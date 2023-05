Startseite dotSource GmbH nun Mitglied der MACH-Alliance Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2023-05-22 07:48. Bekenntnis zu Flexibilität und Skalierbarkeit Jena/New York, 17.05.2023 - Die Digitalagentur dotSource ist seit heute offizielles Mitglied der MACH Alliance. Als Teil dieses Netzwerks aus renommierten Digital-Playern mit Best-of-Breed-Fokus kann dotSource ihre langjährige MACH-Expertise als System Integrator nun auch zertifiziert nachweisen. Die Welt der digitalen Transformation wandelt sich immer schneller, Flexibilität und Skalierbarkeit sind über die gesamte digitale Infrastruktur hinweg ein absolutes Muss. MACH-Architekturen zählen hierfür zu den besten Lösungen. Das bedeutet, dass Microservices (M) (https://www.dotsource.de/microservices/) mit Hilfe von Application-Programming-Interfaces (A), beziehungsweise Schnittstellen, in einer Cloud-basierten Umgebung (C) ohne prädefiniertes Frontend, also Headless (H) (https://www.dotsource.de/e-commerce-agentur/headless-commerce/), miteinander verbunden sind. Einerseits bietet dies den Vorteil, diejenigen Softwarekomponenten auswählen zu können, die für die individuellen Anforderungen des Shops am besten performen (Best-of-Breed-Ansatz). Andererseits können die Services leichter ausgetauscht oder erweitert werden, um schneller auf Marktbewegungen zu reagieren. Die MACH Alliance (https://machalliance.org/) - 2020 mitbegründet vom langjährigen dotSource Partner commercetools - ist eine internationale Non-Profit-Organisation mit Hauptsitz in New York. Sie vereint wichtige Player der Tech-Szene, die sich für die Nutzung von MACH-Technologien bei der digitalen Transformation einsetzen. Ziel der MACH Alliance ist es, Unternehmen auf ihrem Weg zu einer flexiblen, schnittstellenbasierten Digitallandschaft zu unterstützen. Dafür werden Trainings mit Expertinnen und Experten angeboten und Veranstaltungen zum Networking organisiert. Auch weitere dotSource Partner wie Akeneo, Bloomreach und contentful sind bereits Mitglieder. Für die Digitalagentur war die Mitgliedschaft in der MACH Alliance daher nur eine Frage der Zeit. MITGLIEDSCHAFT IN DER MACH ALLIANCE - LANGJÄHRIGE EXPERTISE UND PROJEKTERFAHRUNG BENÖTIGT Für die Mitgliedschaft in der MACH-Alliance bedarf es der Teilnahme an einem aufwändigen Bewerbungsprozess, im Zuge dessen angehende Mitglieder neben der Expertise zum Thema Microservices, API-first, Cloud-native und Headless auch erfolgreiche Kundenprojekte aus diesen Bereichen nachweisen müssen. Für dotSource kein Problem: Seit 2017 begleitet die Digitalagentur beispielsweise den Lüftungsanlangenhersteller TROX (https://www.dotsource.de/referenzen/success-stories/trox-e-commerce/)auf seiner digitalen Reise. Wie so häufig bei der Implementierung von MACH-Infrastrukturen zeigten sich deren Vorteile auch bei TROX umso stärker über die Zeit: Verschiedene Features wie Produkt- oder Prozess-Konfiguratoren wurden über die letzten Jahre problemlos hinzugefügt, ausgetauscht oder erweitert, ohne große Wartungen oder Down-Zeiten in Anspruch zu nehmen. Auch Baustoffhändler hagebau ging mit dotSource den Weg vom Monolithen zu einem innovativem Content-Delivery-Network, auf das alle Gesellschafter gleichermaßen zugreifen und ihren Usern so ansprechendes Content-Commerce bieten können. NOCH MEHR AUSTAUSCH, EXPERTISE UND WEITERE MACH-PROJEKTE Für dotSource bedeutet die MACH Alliance also keinesfalls erst den Startschuss in Richtung Best-of-Breed. Dennoch erhofft sich die Digitalagentur von ihrer Mitgliedschaft als System Integrator spannende Inspirationen und einen bereichernden Austausch zu Microservices-Architekturen und Headless-Lösungen. Auch für (potentielle) Kunden stellt die Mitgliedschaft in der MACH Alliance ein weiteres Qualitätsmerkmal für die Kompetenzen der Digitalagentur dar. Gemeinsam mit ihren Partnern commercetools, Akeneo, contentful und Bloomreach möchte dotSource in den kommenden Monaten und Jahren zahlreiche weitere spannende Projekte realisieren und die Umsetzung von Digital-Experience-Plattformen mit MACH-Architektur noch weiter vorantreiben. Seit 2006 entwickelt und realisiert dotSource skalierbare Digitalprodukte für Marketing, Vertrieb und Services. Ob E-Commerce- und Content-Plattformen, Kundenbeziehungs- und Produktdatenmanagement oder Digital-Marketing und Business-Intelligence: Mehr als 500 Digital Natives verstehen sich als Partner ihrer Kunden, deren individuelle Anforderungen ab der ersten Idee einfließen. Dieser Kompetenz vertrauen Unternehmen wie ESPRIT, hessnatur, Ottobock, TEAG, KWS, BayWa, Axel Springer, C.H.Beck, Würth und Netto Digital. Kontakt

