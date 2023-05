Startseite L-Capital.uk & Partner bietet Umsatzbasierte Finanzierung für schnelles Wachstum und Liquiditätssteigerung Pressetext verfasst von connektar am Do, 2023-05-18 05:08. L-Capital.uk & Partner, ein führender Anbieter von Unternehmensfinanzierungslösungen, stellt seine innovative Umsatzbasierte Finanzierung (Revenue Based Financing - RBF) vor. RBF bietet Unternehmern aus verschiedenen Branchen - von E-Commerce und Software as a Service (SaaS) bis hin zu Gastronomie - schnellere Liquidität und finanzielle Flexibilität. RBF ermöglicht Unternehmen einen kurzfristigen Liquiditätszugang von bis zu 20 % ihres Jahresumsatzes. Im Gegenzug erhält L-Capital.uk & Partner eine prozentuale Beteiligung an den laufenden Bruttoumsätzen des Unternehmens, bis ein vorab vereinbarter Betrag - die Finanzierungssumme plus Gebühr - erreicht ist. Diese Finanzierungslösung ist ideal für Unternehmen, die wenig Eigenkapital haben, rasant wachsen, hohe Ausgaben für Wareneinkauf und Marketingmaßnahmen haben oder saisonalen Schwankungen unterliegen. Es ist auch eine ausgezeichnete Option für Unternehmen, die seit mindestens 6 Monaten Umsätze erzielen, ihre Umsätze hauptsächlich über Kartenzahlungen oder Online-Verkäufe erhalten, eine gängige E-Commerce-Software nutzen oder Umsätze aus wiederkehrenden Einnahmen wie Abonnements haben. Die Vorteile der Umsatzbasierten Finanzierung sind vielfältig: eine schnelle Prüfung und Auszahlung, eine automatische Anpassung der Rückzahlungsraten an die aktuellen Umsätze, kein negativer Einfluss auf das Kreditrating und keine Notwendigkeit von Sicherheiten oder Bürgschaften. Mit L-Capital.uk & Partner Lösungen können Unternehmer ihre Geschäftsziele realisieren, egal ob es darum geht, Wachstum zu finanzieren, Liquiditätsprobleme zu lösen oder Akquisitionen und Fusionen durchzuführen. L-CAPITAL ist stets bereit, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Liquidität zu verbessern, ihr Risiko zu reduzieren, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und den Unternehmenswert zu erhöhen. Um mehr über Finanzierungsstrategien für Unternehmen zu erfahren, empfehlen wir das Buch "Finanzierungserfolg für Unternehmer: Die besten Strategien und Optionen" von Harald de Vries. Für weitere Informationen über L-Capital.uk & Partner und ihre innovativen Finanzierungslösungen, besuchen Sie bitte die Webseiten www.l-capital.uk und www.capital-seekers.com Über :

L-Capital.uk & Partner ist ein führender Anbieter von Unternehmensfinanzierungslösungen, der sich darauf spezialisiert hat, maßgeschneiderte Finanzlösungen anzubieten, die Unternehmen dabei helfen, ihr Wachstum zu finanzieren, Liquiditätsprobleme zu lösen und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: L-Capital - Blackcore UK Ltd

Herr Harald de Vries

63-66 Hatton Garden, Fifth Floor, Suite 23

EC1N 8LE London

Großbritannien fon ..: +44 845 891 0560

web ..: http://www.l-capital.uk

email : info@l-capital.uk L-Capital & Partner (LCAP) ist der richtige Partner für Ihre Unternehmensfinanzierung. Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen, um das benötigte Kapital zu beschaffen und Ihr Unternehmen auf die nächste Stufe zu bringen. LCAP Lösungen ermöglichen Ihnen die Realisierung Ihrer Geschäftsziele, egal ob es darum geht, Wachstum zu finanzieren, Liquiditätsprobleme zu lösen oder Akquisitionen und Fusionen durchzuführen. LCAP kann und wird Ihnen dabei helfen, Ihre Liquidität zu verbessern, Ihr Risiko zu reduzieren, Ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und den Unternehmenswert zu erhöhen. Sie haben das Potential, Ihr Unternehmen auf die nächste Stufe zu bringen, aber ohne die richtige Finanzierung bleiben Sie zurück. Kontaktieren Sie uns noch heute, damit wir Ihnen helfen können, das Kapital zu beschaffen, das Sie benötigen, um Ihre Vision zu verwirklichen. Lassen Sie uns gemeinsam Ihren Erfolg gestalten! Pressekontakt: L-Capital - Blackcore UK Ltd

Herr Harald de Vries

63-66 Hatton Garden, Fifth Floor, Suite 23

EC1N 8LE London fon ..: +44 845 891 0560

web ..: http://www.l-capital.uk

email : info@l-capital.uk Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten