Lymphdrainage bei Krampfadern und Schwellungen

Lymphdrainage Frankfurt (https://www.pagalos.de/leistungen/lymphdrainage): Behandlung von Krampfadern und Schwellungen

Die Behandlungsmethoden hängen davon ab, ob es sich um sekundäre oder primäre Krampfadern handelt. Dabei wird zwischen nicht-medikamentösen Behandlungen mit allgemeinen Verfahren wie Bewegungstherapie und medizinischen Behandlungen unterschieden. Bei schweren Krampfadern und Schwellungen kommen auch andere Verfahren wie die mechanische Lymphdrainage zum Einsatz. Die mechanische Lymphdrainage ist eine Massagetechnik zur Linderung von Stauungen im Lymphsystem. Die Therapie erfolgt durch mechanischen Einsatz der Hände. Es wird eine Druckwelle erzeugt, die die Lymphgefäße stimuliert und für einen besseren Fluss durch die Lymphgefäße sorgt. Diagnose

Eine exzellente Diagnose ist entscheidend für ein therapeutisches Vorgehen. Mittels Duplex-Sonographie und Doppler-Ultraschall kann jede Vene vor der Behandlung genau identifiziert und markiert werden. Lymphdrainage im Kopf-Hals-Bereich und von Gliedmaßen und Rumpf

Die Lymphdrainage im Kopf-Hals-Bereich beginnt meist im Schulter- oder Nackenbereich. Daher wird sie auch "Basistherapie" genannt. Der Therapeut beginnt mit der Behandlung und arbeitet sich dann langsam vom Rumpf zu den Gliedmaßen vor. Anschließend erfolgt die Lymphdrainage im Gesicht. Diese Art der Lymphdrainage bewirkt in der Regel einen sehr weitreichenden "Entspannungseffekt". Kiefer, Augen, Stirn und Nase werden nacheinander und einzeln behandelt. Auch die Gliedmaßen sind oft Ausgangspunkt der Lymphdrainage: Beine und Arme sind häufig von Lymphödemen betroffen. Beispielsweise kommt es während einer Strahlentherapie bei Brustkrebs oder einer Entfernung von Lymphknoten in der Achselhöhle zu Schwellungen im Arm. Die Handbehandlung beginnt an den Achseln und bewegt sich dann die Schulter hinauf zu den Händen. Auch hier können die Basisgriffe um zusätzliche Griffe erweitert werden. Welche Risiken birgt die Lymphdrainage? Wird die Lymphdrainage von einem qualifizierten Therapeuten fachgerecht durchgeführt und bestimmte Krankheitsbilder im Vorfeld ausgeschlossen, besteht in der Regel kein Risiko. Um der Entstehung von Krampfadern vorzubeugen, können Sie Ihren Alltag entsprechend umstellen. Da Krampfadern meist die Folge ungünstiger Lebensgewohnheiten sind, können schon kleine Veränderungen zu einer deutlichen Verbesserung des Krankheitsbildes führen. Betroffene können beispielsweise:

- regelmäßig Ausdauersport machen, am besten 3-4-mal pro Woche für mindestens 30 Minuten

- langes Sitzen oder Stehen vermeiden

- Kräftigungsübungen zur Aktivierung der Venenpumpe aufnehmen

- ballaststoffreiche Ernährung mit reduzierter Fett- und Zuckeraufnahme

- idealerweise eine völlige Ablehnung von Alkohol und Nikotin

Wie schon seit vielen Jahren bei den Psychologen möglich, dürfen auch Physiotherapeuten mit der speziellen Weiterbildung zum "Sektoralen Heilpraktiker auf dem Gebiet der Physiotherapie" = HP PT, ihre Tätigkeit ohne ärztliche Verordnung anwenden und mit den Patienten "direkt als Erstkontakt" abrechnen. Wenn Sie also der Meinung sind, ihre Beschwerden können mit einer physiotherapeutischen Therapie behandelt werden, dann wenden Sie sich gerne an uns. In einer detaillierten und ausführlichen physio- und manualtherapeutischen Untersuchung werden wir feststellen, ob Ihre Beschwerden direkt von uns behandelt werden können oder doch eine ärztliche Abklärung notwendig ist. Das bedeutet für Sie, dass wir mit Ihnen zusammen die Therapie ganz nach Ihrem individuellen Krankheitsbild durchführen können, ohne das eine vorgegebene Menge an Behandlungen durch einen bundeseinheitlichen Heilmittelkatalog bestimmt wurde oder eine "Heilmittel-Budgetierung" greift. Die Behandlung ermöglicht Ihnen eine Abrechnung über Ihre private Krankenversicherung oder einer Zusatzversicherung für Heilpraktiker. Die Höhe der Erstattung richtet sich nach dem von Ihnen mit Ihrer Versicherung abgeschlossenen Vertrag. Bezüglich individueller Kostenübernahme wenden Sie sich bitte am besten vor Behandlungsbeginn an Ihre private Kranken- bzw. Zusatzversicherung.

