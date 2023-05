Startseite Medigene AG erweitert Patentportfolio für ihre End-to-End-Plattform Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2023-05-22 15:04. Planegg/Martinsried (22.05.2023) Die Medigene AG (Medigene, FWB: MDG1, Prime Standard), ein immunonkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung von T-Zell-Immuntherapien für solide Tumore konzentriert, gab heute bekannt, dass dem Unternehmen vom japanischen Patentamt ein Patent zum Schutz seines Switch-Rezeptors PD1-41BB erteilt worden ist. Die PD1-41BB kostimulatorische Switch-Rezeptor-Technologie wurde von Medigenes Partner Helmholtz Zentrum München entwickelt und ist exklusiv an Medigene lizenziert. "Wir freuen uns sehr über die Erteilung des Patents für unseren PD1-41BB kostimulatorischen Switch-Rezeptor durch das japanische Patentamt, da dies ein weiterer Meilenstein bei der Erweiterung und Stärkung unseres Patentportfolio weltweit ist," sagte Selwyn Ho, Vorstandsvorsitzender bei Medigene. "Diese Erteilung ergänzt eine Reihe ähnlicher Patente, die im Jahr 2022 auch in den Vereinigten Staaten und China erteilt wurden, und unterstreicht die Innovation, die in den wichtigsten Technologien unserer End-to-End-Technologieplattform steckt." Darüber hinaus freut sich das Unternehmen, mitteilen zu können, dass es kürzlich den Patentschutz für seinen T-Zell-Rezeptor (TCR), der auf PRAME (PReferentially expressed Antigen of MElanoma) abzielt, in China erhalten hat. Die Patenterteilung in China ergänzt den Patentschutz für PRAME, der bereits in Eurasien, Japan und Korea erteilt wurde. --- Ende der Pressemitteilung --- Über Medigene AG Medigene AG (FWB: MDG1) ist ein immunonkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Entwicklung von T-Zell-Therapien zur effektiven Krebsbekämpfung spezialisiert hat. Seine End-to-End-Technologieplattform, die auf mehreren proprietären Produktentwicklungs- und Produktverbesserungstechnologien aufbaut, ermöglicht es Medigene, erstklassige differenzierte T-Zell-Rezeptor-modifizierte T-Zell- (TCR-T) Therapien für mehrere solide Tumorindikationen zu entwickeln, die sowohl hinsichtlich Sicherheit als auch Wirksamkeit optimiert sind. Diese Plattform liefert Produktkandidaten sowohl für die eigene Therapeutika-Pipeline als auch für Partnerschaften. Weitere Informationen unter www.medigene.de Über Medigenes End-To-End-Plattform Medigenes Immuntherapien tragen dazu bei, die körpereigenen Abwehrmechanismen des Patienten zu aktivieren, indem sie sich T-Zellen im Kampf gegen den Krebs zu Nutze machen. Die End-to-End-Plattform von Medigene kombiniert mehrere exklusive und proprietäre Technologien, um die besten TCR-T-Therapien ihrer Klasse zu entwickeln. Die Plattform umfasst mehrere Produktverbesserungstechnologien (z.B. PD1-41BB Switch-Rezeptor, CD40L-CD28 Switch-Rezeptor, Precision Pairing) und Entwicklungsoptimierungstechnologien (z.B. Allogeneic-HLA (Allo-HLA) TCR Priming), um die Entwicklung von differenzierten TCR-T-Therapien zu unterstützen. Partnerschaften mit mehreren Unternehmen, darunter BioNTech, 2seventy bio und Hongsheng Sciences, dienen der weiteren Validierung der Assets und Technologien der Plattform. Über den PD1-41BB kostimulatorischen Switch-Rezeptor: Checkpoint-Inhibition über den PD-1/PD-L1 Signalweg: Solide Tumorzellen können von aktivierten T-Zellen getötet werden. Die Tumorzellen können diesen Angriffen entkommen, indem sie hemmende Moleküle auf ihrer Oberfläche exprimieren, so genannte "Checkpoint-Proteine" wie den "Programmed Death Ligand 1" (PD-L1). In diesem Fall werden T-Zellen inaktiviert, die PD-1, den natürlichen Rezeptor für PD-L1, exprimieren. Die Expression von PD-L1 durch Tumore stellt also einen adaptiven Immunresistenzmechanismus dar, der zum Überleben und Wachstum von Tumoren führen kann. Der kostimulatorische Signalweg über 4-1BB: Eine effektive Immunreaktion von T-Zellen auf Antigene erfordert typischerweise, dass neben der primären Stimulation durch das Antigen über den T-Zell-Rezeptor (TCR) auch kostimulatorische Signale empfangen werden. Die intrazellulären Signaldomänen des 4-1BB-Proteins bieten einen gut charakterisierten Weg zur positiven Verstärkung der T-Zell-Reaktionen. Der kostimulatorische chimäre PD1-41BB Switch-Rezeptor von Medigene macht sich die Bindung von PD-1 auf den T-Zellen an PD-L1 auf Tumoren zunutze. Im Switch-Rezeptor wurde die hemmende Signaldomäne von PD-1 durch die aktivierende Signaldomäne von 4-1BB ersetzt. Infolgedessen leitet der Switch-Rezeptor anstelle des normalerweise hemmenden Signals via PD-1 ein aktivierendes Signal an die TCR-T-Zellen weiter. Dadurch können sich die PD1-41BB-modifizierten TCR-T-Zellen in Gegenwart von PD-L1-positiven Tumorzellen stark vermehren und bei wiederholter Exposition eine stärkere Abtötung der Tumorzellen vermitteln. Außerdem verbessern die durch den Switch-Rezeptor übermittelten Signale auch die metabolische Fitness von TCR-T-Zellen und ermöglichen ihnen eine bessere Funktionalität trotz niedrigem Glukosespiegel oder hohen Mengen des immunsuppressiven Faktors TGFß - beides Merkmale, die typisch für eine stark feindliche Tumormikroumgebung sind. Über PRAME PRAME (PReferentially expressed Antigen in MElanoma) ist ein Tumorantigen aus der Familie der Krebs-Testis-Antigene, das in verschiedenen soliden Blutkrebsarten überexprimiert wird. Die Expression in gesundem Gewebe ist auf den Hoden beschränkt, der selbst ein immunprivilegiertes Gewebe ist, das normalerweise nicht von körpereigenen Immunzellen angegriffen werden kann. Dies macht PRAME zu einem sehr geeigneten Zielantigen für TCR-T-Therapien.

Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese spiegeln die Meinung von Medigene zum Datum dieser Mitteilung wider. Die von Medigene tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Medigene ist nicht verpflichtet, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren. Medigene® ist eine Marke der Medigene AG. Diese Marke kann für ausgewählte Länder Eigentum oder lizenziert sein. Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf eine geschlechterspezifische Differenzierung verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für beide Geschlechter. Kontakt Pamela Keck

Tel.: +49 89 2000 3333 01

E-Mail: investor@medigene.com Falls Sie die Zusendung von Informationen über Medigene zukünftig nicht mehr wünschen, bitten wir um eine entsprechende Mitteilung per E-Mail (investor@medigene.com) , wir werden Sie dann von unserer Verteilerliste streichen. (Ende) Aussender: -

Medigene AG

Lochhamer Straße 11

82152 Planegg/Martinsried

Deutschland Ansprechpartner: -Medigene PR/IR

Tel.: -+49 89 2000 3333 01

E-Mail: -investor@medigene.com

Website: - www.medigene.de

ISIN(s): -DE000A1X3W00 (Aktie)

Börse(n): -Regulierter Markt in Frankfurt, Freiverkehr in Berlin, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Tradegate

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70636/Planegg.001.png Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Medigene AG

Robert Mayer

Lochhamer Strasse 11

82152 Martinsried

Deutschland email : r.mayer@medigene.com Die Medigene AG ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Pressekontakt: Medigene AG

Robert Mayer

Lochhamer Strasse 11

82152 Martinsried email : r.mayer@medigene.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten