Startseite Rendezvous mit einem anderen Leben Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2023-05-22 09:12. Podcast "Unter uns... Grat- und Grabwanderungen" mit Jürgen Gutowski und Manfred Maria Büsing geht heiter-nachdenklich in die zweite Runde Hannover. Der eine beerdigt Menschen, der andere ist nur knapp am Tod vorbeigeschlittert. Nachdenklich und gleichzeitig witzig plaudern die beiden Storyteller bei ihren Grat- und Grabwanderungen auf dem hannoverschen Friedhof Engesohde über ihre Erlebnisse an der Grenze zwischen Leben und Tod. Da ist z.B. der verblichene Funker, der seiner Witwe Morsezeichen sendet, da geht ein Mensch nach einem Herzstillstand auf eine geheimnisvolle Bahnreise. Alles nur Hirngespinste, Wunschdenken oder altbekannter esoterischer Quatsch? Sind es am Ende nur Asche oder Knochen, die von uns bleiben? Oder ist das Lebensende ein neuer Anfang, der Tod nur eine Tür, ein Übergang von der "Raupe zum Schmetterling"? Das offene Gespräch über solch letzte Fragen kann ein heilsamer Tabubruch sein, der nun mit dem unterhaltsamen Podcast "Unter uns..." unterstützt wird. Einmal im Monat spazieren sie plaudernd zu zweit oder mit einem illustren Gast über Hannovers Promi-Friedhof Engesohde: Der Theologe Jürgen Gutowski ist Journalist, Filmemacher und Songwriter, der Diakon i.R. Manfred Maria Büsing ist Autor, Trauerredner und Profi-Tangotänzer. Beide sind freigeistige Gewächse im Garten Gottes und schrecken vor nichts zurück, nicht mal vor Tod und Teufel und manchen Abstrusitäten bei der letzten Reise. Unter dem vielsagenden Motto "Unter uns..." fabulieren und spekulieren die beiden "Croupiers der Wortspielhölle" über Gott und die Welt auf geweihtem Boden. Undogmatisch, unabhängig und garantiert salbungsfrei. In der zweiten Folge des Podcasts schildert einer der "Grat- und Grabwanderer" seine Erfahrungen an der Grenze zwischen Leben und Tod, die er vor einigen Jahren aufgrund einer schweren Krankheit gemacht hat. Sein "Rendezvous mit einem anderen Leben" hat das Leben des Theologen und Journalisten Jürgen Gutowski nachhaltig geprägt und verändert. Der Podcast "Unter uns..." läuft auf ca. 30 Plattformen, u.a. bei Spotify, Apple Music, Google Podcasts und auf YouTube, alle Folgen sind auch zu hören auf der Webseite des Podcasts: www.unter-uns-podcast.de © Audio & Foto: Jürgen Gutowski Foto-Info: Die Grat- und Grabwanderer Manfred Büsing und Jürgen Gutowski (v.l.) auf dem hannoverschen Promi-Friedhof Engesohde Alle Töne und Bilder werden von den Autoren kostenfrei im Zusammenhang mit dieser Pressemitteilung im Original zur Verfügung gestellt. Kontakt: Jürgen Gutowski

Tel. +49 177 2130255 oder +49 511 622241

Mail: juergen@juergengutowski.de www.unter-uns-podcast.de Wir sind eine Arbeitsgemeinschaft freiberuflicher Kreativer in allen medialen Spielarten. Kontakt

Lotus Media Network

Jürgen Gutowski

Kramerstr. 8

30159 Hannover

+49 177 2130255

http://www.lotusmedia.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten