Startseite Stromspeicher auf der Erfolgsspur: FENECON für drei renommierte Awards nominiert Pressetext verfasst von prmaximus am Mi, 2023-05-17 09:15. -- Industriestromspeicher FENECON Industrial L unter den Finalists ees 2023 -- Mietspeicher FERESTO Rental Storage zählt zu den EM-Power AWARD Finalists 2023 -- Energiewendeprojekt in Brugg in der Schweiz setzt auf FENECON Industrial M und steht im Finale für den "The smarter E AWARD 2023" Deggendorf, 17. Mai 2023 ---- FENECON, ein führender Hersteller von Stromspeichersystemen, ist mit seinen innovativen Lösungen und Projekten für gleich drei renommierte Awards nominiert. Die Verleihung findet am Vorabend der The smarter E Europe (14. Juni bis 16. Juni in München) statt. Industriestromspeicher FENECON Industrial L - nominiert für den ees Award 2023 So steht der besonders wirtschaftliche Industrie- und Solarparkspeicher FENECON Industrial L unter den Finalisten für den ees 2023 Award. Dieser hochwertige Speicher ist "Made in Germany" und nutzt überschüssige oder gebrauchte Fahrzeugbatterien von deutschen Premiumherstellern aus dem Automotive-Bereich. Weitere Komponenten des FENECON Industrial L kommen ebenfalls aus Deutschland oder den Nachbarländern - das bedeutet höchste Qualitätsstandards und kurze Lieferzeiten. Das für den Außeneinsatz konzipierte System liefert mehr als 700 Kilowatt (kW) sowie rund 1,3 Megawattstunden (MWh) und benötigt im Gegensatz zu vielen anderen Containerlösungen keinen Kran oder eine besondere Zuwegung zum Aufstellen. Dank mehrerer Wechselrichter ist ein hocheffizienter Betrieb auch bei Teillast möglich, und bei Bedarf lassen sich die Batterien in dafür vorgesehene "Schubläden" einfach austauschen. Darüber hinaus ermöglicht das leistungsstarke Energiemanagementsystem FEMS höchste Flexibilität in den Anwendungen. Der ees AWARD würdigt wegweisende Produkte und Lösungen für stationäre und mobile elektrische Energiespeichersysteme. Mietspeicher FERESTO - FENECON Rental Storage - nominiert für den EM-Power Award Für den EM-Power Award ist FERESTO - FENECON Rental Storage nominiert. Mit dem maximal einfach gemachten Einsatz von Mietspeichern lassen sich beispielsweise teure Lastspitzen reduzieren oder Netzausbauzeiträume überbrücken. Darüber hinaus können mithilfe von FERESTO Ladeparks auch ohne aufwendige Netzverstärkung oder Mittelspannungsanschluss flexibel und schnell auf- und ausgebaut werden. Zudem ist es Firmen damit möglich, Speichersysteme im Realbetrieb zu testen und Anwendungen sowie Geschäftsmodelle auszuprobieren. Der Mietspeicher bietet sich auch für Unternehmen an, die sich schwertun, langfristig benötigte Leistung und Kapazität für sich entwickelnde Anwendungen zu prognostizieren, oder die sich nicht um Beschaffung, Finanzierung, Wartung und Entsorgung am Ende der Lebensdauer des Speichersystems und einzelner Batterien kümmern möchten. Ein weiterer Vorteil von FERESTO - FENECON Rental Storage: Der Mietspeicher ermöglicht ganz im Sinne der Nachhaltigkeit eine sinnvolle Weiternutzung von Second-Life-Batterien in der Breite. Der EM-Power Award prämiert technologische Innovationen und wegweisende Lösungen, die zu einer stabilen, erneuerbaren Energieversorgung beitragen. Photovoltaikanlage und Speichercontainer (FENECON Industrial M) zur kohlenstoffarmen Versorgung einer Buslinie mit Strom im Schweizer Brugg - nominiert für den The smarter E AWARD 2023 In einem innovativen Nachhaltigkeitsprojekt zur Förderung von Elektromobilität im öffentlichen Personennahverkehr setzt die Stadt Brugg in der Schweiz auf den modularen Speichercontainer FENECON Industrial M sowie auf eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Hauptbusbahnhofs, um eine der Buslinien kohlenstoffarm und kostengünstig mit Strom zu versorgen. Der kompakte Zehn-Fuß-Container enthält Batterien mit einer Leistung von rund 350 Kilowatt (kW) und einer Kapazität von mehr als 300 Kilowattstunden (kWh), die sich bei Bedarf im Container einfach verdoppeln lassen. Dank des ganzheitlichen Energiekonzepts der ersten Ladestation für Elektrobusse in der Schweiz ist jederzeit Ladestrom verfügbar. Das integrierte Open-Source-basierte Energiemanagementsystem FEMS sorgt für eine klimafreundliche Versorgung der Busse durch Nutzung des erzeugten PV-Stroms und vermeidet Lastspitzen. Es überwacht und steuert das gesamte System, die PV-Anlage sowie die Elektrobus-Ladestation und hat dabei stets die Netzlast, Wetterdaten und den Fahrplan im Blick. Der The smarter E AWARD prämiert herausragende Leistungen und Innovationen in der Kategorie Outstanding Projects. "Dass wir gleich dreimal für solch renommierte Awards nominiert sind, macht uns natürlich besonders stolz", erklärt Franz-Josef Feilmeier, Gründer und Geschäftsführer von FENECON. "Es ist eine tolle Bestätigung unserer Arbeit, und die beeindruckenden Projekte aller Finalisten zeigen, wie wichtig smarte Lösungen für die Energiewende sind und wie sie schon heute genutzt werden. Sie bringen die verschiedensten Sektoren von Industrie über Wärme bis zu Mobilität sowie Verkehr voran. Es gibt heute schon so viele hervorragende Technologien, die praxiserprobt und sofort einsatzbereit sind - und die wir Jahr für Jahr noch weiter verbessern. Die 100-Prozent-Energiewende ist möglich, sie sorgt für Versorgungssicherheit, Nachhaltigkeit und günstige Energie für jeden. Wir freuen uns, dass wir unseren Teil dazu beitragen können." FENECON

Fust Simone

Brunnwiesenstraße 4 94469 Deggendorf

Deutschland E-Mail: presse@fenecon.de

Homepage: https://fenecon.de/

Telefon: 0991 648 800 326 Pressekontakt

Dr. Haffa & Partner GmbH

Axel Schreiber

Karlstraße 42 80333 München

Deutschland E-Mail: postbox@haffapartner.de

Homepage: http://www.haffapartner.de

Telefon: 089 993191-0 Über prmaximus Vorname

PR-Media Nachname

GmbH Adresse

Sunnerainstr. 26

CH-8309 Nürensdorf Homepage

http://www.prmaximus.de/ Komplettes Benutzerprofil betrachten