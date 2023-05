Startseite NoviSign ist Aussteller auf FESPA / European Sign Expo in München Pressetext verfasst von pr-gateway am So, 2023-05-21 00:07. NoviSign stellt digitale Signage Lösungen auf der FESPA in München aus - vom 23.03. bis zum 26.03.2023 Im Mai 2023 - genauer gesagt vom 23.05.bis 26.05. 2023 kehrt die FESPA Global Print Expo nach München zurück. In der bayerischen Landeshauptstadt haben wichtige Branchenvertreter erneut Gelegenheit, bei persönlichen Gesprächen neue Perspektiven zu entdecken. Bei Europas führender Fachmesse für Druck und Werbetechnik werden die neuesten Innovationen und Trends aus den verschiedenen Bereichen der Druckbranche vorgestellt. Als besonderes Highlight und als zukunftsweisende, digitale Alternative zu herkömmlicher Beschilderung können Besucher in diesem Jahr auch den Messestand von NoviSign besuchen und sich dort die innovativen, digitalen Lösungen des Digital Signage Marktführers ansehen. NoviSign befindet sich auf Stand Nummer A2-A86. Verpassen Sie es nicht, sich diese innovativen Lösungen anzuschauen und Ihre individuelle, digitale Zukunft zu planen. Sprechen Sie die Experten von NoviSign darauf an. https://www.novisign.de NoviSign ist Marktführer für hochwertige Digital Signage Lösungen Kontakt

