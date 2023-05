Startseite Playmobil goes American Football Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2023-05-19 18:03. 2 American Football Teams, Cheerleader und Fans Zwei neue Teams für dein Wohnzimmer

Die neue Saison der ELF steht in den Startlöchern,und auch die German Football League wird demnächst in den Ligabetrieb zurückkehren. Höchste Zeit für alle Enthusiasten, die Fanartikel für die nächste Football Party daheim auf die nächste Stufe zu heben.

Zu einer stilechten Football Party gehört eben auch die passende Deko. Der bayerische Spielzeugriese Playmobil hat da genau das Richtige für dich entwickelt! Zwei neue Teams für deine Tisch-Liga

Kennst du die Green Leguans? Oder die Legenden der PM League? Keine Angst, du hast hier keine gravierende Bildungslücke. Playmobil hat diese beiden Fantasy-Teams aus der Taufe gehoben. Und die Teams kommen ganz stilecht daher: 4 Spieler pro Team, wobei der Quarterback sogar einen Handschuh trägt, verleihen deinem Tisch ein besonderes Flair von American Football. Und da dieser Sport nicht nur von den Athleten lebt, hat jedes Team auch noch American Football Cheerleader und Fans dabei. Das reicht noch nicht, da fehlt noch was, meinst du? Korrekt, und deswegen haben die Fans nicht nur Fanartikel dabei, sondern auch noch typische Stadion Snacks wie Hot Dogs oder Pommes Frites. Hier bestellen: Playmobil American Football (https://amfoo.de/playmobil-american-football/) Kein Spiel ohne Stadion, kein Stadion ohne Snacks

Sicherlich hast du bereits vom spektakulären Snackstadion gehört, dem ultimativen Hingucker deiner Football-Party. Diese Objekte sind einem original Football Stadion nachempfunden und können mit allerlei Leckereien gefüllt werden. Von Nachos mit Dips über Pommes und Chicken Wings bis hin zu Popcorn und Chips ist restlos alles machbar. Was hältst du davon, dieses Stadion mit den Playmobil-Football-Teams, samt Fans und Cheerleadern, aufzuwerten? Und dank der Tatsache, dass es sich um reine Phantasie-Teams handelt, sind die robusten Plastikfiguren unkritisch und immer wieder zu verwenden. Mehr als nur Deko

Du bist nicht nur Fan und schmeißt gerne eine Footballparty, sondern du bist auch Trainer einer eigenen Jugendmannschaft? Bestens, denn auch hierfür sind die American Football Figuren perfekte Helferlein. Du kannst einfache wie auch komplexe Spielzüge mit den Spielern nachstellen und die Visualisierung deiner Trainingsinhalte damit spielerisch erleichtern. Sicher wird der eine oder andere deiner Spieler dann auch selber mit seinen eigenen Figuren diese neu erlernten Taktiken nachspielen und somit weiter verinnerlichen. Kann man Theorie, Spiel und praktisches Training besser miteinander kombinieren? Vermutlich eher nicht, denn fast jedes Kind kennt, liebt und besitzt Spielzeug von Playmobil. Die emotionale Bindung der Kids zu ihrem Spielzeug ist quasi dein wertvoller Co-Trainer.

Die Sets sind dabei für alle Kenntnisstufen verwendbar. Denn nicht nur einzelne Spielzüge können entworfen und visuell dargestellt werden. Auch die Positionierung und Laufwege der Spieler, je nach ihrer Position und ihrer Aufgabe im Team, wird den Kindern hier bildlich vor Augen geführt. Seit fünf Jahrzehnten führend

Seit Hans Beck die Firma Playmobil gegründet hat, sind nahezu fünfzig Jahre ins Land gezogen. In dieser Zeit hat sich der kleine, mittelständische Betrieb zu

Die American-Football-Edition ist ein großartiges Geschenk für alle großen und kleinen American Football Fans. Für Kinder haben die traditionell etwa 7,5 cm großen Figuren noch weitere Effekte. Kleine Männer und Frauen erlernen hier spielerisch soziale Kompetenzen, indem sie miteinander interagieren und Verantwortung für die Aktionen ihrer Spielfiguren übernehmen. Das gilt natürlich nicht nur für die Sportwelten, aber für diese ganz besonders. Neben diesen pädagogisch nicht ganz uninteressanten Aspekten sind die Figuren Noch dazu ist das Spiel, gerade und besonders mit Playmobil, sehr abwechslungsreich und regt die Fantasie der Kids an. Ein Spaß ohne (Alters-)Grenzen

Große und leidenschaftliche American Football Fans werden von den Sets von Playmobil nicht weniger als begeistert sein. Die Darstellung von Spielern, Fans und Cheerleadern ist einfach hinreißend putzig und so liebevoll gestaltet, dass man sie einfach mögen muss. Letzten Endes ist es einerlei, ob du eingefleischter Fan bist, Kinder an diesen fesselnden Sport heranführen willst, oder ob du dein Wohnzimmer oder sogar dein Büro etwas aufpeppen willst - mit den Playmobilsets aus der American-Football-Edition bist du immer auf der Gewinnerseite. Denn auch der gestresste Geschätsmann, oder der härteste Verhandlungspartner wird wieder zum Kind, wenn er die bunten Figuren sieht. Vor allem, wenn es sich um eine Neuerscheinung handelt, die er noch nicht kennt. Der psychologische Vorteil, den die automatisch gelockertere Atmosphäre mit sich bringt, liegt auf der Hand und lässt sich nicht leugnen. Playmobil goes American Football - geh auch du mit!

