Startseite Yoga erobert die Trainingsfläche: Der YOGA-Zirkel für Body & Mind Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2023-05-19 06:07. Wollen Sie sich in Ihrem Studio zu den Themen Stressbewältigung und mentale Gesundheit stärker positionieren und suchen eine attraktive Lösung? Nach drei Jahren in der "Dauerkrise" werden Angebote für mentale Gesundheit und Stressreduktion stark nachgefragt. Wollen Sie sich in Ihrem Studio zu den Themen Stressbewältigung und mentale Gesundheit stärker positionieren und suchen eine attraktive Lösung? Der Mensch in der Hochleistungsgesellschaft sucht Ruhe und Entspannung. Alltägliche Stresserlebnisse, enorme berufliche Anforderungen und permanente Reizüberflutung forcieren die mentalen Belastungen. Daher stehen relaxierende und stressabbauende Trainingsformen immer mehr im Fokus. Mit der YOGA ZONE® kann Yoga jetzt unkompliziert auf die leichte Art angeboten werden. Die innovativen Stationen der YOGA ZONE® garantieren perfekte Unterstützung beim Erlernen und Optimieren der Yoga-Haltungen. Diese neue Konzeption ist einzigartig, im Zeitgeist und absolut authentisch. Die jahrtausendealte Tradition wird inspirierend und modern interpretiert. EINFACH. YOGA.

Auf nur ca. 20-30 m² ist das gesundheitsorientierte Angebot sehr leicht umzusetzen. Die Organisation erfolgt durch einen Einführungskurs, Übungstafeln und spezielle Yoga-Programme. Im Rahmen der YOGA ZONE® werden Ihre Mitarbeiter zu YOGA ZONE Coaches ausgebildet (Bildquelle: © Dr. WOLFF® Sports & Prevention GmbH) Das Dr. WOLFF® Team qualifiert die Trainer: das 3-Tage-Seminar zum YOGA ZONE® Coach ist inkludiert. Welche Probleme löst die YOGA ZONE® im Fitnesscenter?

Die YOGA ZONE® adressiert gleich mehrere Themen- und Problembereiche, welche die Fitnessbranche schon länger herausfordern und zeigt spannende Lösungswege auf: - Ausbildung der Mitarbeiter zum YOGA-COACH

- Hohe Nachfrage nach Yoga-Kursen

- Niedrigschwelliges Angebot für Einsteiger und Wiedereinsteiger

- Ein speziell auf die weibliche Kundschaft zugeschnittenes Angebot PROFITABEL mit Body & Mind Zu wenig Unterscheidungsmerkmale zum Mitbewerber? Mit der YOGA ZONE® entsteht eine völlig neue Bewegungswelt - aber kein kurzlebiger Trend. Diese Trainingsform interessiert Millionen Menschen zu den Dauerthemen "Rücken" und "Stressbewältigung". Das geringe Investment für erstklassiges Design, Funktion und Marketing bedeuten wenig Aufwand mit hohem Nutzen. Weitere Informationen: www.yoga-zone.eu Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Dr. WOLFF® Sports & Prevention GmbH

Herr Hartmut Wolff

Möhnestraße 55

59755 Arnsberg

Deutschland fon ..: +49 (0) 29 32 - 47 57 40

fax ..: +49 (0) 29 32 - 47 57 4

web ..: http://www.dr-wolff.de

email : info@dr-wolff.de Dr. WOLFF - SPORTS & PREVENTION - Erfolgreiche Systeme für Rückenfitness und -Therapie. Pressekontakt: Dr. WOLFF® Sports & Prevention GmbH

Herr Hartmut Wolff

Möhnestraße 55

59755 Arnsberg fon ..: +49 (0) 29 32 - 47 57 40

web ..: http://www.dr-wolff.de

email : info@dr-wolff.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten