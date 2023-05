Startseite Factoring als Kreditalternative: L-Capital.uk & Partner stellt smarte Lösung für Unternehmensliquidität vor Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2023-05-22 06:52. L-Capital.uk & Partner, ein führender Anbieter von Unternehmensfinanzierungslösungen, präsentiert Factoring als innovative Kreditalternative für Unternehmer. Diese Methode ermöglicht Unternehmen, ihre Liquidität zu erhöhen, indem sie ihre offenen Forderungen sofort an eine Factoringgesellschaft verkaufen. Unternehmen liefern Waren oder erbringen Dienstleistungen und stellen ihren Kunden dafür eine Rechnung aus. Üblicherweise muss das Unternehmen dann einige Zeit auf die Bezahlung warten. Mit Factoring kann diese Wartezeit jedoch minimiert und das Geld sofort wieder in neue Waren investiert oder zur Begleichung eigener Rechnungen verwendet werden. Factoring eignet sich besonders für Unternehmen, die sich in einer starken Wachstumsphase befinden, erheblich schwankende Umsätze haben oder von dem Zahlungsverhalten einzelner Debitoren abhängig sind. Unternehmen, die lange Zahlungsziele ausweisen und nicht mit eigenem Kapital in Vorleistung gehen wollen, können ebenfalls vom Factoring profitieren. Zudem ermöglicht Factoring den Unternehmen, ihre Kreditlinie zu schonen, sich gegen Forderungsausfälle abzusichern, sich nicht selbst um das Debitorenmanagement kümmern zu müssen und ihre Bilanz zu verkürzen sowie die Eigenkapitalquote zu erhöhen. Durch den Verkauf der offenen Forderungen an eine Factoringgesellschaft, erhält das Unternehmen sein Geld mit nur einem geringen Abschlag sofort und kann seine Liquidität direkt erhöhen. Ein weiterer Vorteil ist, dass das Unternehmen sich nicht mehr um die Begleichung der Rechnung durch den Kunden kümmern muss. Das gesamte Debitorenmanagement liegt bei der Factoringgesellschaft, was die Ressourcen des Unternehmens schont. L-Capital.uk & Partner bietet maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmen, um ihre Geschäftsziele zu erreichen, sei es durch die Finanzierung von Wachstum, die Lösung von Liquiditätsproblemen oder die Durchführung von Akquisitionen und Fusionen. Mit L-Capital.uk & Partner können Unternehmen ihre Liquidität verbessern, ihr Risiko reduzieren, ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern und den Unternehmenswert erhöhen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://l-capital.uk und https://capital-seekers.com. Um Unternehmern einen tieferen Einblick in die verschiedenen Finanzierungsoptionen zu geben, empfehlen wir das Buch "Finanzierungserfolg für Unternehmer: Die besten Strategien und Optionen" von Harald de Vries. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: L-Capital - Blackcore UK Ltd

Herr Harald de Vries

63-66 Hatton Garden, Fifth Floor, Suite 23

EC1N 8LE London

Großbritannien fon ..: +44 845 891 0560

web ..: http://www.l-capital.uk

L-Capital & Partner (LCAP) ist der richtige Partner für Ihre Unternehmensfinanzierung. Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen, um das benötigte Kapital zu beschaffen und Ihr Unternehmen auf die nächste Stufe zu bringen. LCAP Lösungen ermöglichen Ihnen die Realisierung Ihrer Geschäftsziele, egal ob es darum geht, Wachstum zu finanzieren, Liquiditätsprobleme zu lösen oder Akquisitionen und Fusionen durchzuführen. LCAP kann und wird Ihnen dabei helfen, Ihre Liquidität zu verbessern, Ihr Risiko zu reduzieren, Ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und den Unternehmenswert zu erhöhen.

