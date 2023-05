Startseite Revolution - barrierefreie Küche - auf der REHAB 2023 in Karlsruhe. Behindertengerechte Küchen vom Fachberater Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2023-05-22 12:02. Behindertengerechte Küchen / Altersgerechte Küchen / Einblicke in Daniel Kreis und sein Küchenstudio für besondere Menschen Revolution - barrierefreie Küche - auf der REHAB 2023 in Karlsruhe.

Einblicke in Daniel Kreis und sein Küchenstudio für besondere Menschen Als ich das erste Mal von Daniel Kreis" barrierefreie Küchen gehört habe, war ich neugierig darauf, was es mit diesem Konzept auf sich hat. Nach meiner Recherche kann ich sagen, dass ich von der Idee begeistert bin. Die barrierefreie Küche ist eine Küche, die für alle zugänglich ist. In diesem Beitrag werde ich Ihnen erklären, was eine barrierefreie Küche ist und warum sie so wichtig ist. Ich werde auch einen Blick auf die Arbeit von Daniel Kreis werfen und Ihnen zeigen, wie er die Küchenplanung revolutioniert hat. Besuchen Sie Daniel Kreis, den Fachplaner für barrierefreies Bauen auf der REHAB 2023 in Karlsruhe.

Was sind barrierefreie Küchen? Eine barrierefreie Küche ist eine Küche, die für alle Menschen zugänglich ist, unabhängig von ihren körperlichen Einschränkungen. Dies bedeutet, dass die Küche so gestaltet ist, dass Menschen mit Behinderungen, Rollstuhlfahrer und ältere Menschen die Küche ohne Probleme benutzen können. Eine barrierefreie Küche kann verschiedene Merkmale aufweisen, wie z.B. eine höhenverstellbare Arbeitsplatte, einen Herdwächter, Schübe und Korpusse die sich leicht öffnen lassen, und eine optimale Raumnutzung, um den Platzbedarf zu minimieren. Warum sind barrierefreie Küchen wichtig? Barrierefreie Küchen sind wichtig, weil sie Menschen mit Behinderungen und älteren Menschen die Möglichkeit geben, ein selbstständiges Leben zu führen. Eine barrierefreie Küche kann auch dazu beitragen, Unfälle zu vermeiden, die durch unzureichende Zugänglichkeit oder mangelnde Sicherheit verursacht werden. Außerdem kann eine barrierefreie Küche für alle von Vorteil sein, da sie eine optimale Raumnutzung und eine ergonomische Gestaltung aufweist. Meet Daniel Kreis auf der REHAB 2023 - Spezialist für barrierefreies Bauen Daniel Kreis ist der Spezialist für barrierefreies Bauen und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Planung von barrierefreien Küchen zu revolutionieren. Er hat eine Leidenschaft für den Bau von Küchen und ist bestrebt, barrierefreie Küchen zu schaffen, die für alle "beeinträchtigungen" ideal sind. Seine Firma "Daniel Kreis Küchenstudio" ist unter www.besondere-kuechen.de zu finden und bietet eine breite Palette von barrierefreien Lösungen an, die auf die individuellen Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten sind. Die Vorteile der Zusammenarbeit mit einem Spezialisten für barrierefreies Bauen Wir planen für jede Lebenslage die richtige Küche Küchen für kleinwüchsige Menschen Mobilitätsküchen für Kleinwüchsige Menschen oder Familien mit unterschiedlichen ergonomischen Bedürfnissen sind oft eine Herausforderung, die wir schon oft geplant haben. Clevere Lösungen wie Regale mit LIFT, höhenverstellbare Arbeitsflächen, höhenverstellbare Tische mit viel Beinfreiheit und herausfahrbare SpaceSteps. Alles ist möglich und flexibel anpassbar. Küchen für Rollstuhlfahrer Rollstuhlfahrer brauchen spezielle Küchenmöbel. In der Planung berücksichtigen wir, das die Möbel unterfahrbar sind. Spülen per Knopfdruck auf die Komforthöhe anpassbar sind. Ebenso die Kochstellen. Für bessere Erreichbarkeit werden Elektrogeräte wie Kühlschrank, Backofen und Geschirrspüler nach Möglichkeit unterfahrbar oder seitlich anfahrbar gestaltet. Küchen für Menschen mit geringer Restlichtwahrnehmung Wer sich selbstständig in einer Küche zurechtfinden möchte und dabei kaum Restlichtwahrnehmung hat, benötigt ein Sicherheits- und Lichtkonzept in seiner Küche. Wir gehen auf Ihre individuellen Bedürfnisse und Wünsche ein. Küchen für Menschen mit Amputationen Küchen und Hilfsmittel für Amputierte sind für uns daily business. Wir gehen auf Ihre Bedürfnisse ein und wissen, wie eine Küche oder die Wohnmöbel geplant und gebaut sein müssen, damit Sie sich gut in Ihrer Küche zurechtfinden können. Altersgerechte Küchen und Möbel Heute schon an morgen denken. Barrierefreiheit ist nicht nur für Ältere Menschen ein Thema. Schon in jungen Jahren sollte man über barrierefreie Lösungen nachdenken. Nachträgliche Änderungen können ins Geld gehen. Ergonomie und invididuelle Arbeitsplatzlösungen sind wichtige Faktoren für eine altergerechte, barrierefreie Küche.

-Eine Optimale Höhe für Küchengeräte

-Unterfahrbare Arbeitsplatten

-Flexibel absenkbare Arbeitsflächen und Oberschränke

-Drehtüren statt (Falt-)Lifttüren

-Zusätzliche Ablageflächen für Küchengeräten

-Sicherheitsaspekte wie Handläufe oder Herdwächter

Das alles und noch viel mehr können wir für Sie berücksichtigen. Das alles mit HERZ DRAUF. Designküchen

Natürlich bauen wir auch Küchen, die für nicht behinderte oder beeinträchtigte Menschen sind. Auch hier gilt: "Heute schon an später denken" Das geht auch mit einer Designerküche. Intelligentes anordnen und optimierte Arbeitsabläufe sind genauso wichtig wie die Ergonomie. Barrierefreier Zugang zu den Elektrogeräten schonen den Rücken. Kurze Laufwege und kurze Abstände zwischen Herd, Spüle und Kühlschrank. Mobile Systeme wie ein Kompostbehälter oder die Abtropffläche passen sich der täglichen Arbeit an und unterstützen die rücken- und ressourchenschonende Küchenarbeit. Dies und vieles mehr verbauen wir in den Designer-Küchen. So sind Sie heute schon für später gerüstet.

Die Zusammenarbeit mit einem Spezialisten und Fachplaner für barrierefreie Küchen und für barrierefreies Bauen wie Daniel Kreis hat viele Vorteile. Ein Spezialist hat das Fachwissen und die Erfahrung, um eine Küche zu planen und zu bauen, die den Bedürfnissen des Kunden entspricht. Darüber hinaus kann ein Spezialist sicherstellen, dass die Küche den neuesten Standards und Vorschriften entspricht. Ein Fachplaner kann auch helfen, den Kunden bei der Auswahl der richtigen Geräte und Materialien zu beraten, um eine Küche zu schaffen, die funktional und ästhetisch ansprechend ist. Wie man eine barrierefreie Küche plant Wenn Sie eine barrierefreie Küche planen, gibt es einige wichtige Dinge zu beachten. Zunächst sollten Sie sicherstellen, dass die Küche genügend Platz hat, um eine optimale Raumnutzung zu gewährleisten. Sie sollten auch die Höhe der Arbeitsplatte und der Schränke berücksichtigen, um sicherzustellen, dass sie für alle zugänglich sind. Höhenverstellbar ist hier das Zauberwort. Darüber hinaus sollten Sie sicherstellen, dass die Küche über ausreichende Beleuchtung und eine rutschfeste Bodenbeläge verfügt, um die Sicherheit zu gewährleisten. Daniel Kreis empfiehlt einen Bewegungsradius von mindestens 1,20 x 1,20 m bzw. 1,50 x 1,50 m für Rollstuhlbenutzer einzuhalten. Durchgangsbreiten sollten nicht unter 1 m liegen. Die Küchenstudio - Design und Bau Ihrer Traumküche Das Küchenstudio von Daniel Kreis bietet seinen Kunden die Möglichkeit, ihre Traumküche zu entwerfen und zu bauen. Das Studio bietet eine breite Palette von Küchen an, die auf die individuellen Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten sind. Die Küchen sind nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch ansprechend. Das Studio bietet auch eine breite Palette von Geräten und Materialien an, um sicherzustellen, dass die Küche den Bedürfnissen des Kunden entspricht. Wir sind auf der Messe in Karlsruhe REHAB - Eine Präsentation von barrierefreien Kücheninnovationen Daniel Kreis und sein Team sind regelmäßig auf Messen und Ausstellungen vertreten, um ihre neuesten Innovationen im Bereich der barrierefreien Küchen zu präsentieren. Die Messe in Karlsruhe REHAB ist eine der wichtigsten Messen für barrierefreies Bauen und bietet eine hervorragende Gelegenheit, die neuesten Innovationen im Bereich der barrierefreien Küchen zu sehen. Holen Sie sich das Kundenmagazin mit interessanten Berichten über die barrierefreie Küche Das Kundenmagazin von Daniel Kreis bietet seinen Kunden interessante Berichte über die neuesten Entwicklungen im Bereich der barrierefreien Küchen. Das Magazin enthält auch Tipps und Ratschläge zur Küchenplanung und zum Bauen einer barrierefreien Küche. Das Magazin ist ein wertvolles Werkzeug für alle, die eine barrierefreie Küche planen oder bauen möchten. Fazit - Die Zukunft des Wohnens ist barrierefrei Die barrierefreie Küche und die Möglichkeiten und das Wissen von Daniel Kreis ist eine Bereicherung im Bereich der barrierefreien Küchenplanung. Durch die Zusammenarbeit mit einem Spezialisten für barrierefreies Bauen und Planen können Kunden eine Küche schaffen, die funktional und ästhetisch ansprechend ist und den Bedürfnissen aller gerecht wird. Gerade vor dem Hintergrund einer älter werdenden Gesellschaft und Teilhabe wird Barrierefreiheit immer essenzieller.

Marketingberater / Texter

Reinhold Bayer

Werbeagentur Regensburg - Renoarde Digital Marketing und Design

Osterhofener Str. 12

93055 Regensburg

0941 56813619

www.renoarde.de

letsgo@renoarde.de Besondere Küchen für besondere Menschen Für ein entspanntes barrierefreies Leben mit einer Behinderung oder gar im Alter hat sich das Unternehmen Daniel Kreis verschrieben. Barrierefrei? Küchen für besondere Menschen? Menschen mit Behinderung? Das alles hat Daniel Kreis beflügelt, Küchenplanungen für genau diese Menschen zu entwickeln und zu bauen. Natürlich sind alle Kunden willkommen. Wir geben immer unser BESTES. Firmenkontakt

Küchenstudio Daniel Kreis \\\\\\\"Besondere Küchen für besondere Menschen\\\\\\\\\

Daniel Kreis

Kirchberg 11

97273 Kürnach

09367 9889 473

https://www.danielkreis.de Pressekontakt

RENOARDE Digital. Marketing und Design

Reinhold Bayer

Osterhofener Str. 12

93055 Regensburg

0941 5681020

