Startseite Basebuilder ernennt Emile Muijsson zum Geschäftsführer Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2023-05-19 07:51. Mit seiner neuen Ernennung wird sich Muijsson auf die Ausweitung der Basebuilder-Vertriebsaktivitäten auf internationaler Ebene konzentrieren

Muijsson bringt 20 Jahre Vertriebserfahrung bei führenden niederländischen Unternehmen in diese Funktion ein Basebuilder, Spezialist für die Unterstützung von Einzelhändlern und Marken in ganz Europa bei der Erweiterung ihrer Kundendatenbanken und Teil des Linehub-Kollektivs von Marketingspezialisten, hat Emile Muijsson zum neuen Geschäftsführer ernannt. Muijsson kam im Mai 2023 zu Basebuilder. Muijssons primäres Ziel in seiner Funktion bei Basebuilder wird es sein, die Vertriebsorganisation auf internationaler Ebene auszubauen und sich dabei auf die weitere Integration mit den anderen Linehub-Labels und -Büros zu konzentrieren, insbesondere in den Bereichen Einzelhandel und FMCG-Kunden. Seine Aufgabe ist es außerdem, die bestehenden Dienstleistungen von Basebuilder zu stärken und zu erweitern sowie neue Einnahmequellen zu erschließen. Muijsson bringt 20 Jahre Erfahrung bei führenden niederländischen Unternehmen in diese Funktion ein. Zuvor war er bei der Kundenbindungs- und Medien-App Stocard als Country Manager tätig. Während seiner sechsjährigen Tätigkeit für das Unternehmen baute er erfolgreich das Vertriebsteam auf. Außerdem war er im Vertrieb des Telekommunikationsanbieters Tele2 Nederland sowie des Haus-zu-Haus-Paketdienstes Spotta tätig. Muijsson gehört zusammen mit Bart Hulsbos, Head of Accounts and Operations, und Raelene van Schooneveld-Steenwijk, Senior Project Manager und Team Lead, zum Managementteam von Basebuilder. Marko Dobroschelski, CEO von Linehub:

"Manchmal ist es schwierig, die richtige Person für die richtige Position zu finden. Manchmal ist es eine himmlische Übereinstimmung. Emile ist der richtige Mann, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Ich vertraue ihm und seinen Fähigkeiten." Emile Muijsson, Geschäftsführer von Basebuilder:

"Ich freue mich sehr darauf, bei Basebuilder zu arbeiten. Sie haben eine treue Gruppe von Kunden, die die Dienste von Basebuilder aktiv nutzen, um ihren Kundenstamm zu erweitern oder zu aktivieren. In meiner Laufbahn habe ich am Aufbau von Stocard Benelux mitgewirkt, wo ich viel Erfahrung im Bereich Loyalität und Aktivierung sammeln konnte. Für Einzelhändler ist es sehr interessant, mit Basebuilder zusammenzuarbeiten, insbesondere unter dem Dach von Linehub und seinen Labels, da dies die Wachstumschancen erhöht." Raelene van Schooneveld-Steenwijk, Team Lead & Senior Project Manager, Basebuilder:

"Ich freue mich sehr darauf, mit Emile und dem Team zusammenzuarbeiten, um das Basebuilder-Produkt weiterzuentwickeln. Emiles umfangreiche Erfahrung und sein Fachwissen werden von großem Wert sein. Es wird es uns ermöglichen, uns schneller an die sich ändernden Bedürfnisse unserer Kunden anzupassen und gleichzeitig unsere eigene Reichweite auf neue Märkte auszudehnen." ENDE Über Basebuilder

Basebuilder ist auf die Omnichannel-Leadgenerierung spezialisiert. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Utrecht und verbindet internationale Unternehmen aus der ganzen Welt mit ihren Kunden. Sie tun dies sowohl on- als auch offline durch markenbezogene Aktivierungskampagnen, bei denen das Zielpublikum durch Gamification zur Teilnahme überzeugt wird. Glücksrad, Rubbellose oder Geschenkbox: Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, die den Bedürfnissen jeder Marke und jedes Produkts entsprechen. Durch diesen einzigartigen Ansatz zur Leadgenerierung hilft Basebuilder seinen Kunden, ihre Marketingdatenbanken zu erweitern. Das tun sie seit mehr als 12 Jahren in 20 Ländern. Zu ihren Kunden zählen JBL, C&A, ALDI, Blokker, Action, Inter Discount, Tchibo, Deichmann, Wereldhave, Lidl und Makro. Basebuilder ist seit März 2022 Teil von Linehub. Firmenkontakt

Basebuilder B.V.

Martin Steinbach

Parijsboulevard 143B

3541 CS Utrecht

+31 (0) 6 – 5093 97 84

https://www.basebuilder.com/ Pressekontakt

Freier Pressesprecher

Martin Steinbach

Mühlenstr. 23

53347 Alfter

+4915161119000

https://www.fleaky.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten