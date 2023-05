Startseite SB Unternehmensgruppe investiert weiter in Robotik Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2023-05-19 07:52. Mit einer weiteren Investition in moderne Technologien wie der reinigungsunterstützenden Robotik baut die Leichlinger Gruppe ihr Angebot weiter aus. Mit einer weiteren Investition in moderne Technologien wie der reinigungsunterstützenden Robotik baut die Leichlinger Unternehmensgruppe ihr Dienstleistungsangebot weiter aus. Recruiting neuer Mitarbeitenden, neue Anforderungen an Arbeitszeiten zur Nacht und an Wochenenden sind für Unternehmen der Branche eine große Herausforderung.

Sich trotz Widrigkeiten zukunftssicher aufzustellen, ist und war schon immer die Philosophie der SB Unternehmensgruppe. Einen erneut wichtigen Schritt in diese Richtung hat das Team von Sven Fenger, Abteilungsleiter der Kundenbetreuung der SB Gruppe, jetzt mit der Implementierung weiterer reinigungsunterstützenden Technologien wie der Robotik eingeleitet. Hiezu durfte das Team um Sven Fenger gemeinsam mit Herrn Frank Zimmermann, Abteilungsleiter bei der Stadt Monheim, den Reinigungsroboter KIRA B50 von Kärcher in einem Schulzentrum einsetzen. Der neue Reinigungsroboter ist ein leistungsstarkes und effizientes Gerät, das speziell für die gewerbliche Reinigung von Großflächen entwickelt wurde. Der Roboter ist mit einer hochkomplexen Technik, intelligenter Navigation und modernster Sensorik ausgestattet, die es ihm ermöglicht, selbst in schwer zugänglichen Bereichen eine effizient und gründliche Reinigung zu gewährleisten. Dabei ist er in der Lage Hindernisse zu erkennen und zu umgehen und sich selbstständig in der Umgebung zu orientieren, um den besten Weg zur Zielfläche zu finden. "Mit der Implementierung unseres ersten Reinigungsroboters in der Stadt Monheim sichern wir wertvolle Personalressourcen, die parallel komplexere Reinigungsarbeiten in den entsprechenden Liegenschaften erledigen können und gehen somit den erforderlichen Schritt mit der Zeit. Gemeinsam mit Herrn Zimmermann und meinem Team konnte ich das Projekt umsetzten", ist Sven Fenger vom vielfachen Nutzen der Implementierung überzeugt. Die SB Unternehmensgruppe mit Sitz in Leichlingen, Nordrhein-Westfalen, ist in den verschiedensten Geschäftsbereichen rund um die infrastrukturelle Betreuung von Immobilien tätig. Die professionellen Dienstleistungen umfassen die Bereiche Reinigung, Hygiene und technisches Facility-Management. Instandhaltungsaufgaben werden über die ebenfalls in die Gruppe integrierte colourpro GmbH abgewickelt. Bislang beschäftigt die SB Unternehmensgruppe rund 1500 Mitarbeiter*innen. Firmenkontakt

