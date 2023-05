Startseite China Brand Day endet mit viel Lob für die hervorragenden Leistungen von Eastern Airlines Pressetext verfasst von anatoly41 am Do, 2023-05-18 15:25. Während des China Brand Day Mitte Mai 2023 stellten Tausende von chinesischen Marken im Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center aus. Von herzerwärmenden Dienstleistungen bis hin zu intelligenten Technologien bot der Stand von Eastern Airlines ein interaktives Erlebnis von Kabinenservices, Bordmahlzeiten und technologischen Innovationsprodukten unter dem Motto „präzis, delikat und raffiniert“ an und schuf damit ein beeindruckendes Ausstellungserlebnis für die Besucher. Ein Highlight auf der Messe war das von Eastern Airlines entwickelte MR-Headset, das mobile Geräte und digitale Technologie integriert und in der Pilotenausbildung eingesetzt wird. Das VR-Erlebnis zog viele Besucher in seinen Bann. Neben den interaktiven Hightech-Erlebnissen stellte Eastern Airlines auch ein brandneues Produkt vor - das „intelligente Armband zur Mitarbeiterbetreuung und standardisierten Be- und Entladung des Gepäcks“. Es verbessert die Arbeitsqualität und schützt die Gesundheit der Mitarbeiter am Arbeitsplatz, indem es Handlungen vor Ort in Echtzeit auf genaue Weise erkennt. Derzeit wird das Armband schrittweise eingeführt. Im zentralen Bereich des Standes wurden verschiedene Serien von Bordmahlzeiten wie „Speisen über den Wolken - Zhen“, „Speisen über den Wolken - Huan“, „Die speziellen Schüssel Nudeln bei Eastern Airlines“ und „Die spezielle Tasse Tee bei Eastern Airlines“ sowie die brandneue Serie „Chefköche von Eastern Airlines“ vorgestellt, welche farbenfrohe und delikat angerichtete Gerichte und speziell zubereitete Getränke bot. Passagiere, die mit Eastern Airlines von und nach China fliegen, haben die Möglichkeit, ein exklusives kulinarisches Erlebnis zu genießen, das vom Kabinenpersonal der Marke „Ling Yan“ kreiert wurde. Gleichzeitig wurde Eastern Airlines eingeladen, an der ersten Konferenz über die globale Kommunikationsfähigkeit chinesischer Marken teilzunehmen und Erfahrungen zu teilen. Über anatoly41 Komplettes Benutzerprofil betrachten