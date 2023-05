Achtung Sekte! Krisenmanagement: Unternehmensberatung und Coaching als Sektenveranstaltung enttarnt

Detektei und Wirtschaftsdetektei ManagerSOS. Im Verborgenen sind Sekten in Krisenzeiten aktiver denn je.

Getarnt als Helfer in der Not bieten sie zunächst Lösungen an, was letztlich im Chaos und teilweise sogar im wirtschaftlichen Bankrott beziehungsweise auch im privaten Totalruin der Opfer enden kann. Die wirtschaftlichen Zeiten sind für kleine und mittelständische Unternehmen schlecht. Kosten müssen abgebaut und Betriebsabläufe strukturiert werden. Der Fachkräftemangel bereitet zunehmend Probleme, die hohen Energie- und Materialbeschaffungspreise drücken und so mancher Unternehmer überlegt, sich ins Ausland abzuwandern oder die Geschäftstätigkeit ganz einzustellen. Notnagel für Unternehmen sind in solchen Zeiten sehr oft Unternehmensberatungen und Coachingfirmen, um Probleme zu beseitigen und gegebenenfalls zu retten, was noch zu retten ist. National und international tummeln sich zahlreiche Anbieter. Neben sehr guten Beratungsfirmen tauchen aber speziell in Krisenzeiten auch Anbieter auf, deren Herkunft und Qualifikation erheblich infrage gestellt werden sollte, was leider sehr oft versäumt wird. So auch im Fall eines Mandanten, der ein Unternehmen mit 290 Mitarbeitern auf ein Coaching einer Beratungsfirma eingeladen hatte. Was als Beratung und Mitarbeiterschulungen begann, endete in einer versuchten Kontrollübernahme des gesamten Managements, ehe der Firmeninhaber die Reißleine zog und die Unternehmensberater durch Detektive der ManagerSOS einmal genauer unter die Lupe nehmen ließ. Mitarbeiter beschwerten sich über teil herabwürdigende und absurde Rituale während der Schulungen, welche mit fragwürdigen Methoden einer systematischen Gehirnwäsche der Mitarbeiter glichen. Ermittler wurden in die Schulungen verdeckt eingeschleust, entdeckten bestimmte Techniken, die einer international bekannten Sekte zugeordnet werden konnten. Bei den Beratern vorhandene Dokumenten belegten den Verdacht zusätzlich stichhaltig. Im Beisein des Firmeninhabers, leitender Führungskräfte und zahlreicher Mitarbeiter wurden die Berater, mit den Erkenntnissen der ManagerSOS Mitarbeiter , mit den Vorwürfen konfrontiert, was die Berater dazu veranlasste, die Veranstaltung abzubrechen und das Firmengelände fluchtartig zu verlassen. Auf eine Stellungnahme der Beratungsfirma wartet der Inhaber bis heute vergeblich. Lediglich ein Rechtsanwaltsschreiben mit Kostenforderung wurde 14 Tage später der Firma zugeschickt. Merkwürdig, zumal der Rechtsanwalt auch eindeutig dieser Sekte zugeordnet werden konnte. Die Behörden und Rechtsanwälte des Unternehmens haben den Fall übernommen. Kein Unternehmen in Deutschland oder Europa möchte mit einer Sekte in Verbindung gebracht werden. Im beschriebenen Fall konnten bereits von der Sekte hergestellte Kontakte zu Geschäftspartnern, Zulieferfirmen, Mitarbeitern und sogar Kontaktaufnahmen bis in das private Umfeld des Unternehmers nachgewiesen werden. Augen auf bei der Beraterwahl.

Die ManagerSOS Krisen und Sicherheit Consulting International besteht aus einem Netzwerk global aktiver Sicherheitsberater, Krisenmanager, Spezialeinsatzkräfte, Detektive - Berufs.-, Privat.-, und Wirtschaftsdetektive, Personenschützer mit militärischen und polizeilich fundierten mehrjährigen Vollausbildungen. Unsere erfahrenen Sicherheitsspezialisten sind absolut stressresistent, mehrsprachig und können sich international jeder noch so schwierigen und gefährlichen Krisen.- und Konfliktsituation entgegenstellen. Die Berater und Ermittler der Privatdetektei und Wirtschaftsdetektei ManagerSOS Frankfurt führen deutschland.- europaweite.- und international operativ verdeckte Ermittlungen, Sicherheits.- und Schutzmaßnahmen sowie Sonder.- und Spezialaufträge in hochsensiblen privaten und wirtschaftlichen Angelegenheiten durch.

