Startseite International Graphite erhielt einen Zuschuss der australischen Bundesregierung in Höhe von 4,7 Mio. $ Pressetext verfasst von connektar am Do, 2023-05-18 11:05. HÖHEPUNKTE - 4,7 Mio. $ von der australischen Bundesregierung im Rahmen des nationalen Critical Minerals Development Program erhalten - Der Zuschuss wird für Machbarkeitsstudien für die Mine-to-Market-Graphitentwicklungsstrategie des Unternehmens in Westaustralien zur Integration des Projekts Springdale Graphite und der vorgeschlagenen Collie Graphite Batterieanodenmaterial-(BAM)-Anlage verwendet - Mit den Zuschüssen werden Projekte für kritische Mineralien in der Früh- und Mittelphase gefördert, die den Übergang Australiens zu Null-Emissionen beschleunigen und die wirtschaftliche Entwicklung und die Beschäftigung in regionalen Kommunen unterstützen - Die Fördervereinbarung wird voraussichtlich bis zum 31. Mai 2023 abgeschlossen sein, und die Mittel stehen ab dem 1. Juni 2023 zur Verfügung 18. Mai 2023 / IRW-Press / - International Graphite Limited (ASX:IG6) (International Graphite oder das Unternehmen) wurde von der australischen Regierung im Rahmen des vom Federal Department of Industry, Science and Resources (Bundesministerium für Industrie, Wissenschaft und Ressourcen) verwalteten nationalen Entwicklungsprogramms Critical Minerals Development Program mit einer Förderung in Höhe von 4,7 Mio. $ bedacht. Die Mittel, die voraussichtlich ab dem 1. Juni 2023 verfügbar sein werden, werden dazu beitragen, die integrierte Graphitlieferkette, die das Unternehmen in Westaustralien entwickelt, zu beschleunigen. Die Fördergelder werden für Machbarkeitsstudien für das geplante Graphitbergwerk des Unternehmens in Springdale und die Produktionsanlage für Batterieanodenmaterial in Collie sowie für den Bau einer geplanten Graphitmikronisierungsanlage, ebenfalls in Collie, verwendet. Das Unternehmen trägt im Laufe der Zeit zum Differenzbetrag des Finanzierungsbedarfs für diese Aktivitäten bei. IG6 Managing Director und CEO Andrew Worland sagte: Australien hat es sich zum Ziel gesetzt, zu einem wichtigen Anbieter für Mineralien zu werden, und wir freuen uns, dass die Bundesregierung unser Potenzial erkannt hat, zu dieser Vision beizutragen. Diese Förderung ist ein wichtiger Vertrauensbeweis für unser Business und bestätigt, dass Projekte wie Springdale und Collie für die Erreichung der globalen Dekarbonisierungsziele von entscheidender Bedeutung sind. Die Welt braucht neue Graphitversorgungsquellen. Hersteller von Batterien und Elektrofahrzeugen weltweit suchen nach neuen Graphitlieferanten mit eindeutigen ESG-Werten, um die beispiellose Nachfrage nach Batterien zu befriedigen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70609/20230518IG6awardedGran... Abbildung 1: Transport des Anodenmaterials von der Mine zum Markt - Robert Hodby, Chief Financial Officer bei International Graphite (links) und David Pass, Chief Technical Officer, mit einem Elektrofahrzeug an der Promenade von Perth. Durch den Übergang vom Bergbau zur nachgelagerten Produktion stellen wir sicher, dass der volle Wert unserer natürlichen Ressourcen hier in Australien verbleibt, während wir gleichzeitig lokale Arbeitsplätze schaffen, regionale Kommunen unterstützen und neue zukunftsorientierte Industrien und Technologien für die Mineralverarbeitung entwickeln. Wir sind stolz darauf, mit unseren Regierungen auf Bundes- und Landesebene zusammenzuarbeiten, um unsere integrierte Graphitabbaustrategie für Westaustralien voranzutreiben. Diese Pressemitteilung wurde vom Board of Directors von International Graphite Limited zur Veröffentlichung freigegeben. Andrew Worland

Managing Director & CEO Lesen Sie die offizielle Presseerklärung von Madeleine King, MP, Minister for Resources: www.minister.industry.gov.au/ministers/king/media-releases/grants-invigo... Über International Graphite

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70609/20230518IG6awardedGran... International Graphite ist ein aufstrebender Lieferant von verarbeiteten Graphitprodukten, einschließlich Batterieanodenmaterial, für die globalen Märkte für Elektrofahrzeuge und erneuerbare Energie. Das Unternehmen entwickelt eine souveräne australische Mine-to-Market-Fähigkeit mit integrierten Betrieben, die zur Gänze in Western Australia angesiedelt sind. Das Unternehmen beabsichtigt, mit dem zukünftigen Abbau und der Produktion von Graphitkonzentraten vom zu 100 % unternehmenseigenen Graphitprojekt Springdale und der nachgelagerten Verarbeitung im kommerziellen Maßstab in Collie auf dem Ruf Australiens für technische Exzellenz und herausragende ESG-Leistungen aufzubauen. International Graphite notiert an der ASX (ASX: IG6) sowie an der Börse Frankfurt (FWB: H99, WKN: A3DJY5) und ist ein Mitglied der European Battery Alliance (EBA250) sowie der European Raw Minerals Alliance (ERMA). Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Robert Hodby

