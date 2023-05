Startseite The Traveller - der Weg ist das Ziel Pressetext verfasst von SmartNett am Fr, 2023-05-19 08:24. Die Single „The Traveller“ von Urs Rudin schenkt einen ersten überraschenden Eindruck aus dem demnächst erscheinenden Album „Sandphonie“.

Der instrumentale Song erinnert an Filmmusik, lässt musikalische Meilen vorbeiziehen, nimmt mit auf eine rhythmische Reise. Gerade bei Urs Rudin ist die Musik untrennbar mit Bilderwelten verbunden, denn er ist Sandmaler und seine Musik durchdachter Teil seiner Show. Es ist als Gesamtkunstwerk zu verstehen, nicht etwa als musikalischer Rahmen.

Und das um so mehr, wenn man Urs Rudin und seine Arbeitsweise kennt: Der Schweizer ist eine Multitalent, der am Piano ebenso überrascht wie mit seinen Laser-Shows. Er fasziniert sein Publikum beim Portraitieren und Gestalten mit Sand in atemberaubender Geschwindigkeit. Das Album „Sandphonie“ erscheint im Juli 2023, vorab demnächst die beiden Singles „Welcome“ und „Over the Horizon“. Wer für seine Veranstaltung ein außergewöhnliches Programm sucht, kann Urs Rudin bei Smart & Nett buchen. UPC 3617220312799

Release 19.5.2023 Smart & Nett bringen als Label und Musikverlag seit 2016 ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit schwerpunktmäßig deutschsprachigen Künstlern, erobert das Team aus München immer weiter den internationalen Raum.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in welcher Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Talente aus Marketing, Webdesign, Photoshop-Know-how, bildender Kunst und Organisation gebündelt haben. Das vielfältige Potenzial stets neu kombinierbarer Synergieeffekte kommt wiederum dem Label zugute.

Musik steht bei Smart & Nett nicht für sich allein: häufig ist sie verbunden mit Buchprojekten https://smart-und-nett-verlag.de/. Sei es als Song oder gar als komplettes Musical zum Buch und natürlich als Rahmen für Events. Es finden sich zahlreiche Musiker in der Künstleragentur wieder und können für Liveauftritte gebucht werden https://smart-und-nett.de/kuenstleragentur/. Anhang Größe cover the traveller by smart und nett.jpg 20.06 KB