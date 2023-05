Startseite Clearwater County verwendet Konsolenserver von Perle für Out-of-Band-Management von Mikro-Rechenzentren Pressetext verfasst von Perle Systems am Di, 2023-05-16 22:00. Bremen, DE. 16. Mai 2023: Clearwater County, im Westen der kanadischen Provinz Alberta gelegen, hat bekannt gegeben, dass es sich für das Out-of-Band-Management von Mikro-Rechenzentren, auch bekannt als Point-of-Presence (PoP)-Standorte, für Konsolenserver von Perle entschieden hat. Die IOLAN-Konsolenserver ermöglichen den Administratoren den Fernzugriff auf und die Verwaltung aller Geräte, die sich an zahlreichen PoP-Standorten im gesamten County befinden. Dies wird im Rahmen des Core Backbone Broadband Internet Plan umgesetzt. Diese mehrjährige Initiative zielt darauf ab, der Mehrheit der Einwohner und Unternehmen vor Ort Hochgeschwindigkeits-Internetanschlüsse zu niedrigeren Preisen zur Verfügung zu stellen. Da mehrere PoPs an verschiedenen Orten benötigt werden, ist eine robuste Methode für den Fernzugriff auf und die Verwaltung der verschiedenen Standorte von entscheidender Bedeutung. Die Verwendung von IOLAN SCG Konsolenservern für Out-of-Band Management ist die von Clearwater County gewählte Lösung. Bradley Welygan, IT-Systemadministrator für Clearwater County, erklärte: "Wir nutzen sie für die Anbindung an eine Reihe von Point-of-Presence-Standorten im gesamten County für das Out-of-Band-Management der Glasfaser- und Netzwerkausrüstung. Jeder IOLAN SCG verwaltet den gesamten Standort – den Gleichstrom, den Wechselstrom, die Netzwerkausrüstung – alles, worauf aus der Ferne zugegriffen und was aus der Ferne verwaltet werden muss." Bradley und sein Team können sich mit jedem IOLAN SCG Konsolenserver direkt über die Glasfaserinfrastruktur oder als Backup über einen LTE-Zugriff verbinden. "Wir hatten bisher einen anderen Anbieter genutzt, aber dessen Preis war zu hoch. Von der Funktionalität her bieten die Produkte von Perle genau, was wir brauchen, und das zu einem günstigeren Preis." -- Bradley Welygan, IT-Systemadministrator für Clearwater County Über Clearwater County - https://www.clearwatercounty.ca/

Clearwater County liegt im Westen von Alberta und umfasst mehr als 18.000?Quadratkilometer an vielfältiger und atemberaubender Landschaft. Von Öl und Gas über Landwirtschaft bis hin zu Forstwirtschaft, Industrie und wirtschaftlicher Entwicklung hat diese Region viel zu bieten. Einwohner und Besucher profitieren von unzähligen Seen und Flüssen, Bergen, Wäldern und Prärien, die das ganze Jahr über dazu einladen, die Natur zu erkunden. Clearwater County bietet rund 12.000?Einwohnern Dienstleistungen und Programme an und setzt sich für eine gute Verwaltung, starke Werte und Partnerschaften ein.