Unsere Aufgabe: Diskrete internationale Hilfe und Lösungen in Fällen von Wirtschaftskriminalität, Bedrohung, Erpressung, Spionage, Sabotage, Entführung, Betrug, Risk , Fraud, Compliance, Krisenmanagement, sensibel vertrauliche Problem.- und Verdachtsszenarien, Skandale, Affären, Ausnahme.- und Krisenfällen - kurzum jede Form der diskreten Problemlösung, Gefahrenabwehr und Schadensbekämpfung in prekär, brisanten und schwierigen Lagen und Situationen, ohne dass Informationen in falsche Hände geraten. Mandanten aus Wirtschaft, Handel und Industrie aber auch Privatpersonen vertrauen seit mehr als 20 Jahren unserer Kompetenz, Diskretion, Verschwiegenheit und Loyalität. Wir gehen an dehnbare Grenzen des Machbaren, scheuen keine Risiken, sind zeitnah einsatzbereit und lösen Probleme und tauchen lautlos wieder ab. Int. Rechtsanwälte, IT-Spezialisten und Journalisten sichern und runden die Aktivitäten der Sicherheitsdienstleistungen ab. Secret Problem Solving & Troubleshooting. Geht nicht, gibt es nicht! Unternehmer, KMU, Manager und Führungskräfte Krisen Notruf & Hilfe.

Problemlösungen in Privat- und Wirtschaftsangelegenheiten - neutral, diskret und effizient

Die Detektei und Wirtschaftsdetektei ManagerSOS führt deutschlandweit und international operativ verdeckte Privat- und Wirtschaftsermittlungen in hochsensiblen Angelegenheiten durch. Detektive, Privatdetektive und Wirtschaftsdetektive helfen Ihnen in jeglichen Fällen von Wirtschaftskriminalität, Bedrohung, Erpressung, Spionage, Sabotage, Entführung oder Betrug - kurzum bei jeder Form der Gefahrenabwehr und Schadensbekämpfung. Wir garantieren diskretes Ermittlungs- und Sicherheitsmanagement sowie Protection und Prevention rund um komplexe Themenbereiche wie Fraud-, Compliance-, Risk-, Crime-, Problem-, Konflikt- und Krisenmanagement. Oberste Priorität hat dabei ausnahmslos die absolute Diskretion hinsichtlich der Sachverhalte und den Auftraggebern.

Unsere Klienten befinden sich stets in Ausnahmesituationen. Über 20 Jahre Berufserfahrung haben gezeigt, dass solche Ausnahmesituationen auch spezielle Lösungsansätze erfordern. Um diese zu garantieren folgen die Ermittler der ManagerSOS sorgfältig ausgewählten Prinzipien:

•Wir nehmen uns Ihrer individuellen Problematik vollkommen wertneutral an. Ausschlaggebend sind die Fakten, nicht deren moralische Bewertung.

•Wir beseitigen die Ursache schnell, effizient und diskret.

•Wir ziehen uns umgehend vollständig zurück, sobald der Auftrag von Seiten des Mandanten beendet wurde.

Die ManagerSOS besteht aus einem Netzwerk global aktiver Profis mit militärischen und polizeilich fundierten Ausbildungen. Zu unseren festen Partnern zählen außerdem einflussreiche Funktionäre aus der freien Wirtschaft, darunter Rechtsanwälte, Journalisten und IT-Spezialisten. Wir agieren weltweit, unter allen Bedingungen und sind grundsätzlich binnen 72 Stunden einsatzbereit. Die Einsatzgebiete unserer Ermittler erstrecken sich über jegliche Kontinente und schließen alle Kriegs-, Katastrophen- und Krisengebiete mit ein, Haupteinsatzgebiete sind der mittlere und nahe Osten sowie der asiatische Raum - insbesondere Südostasien. Alle Mitarbeiter werden koordiniert durch unsere drei Firmenzentralen in Frankfurt am Main/Deutschland, Doha/Katar und Hongkong/China.

Für die Beantwortung Ihrer Fragen, unverbindliche Angebote, Beratung und Hilfe benutzen Sie bitte die angegebenen Telefonnummern oder unser Kontaktformular. Alle Mitarbeiter unterliegen strengster Schweigepflicht. Anonyme Beratung ist möglich.

