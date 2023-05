Startseite Die besten Tipps für den Grillsommer 2023 Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2023-05-22 15:48. Der Sommer steht vor der Tür, die Abende werden länger - die perfekte Zeit zum Grillen. Entdecken Sie die besten Grilltipps 2023, gewidmet von Ihrem Spezialisten für Grillkotas. Jeder passionierte Grillmeister und jede leidenschaftliche Grillmeisterin kennt es - das Gefühl, das beste Grillrezept zu besitzen. Ob es um eine einzigartige Marinade für saftige Steaks, eine köstliche Füllung für Forellen, raffinierte Tricks zum Grillen von Gemüse oder die Verwendung des besten Holzes für den Grill geht, Grillprofis haben alle ihr eigenes "Bestes". Doch worauf kommt es denn nun grundsätzlich beim Grillen an? Wie gelingen die Rezepte am besten? Hier einige grundlegende Tipps für ein perfektes Grillerlebnis, das den Abend unvergesslich macht - gewidmet von ISIDOR, dem Grillkota Spezialisten. Nehmen Sie sich Zeit für die Glut und sparen Sie nicht an Grillkohle. Um sicherzustellen, dass Ihr Grillgut richtig und gleichmäßig gegart wird, ist es wichtig, dass die Grillkohle ordentlich durchglüht. Legen Sie nichts auf den Rost, solange die Kohle noch raucht oder nicht vollständig durchgezogen ist. Stellen Sie sicher, dass Sie genügend Kohle für mehrere Durchgänge haben. Grillen sollte zelebriert werden und bedeutet mehr als nur ein Stück Fleisch schnell zuzubereiten und zu essen! Legen Sie nicht alles auf einmal auf den Grill. Wenn es um Genuss und Feierlichkeit geht, platzieren Sie Ihre Speisen portionsweise auf dem Grillrost. Niemand hat etwas davon, wenn 15 Steaks bereitliegen, während die Kartoffeln noch eine weitere Stunde benötigen. Sorgen Sie dafür, dass Sie und Ihre Gäste in Ruhe und mit Genuss speisen können und die Gelegenheit haben, von allen Köstlichkeiten zu kosten. Nutzen Sie die unterschiedlichen Temperaturzonen Ihres Grills. Je nach Größe des Grills lässt sich die Grillfläche in verschiedene Zonen einteilen. Auf einem kleinen Balkongrill gibt es weniger Platz als auf der Grillfläche einer geräumigen Grilkota , aber das Prinzip bleibt dasselbe: In der Mitte des Grills ist es am heißesten, während es am Rand kühler ist. Würstchen und Fisch können problemlos in den äußeren Zonen platziert werden, da sie schnell gar werden. Fleisch gehört in die mittlere Zone, und Gemüse wie Auberginen und Zucchini fühlen sich dort ebenfalls wohl. An den heißesten Stellen in der Mitte des Grills finden langsam garende Zutaten wie Kartoffeln oder gefüllte Paprika ihren Platz. Übrigens: Das beste Grillrezept ist dasjenige, das Sie am meisten genießen! Probieren Sie besondere Marinaden wie zum Beispiel eine Ingwer-Honig-Marinade für Ihr Lieblingsgemüse oder selbstgemachte Kräuterbutter für Fisch, eine würzige Chilimarinade für das perfekte Steak oder gefüllte Champignons direkt vom Grill. Und für alle Grillneulinge gilt: Übung macht den Meister Mehr zu den Grillkotas, die Ihr Grillvergnügen perfekt machen: grillkota.isidor.de . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Isidor Verwaltungs GmbH

email : info@isidor.eu Die Isidor GmbH & Co. KG hat Ihren Hauptsitz am Rande Berlins in der schönen Stadt Brandenburg an der Havel. 59 Mitarbeiter arbeiten in unserer Holzproduktions,- Holzbearbeitungsstätte, in unserer Lager- und Versandstätte mit einem eigenen Fuhrpark, in unserem Premium-Kundenservice oder in der Produktentwicklung. Auf insgesamt 19.220 m² entstehen ausgehend von ungehobeltem Brett- und Balkenholz versandfertig unsere exklusiven und ganz besonderen Naturprodukte für Sie. Wir sind Ihr Spezialst für ganz besondere Outdoorartikel aus dem Naturbaustoff Holz und hier speziell für die Bereiche Spieltürme/Spielhäuser, Grillkotas, Fasssaunen und Gartensaunen.

Hauptziel ist eine ständige Weiterentwicklung unserer Premiumartikel. Dies geschieht in engem Kontakt zu Ihnen, zu unseren besonderen Kunden. Wir bieten unsere Artikel europaweit an und erzielten dabei 2014 ca. 40% unseres Umsatzes in Österreich, der Schweiz, Polen und Großbritannien. Pressekontakt: Isidor Verwaltungs GmbH

