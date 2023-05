Startseite TSO-DATA und die SIEVERS-GROUP schließen Vertriebspartnerschaft zur KatarGo-Branchenlösung Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2023-05-22 15:03. Die Partnerschaft ermöglicht es, den Markt mit KatarGo als innovativem ERP-System für Großhandels- und E-Commerce-Unternehmen noch stärker zu durchdringen und die Branchenlösung in weitere Projekte zu integrieren. TSO-DATA, IT-Spezialist und Microsoft Partner, gibt eine neue Vertriebspartnerschaft mit der SIEVERS-GROUP bekannt. Diese Partnerschaft ermöglicht es, den Markt mit KatarGo als innovativem ERP-System für Großhandels- und E-Commerce-Unternehmen noch stärker zu durchdringen und die Branchenlösung in weitere Projekte zu integrieren. Die SIEVERS-GROUP als IT-Systemhaus mit hoher Kompetenz im Bereich der Logistik und ebenfalls langjähriger Microsoft Partner wird KatarGo nun offiziell in ihr Lösungsangebot aufnehmen. Die von TSO-DATA entwickelte Unternehmenslösung KatarGo ist ein Gesamtpaket auf Basis von Microsoft Dynamics 365 Business Central, das Finance, Warenwirtschaft, Lagerverwaltung und E-Commerce vereint. Zielgruppe der speziellen Business-Software sind insbesondere Handelsunternehmen, die sich stetig und auch international weiterentwickeln wollen. "Wir freuen uns sehr, mit der SIEVERS-GROUP einen weiteren starken Partner gefunden zu haben, der uns dabei unterstützt, noch mehr Unternehmen von den vielen Möglichkeiten und den Optimierungen mit KatarGo zu überzeugen", so der Vertriebsleiter der TSO-DATA, Thomas Hagedorn. Hendrik Ohlms, Head of ERP bei der SIEVERS-GROUP, ergänzt: "KatarGo rundet unser ERP-Portfolio perfekt ab. Wir sind sicher, dass unsere Großhandelskunden von dieser innovativen und zukunftssicheren Lösung profitieren werden, die echten Mehrwert bietet." Die Vertriebspartnerschaft zwischen TSO-DATA und der SIEVERS-GROUP ist ein wichtiger Schritt, um die Marktpräsenz von KatarGo zu stärken und die Kundenbasis zu erweitern. Mit KatarGo verfügt die SIEVERS-GROUP nun - neben ihrem Warehouse-Management-System SNC Logistics und dessen agilem Einführungskonzept WMS NOW - auch über eine innovative Branchenlösung, die die besonderen Anforderungen und Bedürfnisse des Großhandels und des stark wachsenden Onlinehandels erfüllt. TSO-DATA GmbH, Osnabrück

Die TSO-DATA GmbH ist Teil der TSO-DATA Unternehmensgruppe, die mehr als 200 Mitarbeitern*innen an den Unternehmensstandorten Osnabrück, Berlin, Nürnberg und Bremen umfasst. Als IT-Spezialist und Microsoft Dynamics Partner entwickeln, implementieren und realisieren die Experten innovative IT-Lösungen und bieten individuelle Dienstleistungskonzepte - national und international. Dabei setzt TSO-DATA auf moderne und zukunftsorientierte Technologien, die sich speziell an die Bedürfnisse mittelständischer Unternehmen anpassen lassen.

Der Fokus des Lösungsportfolios liegt dabei auf ERP, CRM, BI, DMS und IT-Infrastruktur- sowie Cloud- Services. Als IT-Full-Service Partner begleitet die TSO-DATA GmbH Projekte von der ersten Analyse über die Prozessoptimierung und -umsetzung bis hin zur Einführung, Schulung und nachhaltigen Unterstützung - das entspricht der TSO-DATA Unternehmensphilosophie "IT im Herzen".

www.tso.de (https://www.tso.de) SIEVERS-GROUP, Osnabrück

Als Full-Managed-Service-Dienstleister bietet die SIEVERS-GROUP ganzheitliche IT-Architekturen zur strategischen Unternehmensführung - von betriebswirtschaftlicher Software über Infrastrukturlösungen bis zu Telekommunikationssystemen. Dabei verfolgt das IT-Systemhaus das Ziel, die Beratung, die Lösungsfindung und den Betrieb optimal aufeinander abzustimmen, um seine Kunden beim Übergang hin zu digitalen Geschäftsmodellen, Cloud-Technologien und neuen Formen der Zusammenarbeit bestmöglich zu unterstützen. Das im Jahre 1989 gegründete Osnabrücker Unternehmen hat eine Niederlassung im nordrhein-westfälischen Kaarst und beschäftigt zurzeit mehr als 350 Mitarbeiter*innen.

www.sievers-group.com (https://www.sievers-group.com) Über KatarGo

KatarGo ist die Unternehmenslösung für Versand- und Großhandelsunternehmen, die sich stetig weiterentwickeln wollen - ein Gesamtpaket, das Finance, Warenwirtschaft, Lagerverwaltung und E-Commerce in einer Lösung vereint. Nutzen Sie dabei Ihre eigene IT-Infrastruktur oder gehen Sie in die Cloud - hybrid oder vollständig. Ob B2B oder B2C, im klassischen Vertrieb oder Omni-Channel - KatarGo führt die verschiedenen Vertriebswege von Onlineshops, Marktplätzen bis hin zu Katalogen, Call-Centern und Filialen zusammen, um Ihre Kunden überall zu erreichen. Das Multi-Konzept unterstützt dabei international agierende Unternehmen: Multi-Channel, Multi-Logistik, Multi-Währung, Multi-Mandanten, Multi-Payment, Multi-Nationalität. Die Basis von KatarGo ist Microsoft Dynamics 365 Business Central, eine Lösung für mittelständische Unternehmen mit maximaler Investitionssicherheit.

www.katargo.de (https://www.katargo.de) Die TSO-DATA GmbH ist Teil der TSO-DATA Gruppe, die mehr als 200 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an den Unternehmensstandorten Osnabrück, Berlin, Nürnberg und Bremen umfasst. Als IT-Spezialist und Microsoft Dynamics Partner entwickeln, implementieren und realisieren die Experten innovative IT-Lösungen und bieten individuelle Dienstleistungskonzepte - national und international. Dabei setzt TSO-DATA auf moderne und zukunftsorientierte Technologien, die sich speziell an die Bedürfnisse mittelständischer Unternehmen anpassen lassen.

Der Fokus des Lösungsportfolios liegt dabei auf der ERP-Lösung Microsoft Dynamics 365 Business Central / NAV, den Branchenlösungen KatarGo und LS Central für den Versand- und Einzelhandel, Dynamics 365 - CRM, Dokumentenmanagement mit M-Files und Microsoft SharePoint, Business Intelligence mit Microsoft Power BI und TARGIT sowie auf IT-Infrastruktur- und Cloud-Services.

Als IT-Full-Service-Partner begleitet die TSO-DATA GmbH Projekte von der ersten Analyse über die Prozessoptimierung und -umsetzung bis hin zur Einführung, Schulung und nachhaltigen Unterstützung - das entspricht der TSO-DATA Unternehmensphilosophie "IT im Herzen". Kontakt

TSO-DATA

Timm Reichl

Preußenweg 10

49076 Osnabrück

054113950

https://www.tso.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten