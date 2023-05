Startseite Gelbe Seiten gehört zu Deutschlands besten Online-Portalen Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2023-05-22 09:24. Frankfurt, 22. Mai 2023. Das Branchenverzeichnis Gelbe Seiten zählt aus Sicht von Verbraucherinnen und Verbrauchern zu den besten Online-Portalen in Deutschland. In einer bevölkerungsrepräsentativ angelegten Befragung, an der mehr als 52.000 Nutzerinnen und Nutzer von Online-Portalen teilnahmen, kam Gelbe Seiten in der Kategorie "Branchenverzeichnisse" unter die Top 3 und zählt damit zu den Preisträgern des Kunden-Awards. Dabei überzeugte die Nutzerinnen und Nutzer besonders der Kundenservice; aber auch Angebot und Leistung und der Internetauftritt schnitten gut ab. Ob Shopping, Finanzen oder Haushalt: Online-Portale sind für viele Bürgerinnen und Bürger in Deutschland wichtige Begleiter im Alltag, aber auch Ratgeber und Problemlöser in vielen Lebenslagen. Mit dem Award "Deutschlands Beste Online-Portale" zeichnen das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) und der Fernsehsender n-tv Plattformen aus, die bestmöglich auf die Bedürfnisse von Verbraucherinnen und Verbrauchern eingehen. Damit liefert die Untersuchung Antworten auf die Frage, welche Anbieter aus Sicht der Nutzerinnen und Nutzer am besten sind. Dabei wurde Gelbe Seiten zum wiederholten Male mit dem Award "Deutschlands Beste Online-Portale" ausgezeichnet. Verbraucher loben Gelbe Seiten

"Dass es sich bei der Befragung nicht um eine Jury, sondern um das Urteil der echten Verbraucherinnen und Verbraucher handelt, macht uns besonders stolz. Der Anspruch unserer Plattform ist es nämlich stets, als Ratgeber an der Seite unserer Kundinnen und Kunden zu stehen. Dass wir zu Deutschlands besten Online-Portalen gehören, ist der Beweis, dass uns das jeden Tag aus Neue gelingt", sagt Dirk Schulte, Geschäftsführer der Gelbe Seiten Marketing-Gesellschaft. Die Bewertung sei "ein wichtiges Tool, um die Qualität und den Leistungsumfang unseres Angebots zu überprüfen", so Schulte weiter. Gleichzeitig sei die Auszeichnung aber auch Ansporn, das Portal auch künftig permanent weiterzuentwickeln. In der Befragung werden zahlreiche Kriterien abgefragt, um die Kundenzufriedenheit zu erfassen. Dazu gehören zum Beispiel die Qualität und die Vielfalt der Dienstleistung, die Reaktion auf Kundenanfragen, aber auch der Informationsgehalt und der Nutzwert des Internetportals. Zudem floss die Bereitschaft der Kundinnen und Kunden, das Portal weiterzuempfehlen, in das Ergebnis ein. Bewertet wurden insgesamt 663 Unternehmen, für die jeweils mindestens 80 Kundenmeinungen eingingen. Reichweitenstärkstes Branchenverzeichnis Deutschlands

Gelbe Seiten liefert deutschlandweite Informationen von Gewerbetreibenden, freiberuflich Tätigen und Institutionen mit rund 3,7 Millionen Einträgen aus 4.853 Branchen. Mit 4,5 Millionen Visits pro Monat und 40,4 Millionen Suchen pro Jahr ist Gelbe Seiten das reichweitenstärkste Online-Branchenverzeichnis Deutschlands. 87 Prozent der Nutzer kauften nach einer erfolgreichen Kontaktaufnahme bei einem oder mehreren Anbietern ein. Im Schnitt werden pro Einkauf 895 Euro für Waren oder Dienstleistungen ausgegeben. Gelbe Seiten entwickelt das eigene Online-Angebot stetig weiter. Features wie die Online-Ratgeber, der Schlüssel- oder der Vermittlungsservice versorgen die Nutzer mit wichtigen Alltagstipps und leisten konkrete Hilfestellung. Mit nur wenigen Klicks finden Verbraucher qualitätsgeprüfte Dienstleistungen in ihrer Umgebung oder können sich direkt ein Angebot erstellen lassen. Dabei steht die Nutzerfreundlichkeit stets im Fokus, was sich in der übersichtlichen Struktur von Website und Online-Features sowie in der einfachen Bedienbarkeit widerspiegelt. Über Gelbe Seiten

Gelbe Seiten wird von DTM Deutsche Tele Medien und 16 Gelbe Seiten Verlagen gemeinschaftlich herausgegeben. Die Herausgeber-GbR gewährleistet, dass die vielfältigen Inhalte von Gelbe Seiten als Spezialist für Branchenverzeichnis-Angebote den Nutzern als Buch, online und mobil über www.gelbeseiten.de sowie u. a. als Apps für Smartphones und Tablets zur Verfügung stehen und kontinuierlich weiterentwickelt werden. Im Jahr 2021 verzeichneten die Produkte von Gelbe Seiten medienübergreifend ca. 651 Mio. Nutzungen*. Darüber hinaus ist Gelbe Seiten auch als sprachbasierter Alexa Skill verfügbar und kann mit "Alexa, öffne Gelbe Seiten" aufgerufen werden. Die Bezeichnung Gelbe Seiten ist in Deutschland eine geschützte und auf die Gelbe Seiten Zeichen GbR eingetragene Wortmarke. Ebenfalls besteht u. a. Markenschutz für die Gelbe Seiten Zeichen-GbR für eine abstrakte Verwendung der Farbe Gelb. *Quelle: GfK-Studie zur Nutzung der Verzeichnismedien 2021; repräsentative Befragung von 15.849 Personen ab 16 Jahren, Juli-September 2021 Kontakt

Gelbe Seiten Marketing Gesellschaft mbH

Nina Mülhens

Wiesenhüttenstraße 18

60329 Frankfurt am Main

+49 17622507174

https://www.gelbeseiten.de/ Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten