Leawo Video Converter ist ab sofort kostenlos zu erhalten

Zusammenfassung: Leawo Software bietet eine Sonderaktion zum Muttertag an, wobei man Leawo Video Converter gratis, CleverGet All-In-One 10 mit bis zu 90% Rabatt, Leawo All-in-1 Bundle mit bis zu 70% Rabatt usw. als Muttertagsgeschenke erhalten kann.

Shenzhen, Guangdong 12. Mai 2023 - Vielleicht denken sich manche Leute etwas Neues aus, um ihrer Mutter zum Muttertag ein Geschenk zu machen. Neben Blumen und Geschenken wie Parfüm und Make-up gibt es eine weitere besondere Geschenkidee - Leawo Software (https://www.leawo.org/de/). Um dieses Fest zu feiern, hat Leawo die 2023 Muttertag Giveaway & Aktion (https://www.leawo.org/de/promotion/special-offer/?b) gestartet, einschließlich Leawo Video Converter kostenlos, CleverGet All-In-One 10 mit bis zu 90% Rabatt, und andere Produkte mit günstigeren Preisen. Diese Aktion läuft bis zum 15. Juni 2023.

2023 Geschenk zum Muttertag - Leawo Video Converter (https://www.leawo.org/de/video-converter) Gratisartikel

Leawo Video Converter ist ein professionelles Video- und Audiokonvertierungsprogramm, das Video-/Audiodateien oder Ordner stapelweise in mehr als 180 Formate konvertiert, wie z.B. MP4 in MKV, MP3 in AAC, MKV in MP3, etc. Es verfügt über einen integrierten Video-Editor zum Hinzufügen von Wasserzeichen, Trimmen, Anwenden von 3D-Effekten und anderen Funktionen. In der Zwischenzeit können Fotos oder Fotoordner in Diashow-Videos umgewandelt werden, um wertvolle Erinnerungen als Diashow zu zeigen. Leawo Video Converter unterstützt Mac, Windows und alle gängigen tragbaren Geräte für die Konvertierung mit Originalqualität vorbehalten und 6x höhere Geschwindigkeit. Es ist derzeit kostenlos für 1 Jahr in dieser Aktion, während der ursprüngliche Preis ist EUR19,95. Die folgenden Schritte sind notwendig, um dieses kostenlose Angebot auf der Aktivitätsseite zu erhalten:

*Das Formular mit den erforderlichen Informationen (Name und E-Mail) ausfüllen.

*Die Schaltfläche "Sofort Erhalten" anklicken

*Mit dem erhaltenen Registrierungscode (den man in der E-Mail-Box überprüfen kann) wird das Programm aktiviert.

90% OFF Muttertagsangebote - CleverGet All-In-One 10 für Online Video Lösungen

Mit 24 Modulen unterstützt CleverGet All-In-One 10 das Herunterladen von Online-Filmen, TV-Sendungen und Live-Streams von mehr als 1000 Websites, einschließlich YouTube, Twitter, Netflix, Amazon, Hulu, HBO Max, etc. Mit einem inhärenten Browser kann es mehrere Download-Aufgaben in Stapeln verarbeiten, so dass Benutzer TV-Serien von allen/bestimmten Staffeln herunterladen können. Darüber hinaus können Benutzer Online-Videos in viele gängige Formate wie MP4, MKV und WEBM herunterladen. Es kann auch 8K Video und 320 KBPS Audio ohne Qualitätsverlust herunterladen. Dieses vielseitige Programm ist für nur 209,95 EUR erhältlich, während der Originalpreis bei 2178,80 EUR liegt. Teilnehmer können bei dieser Aktion bis zu 90% sparen.

70% OFF Muttertagsgeschenk - Leawo All-in-1 Bundle für One-Stop Multimedia Lösungen

Leawo All-in-1 Bundle ist ein 27-in-1-Paket, das alle 4K Blu-ray/Blu-ray/DVD/Video/Foto/Audio-Tools umfasst. Es enthält Prof. Media 12, Prof. DRM, PhotoIns, iTransfer, Music Recorder, Tunes Cleaner, UHD Driver Tool und CleverGet Video Downloader. Für Multimedia-Lösungen aus einer Hand ermöglicht dieses Paket nicht nur das Konvertieren von Blu-ray zu DVD, das Erstellen/Rippen/Kopieren von 4K UHD Blu-ray/Blu-ray/DVD, das Entfernen von DRM für bestimmte Dateien, sondern unterstützt auch das Bearbeiten von Fotos, die Übertragung von iOS-Daten, das Aufnehmen von Musik/Audio, das Bereinigen der iTunes-Musikbibliothek, das Herunterladen von Online-Videos und andere Funktionen. Der ursprüngliche Preis eines solchen Multifunktionspakets liegt bei 559,68 EUR, aber jetzt kostet es 167,88 EUR mit einem Rabatt von 70%.

60% OFF Muttertagsgeschenk - Leawo Ultimate Blu-ray Toolkit für Blu-ray Lösungen

Leawo Ultimate Blu-ray Toolkit ist ein 4-in-1 Blu-ray-Lösungspaket, das Blu-ray Ripper, Blu-ray Copy, Blu-ray Creator und Blu-ray Cinavia Removal enthält. Kunden können dieses umfassende Toolkit verwenden, um Blu-ray/DVD-Filme in Video-/Audiodateien in verschiedenen Formaten zu entschlüsseln/rippen/konvertieren, Foto-/Videodateien auf Blu-ray/DVD-Inhalte zu brennen, Blu-ray/DVD-Filme zu kopieren/zu sichern, das Cinavia-Wasserzeichen von Blu-ray zu entfernen und andere verwandte Funktionen. Dieses Mal bietet Leawo es für 143,92 EUR (ursprünglich 369,89 EUR) mit bis zu 60% Rabatt an.

Es ist wichtig zu erwähnen, dass Leawo das Ultimate 4K/UHD Blu-ray Toolkit (mit UHD Ripper, UHD Copy und UHD Drive Tool) und das Ultimate DVD Toolkit (mit DVD Ripper, DVD Copy und DVD Creator) mit dem gleichen massiven Rabatt anbietet.

50% OFF Muttertagsangebote - Leawo PhotoIns für Fotolösungen

Für diejenigen, die nach einem vielseitigen Toolkit für Fotolösungen suchen, gibt es Leawo PhotoIns. Als 3-in-1-Fotolösungspaket enthält Leawo PhotoIns Photo Enhancer, Photo BG Remover und Photo Enlarger. Es kann automatisch die Fotoqualität durch künstliche Intelligenz verbessern, Fotohintergründe durch einen intelligenten Algorithmus entfernen/ändern und Fotos bis zu 40x mit verlustfreier Qualität vergrößern. Darüber hinaus können die Benutzer Fotos in Stapeln oder einzeln im automatischen oder manuellen Modus bearbeiten. Das Programm ist derzeit um 50 % reduziert und für 54,97 EUR erhältlich, was einen enormen Preisnachlass gegenüber dem ursprünglichen Preis von 109,95 EUR bedeutet.

Außerdem gibt es einen Gutschein für die gesamte Website mit einem Rabatt von 30%, den man unten auf der Aktionsseite finden kann. Leawo Software bietet seinen Kunden einen ausgezeichneten Service und Erfahrungen mit großartigen Produkten.

Weitere Details sind auf der Promo-Seite (https://www.leawo.org/de/promotion/special-offer/?b) zu finden.

