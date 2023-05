Startseite Heliostar meldet die Wiederaufnahme in den OTCQX-Markt unter dem Symbol HSTXF nach der Übernahme von Ana Paula Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2023-05-22 15:12. Vancouver, Kanada, 22. Mai 2023 - Heliostar Metals Ltd. (TSX.V: HSTR, OTCQX: HSTXF, FWB: RGG1) (Heliostar oder das Unternehmen - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/heliostar-metals-ltd/) freut sich heute, dass das Unternehmen nach dem Abschluss der Übernahme des Projekts Ana Paula wieder am OTCQX® Best Market gehandelt wird. Heliostar wird weiterhin unter dem Symbol HSTXF gehandelt. US-Investoren können die aktuellen Finanzinformationen und Echtzeit-Level-2-Kurse des Unternehmens auf www.otcmarkets.com finden. Charles Funk, CEO von Heliostar, sagte: Die Wiederaufnahme des Handels an der OTCQX hatte nach dem Abschluss des Erwerbs des Goldprojekts Ana Paula Priorität. Der Umfang der Transaktion erforderte einen Handelsstopp an unserer primären kanadischen Börse, was dazu führte, dass der OTCQX-Status des Unternehmens bis heute pausierte. Die Wiederaufnahme des Handels mit Heliostar-Aktien erfolgte zu einem günstigen Zeitpunkt für unsere derzeitigen und zukünftigen amerikanischen Aktionäre. Wir erwarten die ersten Bohrergebnisse von Ana Paula in dieser Woche. Der OTCQX-Markt ist ein regulierter Markt für den Handel mit 12.000 US-amerikanischen und internationalen Wertpapieren. Um sich für den OTCQX zu qualifizieren, müssen die Unternehmen hohe finanzielle Standards erfüllen. Sie müssen die Best Practice der Unternehmensführung befolgen und die Einhaltung der geltenden Wertpapiergesetze nachweisen. Der Handel am OTCQX-Markt ermöglicht es den Unternehmen, ihre Qualifikationen unter Beweis zu stellen und ihren Bekanntheitsgrad bei US-Investoren zu erhöhen. Burns, Figa & Will PC fungierte als OTCQX-Sponsor für das Unternehmen. Über Heliostar Metals Ltd. Heliostar ist ein Junior-Bergbauunternehmen mit einem Portfolio hochgradiger Goldprojekte in Mexiko und Alaska. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung des zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Ana Paula in Guerrero, Mexiko. Darüber hinaus arbeitet Heliostar mit der mexikanischen Regierung an der Genehmigung des Goldprojekts San Antonio in Baja Sur, Mexiko. Das Unternehmen setzt seine Bemühungen zur Erweiterung der Ressourcen auf dem Goldprojekt Unga in Alaska, Vereinigte Staaten von Amerika, fort. Die Lagerstätte des Projekts Ana Paula enthält nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven von 1.081.000 Unzen Gold bei 2,38 Gramm pro Tonne (g/t) Gold und 2.547.000 Unzen Silber bei 5,61 g/t Silber. Ana Paula beherbergt nachgewiesene und angedeutete Ressourcen von 1.468.800 Unzen Gold bei 2,16 g/t Gold und 3.600.000 Unzen Silber bei 5,3 g/t Silber. Das Projekt ist für den Tagebau zugelassen und verfügt über eine beträchtliche Infrastruktur, einschließlich eines Stolleneingangs und eines 412 Meter langen Zugangsstollens. Eine aktualisierte vorläufige Machbarkeitsstudie mit dem Titel Ana Paula Project NI 43-101 Technical Report Preliminary Feasibility Study Update wurde am 6. April 2023 mit Stichtag 28. Februar 2023 auf SEDAR eingereicht. Die Studie wurde von Daniel H. Neff, PE, Art S. Ibrado, PhD, PE, Richard K. Zimmerman, RG, SME-RM, Craig Gibson, PhD, CPG, Andrew Kelly, P.Eng, Gordon Zurowski, P.Eng., Paul Daigle, P.Geo., Gilberto Dominguez, PE und James A. Cremeens, PE, PG, für das Unternehmen angefertigt. Erklärung der qualifizierten Person Stewart Harris, P.Geo., eine qualifizierte Person gemäß der Definition in National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101), hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und deren Veröffentlichung genehmigt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Charles Funk

Chief Executive Officer

Heliostar Metals Limited

E-Mail: charles.funk@heliostarmetals.com Rob Grey

Investor Relations Manager

Heliostar Metals Limited

E-Mail: rob.grey@heliostarmetals.com In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Wenn in dieser Pressemitteilung die Wörter "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "anpeilen", "planen", "prognostizieren", "können", "würden", "könnten", "planen" und ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, kennzeichnen sie zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beziehen sich unter anderem auf: die Exploration, Entwicklung und Produktion auf den Liegenschaften des Unternehmens, die Genehmigungen auf San Antonio und die Veröffentlichung der Explorationsergebnisse. Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die zukünftige Mineralproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil des Unternehmens, das zukünftige Wachstumspotenzial des Unternehmens und seines Geschäfts sowie auf zukünftige Explorationspläne beziehen, beruhen auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements, die auf den Erfahrungen des Managements und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderen Faktoren beruhen, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Metallpreis, das Ausbleiben einer Eskalation von Gesundheitskrisen oder anhaltenden militärischen Konflikten, die Explorations- und Entwicklungskosten, die geschätzten Kosten für die Entwicklung von Explorationsprojekten sowie die Fähigkeit des Unternehmens, sicher und effektiv zu arbeiten und Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu erhalten. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe anderer Annahmen und Schätzungen, die zwar von der Unternehmensleitung als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unwägbarkeiten und Eventualitäten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, und das Unternehmen hat Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder mit ihnen zusammenhängen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Volatilität der Edelmetallpreise; Risiken im Zusammenhang mit der Durchführung der Bergbauaktivitäten des Unternehmens in ausländischen Rechtsordnungen; Verzögerungen bei der Regulierung, Zustimmung oder Genehmigung; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit vom Managementteam des Unternehmens und externen Auftragnehmern; Risiken in Bezug auf Explorations- und Bergbauaktivitäten; die Unfähigkeit des Unternehmens, eine Versicherung zur Deckung aller Risiken auf einer wirtschaftlich angemessenen Basis oder überhaupt zu erhalten; Währungsschwankungen; Risiken in Bezug auf das Versäumnis, einen ausreichenden Cashflow aus dem Betrieb zu generieren; Risiken in Bezug auf Projektfinanzierungen und Aktienemissionen; Risiken und Unbekannte, die allen Bergbauprojekten innewohnen, einschließlich der Ungenauigkeit der Reserven und Ressourcen, der metallurgischen Gewinnung und der Kapital- und Betriebskosten solcher Projekte; Streitigkeiten über Eigentumsrechte an Liegenschaften, insbesondere an unerschlossenen Liegenschaften; Gesetze und Bestimmungen in Bezug auf Umwelt, Gesundheit und Sicherheit; die Fähigkeit der Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, mit den Auswirkungen von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit umzugehen und diese zu bewältigen; die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, von anhaltenden militärischen Konflikten und von allgemeinen wirtschaftlichen Faktoren auf das Unternehmen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Bergbau- oder Erschließungsaktivitäten; die Beziehungen zwischen Mitarbeitern, Arbeitsunruhen oder Nichtverfügbarkeit; die Interaktionen des Unternehmens mit den umliegenden Gemeinden; die Fähigkeit des Unternehmens, erworbene Vermögenswerte erfolgreich zu integrieren; die spekulative Natur der Exploration und Erschließung, einschließlich des Risikos abnehmender Mengen oder Gehalte der Reserven; die Volatilität der Aktienmärkte; Interessenkonflikte zwischen bestimmten Direktoren und leitenden Angestellten; mangelnde Liquidität für die Aktionäre des Unternehmens; das Risiko von Rechtsstreitigkeiten; und die Faktoren, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens genannt werden. Die Leser werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen eine unangemessene Sicherheit beizumessen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, um Änderungen der Annahmen oder Änderungen der Umstände oder andere Ereignisse, die sich auf solche Aussagen oder Informationen auswirken, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Heliostar Metals Ltd.

Sheryl Elsdon

700 - 1090 West Georgia Street

V6E 3V7 Vancouver, BC

Kanada email : se@mcleodwilliams.com Pressekontakt: Heliostar Metals Ltd.

Sheryl Elsdon

700 - 1090 West Georgia Street

V6E 3V7 Vancouver, BC email : se@mcleodwilliams.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten