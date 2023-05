Startseite Trost spenden, Geborgenheit erfahren, Erinnerungen wecken Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-05-17 15:07. Kuscheltiere haben für Kinder und auch für Erwachsene eine große Bedeutung. Trost spenden, Geborgenheit erfahren, Erinnerungen wecken - Kuscheltiere haben für Kinder und auch für Erwachsene eine große Bedeutung. Wenn Kinder heranwachsen, nehmen Kuscheltiere oft einen hohen Stellenwert in ihrem Alltagsleben ein. Im Vergleich zu anderen Spielsachen sieht der Nachwuchs seinen Freund aus Plüsch als richtiges Wesen an, welches fühlt und mit dem Gespräche möglich sind. Deshalb ist es nicht ungewöhnlich, dass das Kuscheltier an den Erlebnissen des Kindes teilnimmt. Es wird zum Freund und agiert als Ersatz für die Eltern oder Freunde, wenn diese keine Zeit haben oder mal nicht da sind. Diesbezüglich stellen Kuscheltiere die erste Beziehung dar, welche das Kind sich ganz alleine ausgewählt. Dank ihr finden die Kleinen einen maßgeblichen Halt in schwierigen Lagen. Außerdem fördert die Kommunikation mit dem kuscheligen Spielkameraden die Sozialkompetenz beim heranwachsenden Kind.

Walt Disney war und ist noch immer der König des Kinderreichs. Er schuf viele Filme, in denen er den Traum von einer heilen Welt vermittelt. Für uns Alle sind diese Filme nicht mehr wegdenkbar.

Disney Filme zeichnen das Bild einer gefühlvollen Welt, in der das Gute siegt und die Prinzessin am Ende ihren Prinzen findet. So weit, so gut - ein Märchen eben. Doch jede Geschichte vermittelt auch Botschaften und Werte, die Einfluss auf heranwachsende Kinder ausüben. Denn der Zeichentrickfilm ist in unserer Gesellschaft zu einem wichtigen Geschichtenerzähler geworden, der bei der Vermittlung von Rollen, Normen, Werten und Idealen mindestens genauso eine Rolle wie traditionelle Institutionen (z.B. Schulen oder die Familie). Noch mehr Kuscheltiere und Spielzeuge finden Sie hier im Shop.

