VideoSolo Bildschirm Recorder ist jetzt erhältlich! Alle Arten von Videos aufnehmen nur mit einem Klick Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2023-05-19 08:03. Haben Sie schon einmal Bildschirmaufnahmen ausprobiert und wurden von der Verzögerung und den fehlenden Funktionen anderer Aufnahmesoftware enttäuscht? Wünschen Sie sich eine ideale Bildschirmaufnahmesoftware? Erst im Februar 2023 hat VideoSolo (https://videosolo.net/de/) die neueste Version des VideoSolo Bildschirm Recorders auf den Markt gebracht, eine führende All-in-One-Software für Video- und Audioaufnahmen mit mehreren Aufnahmemodi und erweiterten Funktionen, die Ihnen eine hervorragende Ausgabequalität und Benutzererfahrung bieten. Im folgenden Artikel werden wir den VideoSolo Bildschirm Recorder aus folgenden Aspekten vorstellen: - Hauptfunktionen von VideoSolo Bildschirm Recorder

- Tech-Daten von VideoSolo Bildschirm Recorder

- Abo-Preis von VideoSolo Bildschirm Recorder Wenn Sie Interesse haben, klicken Sie bitte auf den blauen Text, um weitere Informationen über den VideoSolo Bildschirm Recorder und Tutorials zu erhalten. Hauptfunktionen von VideoSolo Bildschirm Recorder 1. Eine Vielzahl von professionellen Aufnahmemodi

VideoSolo Bildschirm Recorder bietet den Benutzerinnen und Benutzern 6 grundliegende Aufnahmemodi. Die sind: - Video aufnahmen

Sie können zwischen Vollbild oder ausgewählten Bereichen für die gleichzeitige Aufnahme von Video und Audio wählen. Dieser Modus eignet sich für die Aufnahme von Zoom-Meetings (https://videosolo.net/de/record-zoom-meeting/), Livestream, YouTube-Videos, PPT-Präsentationen usw. Es kann das Problem lösen, dass Videos von einigen Plattformen nicht heruntergeladen werden können, oder dass die Aufnahme von Zoom-Meetings onhe die Erlaubnis der Moderatorin oder Moderator nicht möglich ist. - Audio aufnehmen

Wenn Sie nur Audio aufnehmen möchten, können Sie den Audio-Aufnahmemodus wählen. In diesem Modus können Sie jede Arten von Radio, Streaming-Musik oder Chrome Browser Audio aufnehmen (https://videosolo.net/de/record-browser-audio/). Sie können auch Ihre eigene Stimme aufnehmen, um verbale Erklärungen oder Kommentare hinzuzufügen. - Spiel aufnahmen

Wenn Spiel-Aufnahmemodus aktiviert ist, sperrt der VideoSolo Bildschirm Recorder das Spielfenster und nimmt alle Ihre Aktionen im Spiel auf. Die Videoaufnahmequalität beträgt bis zu 4K und 60 fps, und sie unterstützt GPU-Beschleunigung, um Verzögerungen zu vermeiden. - Fenster aufnahmen

Wenn Sie Ihre Aktionen auf einer bestimmten Webseite aufzeichnen möchten, können Sie den Fenster-Aufnahmemodus wählen. In diesem Modus werden nur Ihre Aktionen auf der ausgewählten Webseite aufgezeichnet, Aktionen auf anderen Seiten werden ausgeschlossen. - Webcam aufnahmen

In diesem Modus werden Bild und Ton ohne Verzögerung in der Kamera aufgezeichnet. Um die Aufnahmequalität zu verbessern, ist auch eine Kamerarauschunterdrückung verfügbar. - Handy aufnahmen

Wenn dieser Modus aktiviert ist, werden Ihre Aktionen auf einem iOS- oder Android-Gerät per USB-Kabel oder drahtlos auf den PC gespiegelt, und Sie können alle Aktivitäten auf dem Bildschirm und Töne Ihres Geräts auf dem PC aufzeichnen. Der VideoSolo Bildschirm Recorder bietet darüber hinaus die Möglichkeit, den Aufnahmemodus individuell zu gestalten und an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. 2. Intelligente Funktionen für einfache Aufnahmen

Der VideoSolo Bildschirm Recorder verfügt außerdem über eine Reihe von intelligenten Funktionen, die Ihre Aufnahme erleichtern. - Auto-Stopp

Sie können die Aufzeichnungsdauer festlegen. Die Software beendet die Aufnahme automatisch, sobald die eingestellte Zeit oder die angegebene Dateigröße erreicht ist. - Aufgabenplan

Sie können eine Aufnahmeaufgabe planen, indem Sie einfach das geplante Datum und die Uhrzeit, die Häufigkeit der Aufnahme und die Bedingungen für das Beenden der Aufnahme festlegen, und die Software startet und beendet die Aufnahme automatisch zur angegebenen Zeit. - Fensteraufzeichnung sperren/ausschließen

Wenn Sie das Fenster, das Sie aufzeichnen möchten, ausgewählt haben, werden Ihre Aktivitäten in den anderen Fenstern ausgeschlossen, so dass Sie nur die gewünschten Inhalte erfassen können. - Einstellbares Ausgabeformat und Qualität

Der VideoSolo Bildschirm Recorder unterstützt eine Vielzahl gängiger Video-Ausgabeformate wie MP4, WMV, MOV, F4V, TS und AVI, mit Videoaufnahmen bis zu 4K und 60 fps. Die Audio-Ausgabeformate umfassen MP3, M4A, AAC und WMA. - Anpassbare Hotkeys

Sie können Hotkeys zum Starten, Pausieren und Stoppen der Aufnahme sowie andere Funktionen individuell anpassen, um die Effizienz zu steigern. 3. Nützliche Zusatzfunktionen

Neben den intelligenten Aufnahmemodi bietet der VideoSolo Bildschirm Recorder eine Vielzahl von Zusatzfunktionen wie Screenshot, Vorschau und Schneiden, Echtzeit-Anmerkungen, Beschriftungen für Tastenanschläge, Cursor-Modifikation, Lupeneffekte und vieles mehr, um allen technischen und interaktiven Anforderungen bei der Videoaufnahme gerecht zu werden. Tech-Daten von VideoSolo Bildschirm Recorder 1. System- und Hardware-Anforderungen

- Windows: 11/10/8.1/8/7/Vista/XP (32 Bit oder 64 Bit)

- Mac: Mac OS X 10.12 oder höher (macOS Big Sur und macOS Monterey)

- CPU: 1GHz Intel® Prozessor und Apple M1 Chip

- RAM: 512 MB oder mehr (1024MB emfohlen) 2. Unterstützte Ausgabeformate

- Video

Für Windows: WMV, MP4, MOV, F4V, AVI, TS

Für Mac: MP4 - Audio

Für Windows: MP3, WMA, AAC and M4A

Für Mac: M4A - Screenshot

Für Windows: PNG, JPEG/JPG, GIF, TIFF, BMP

Für Mac: PNG Abo-Preis von VideoSolo Bildschirm Recorder VideoSolo Bildschirm Recorder bietet seinen Benutzerinnen und Benutzern 3 optionale Abonnements an. Die Preise sind wie folgt: - Monats-Abo: EUR14.95, Automatische Erneuerung, jederzeit kündbar

- Jahres-Abo: EUR44.95, Automatische Erneuerung, jederzeit kündbar

- Einzellizenz: EUR59.95, Kostenlose lebenslange Updates für 1 PC Alle Abonnements können nur auf einem PC genutzt werden und sind mit einer 30-tägigen Geld-zurück-Garantie, einer risikofreien Testversion und kostenlosem 24-Stunden-Support ausgestattet. Fazit Egal, ob Sie ein Profi oder ein Anfänger in der Videoproduktion sind, VideoSolo Bildschirm Recorder wurde entwickelt, um Ihnen eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche und leistungsstarke Videoaufnahme-Tools zu bieten. Laden Sie jetzt eine kostenlose Testversion (https://videosolo.net/de/downloads/) herunter und erstellen Sie Ihre eigenen beeindruckenden Aufnahmen! Wir arbeiten zusammen, um einzigartige und hoch bewertete Multimediaprodukte für Menschen zu entwerfen, zu erstellen und zu teilen, die sie für eine flexiblere Nutzung konvertieren, aufzeichnen und bearbeiten möchten. Kontakt

