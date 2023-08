Startseite OTH Hagen erstellt CO2-Bilanz Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2023-05-15 10:01. Freiwillige Entscheidung für den Klimaschutz: "Wollten wissen, wo wir heute stehen" HAGEN - Mai 2023. OTH Hagen ist auf dem Weg Richtung Klimaneutralität - die CO2-Bilanz des Oberflächenspezialisten ist da: Das Zertifikat von ecocockpit zeigt den ökologischen Fußabdruck am Produktionsstandort Hagen. "Auf dieser Basis werdende wir nun weitere Schritte planen, um unsere CO2-Bilanz gezielt zu optimieren und noch nachhaltiger zu werden", freut sich Geschäftsführer Udo Gensowski. Die Entscheidung für die Emissionsberechnung fiel freiwillig, verpflichtend ist die Bilanz bisher nur für größere Unternehmen. OTH hat sich bewusst schon jetzt dafür entschieden "da das Thema sinnvoll ist und uns alle angeht." Emissionen Scope 1 bis 3 unter der Lupe

"Vermeiden, reduzieren und kompensieren" lautet das Ziel des mittelständischen Galvanikunternehmens, das unterschiedlichste Werkstücke u. a. verzinkt, beizt, passiviert, entgratet und beschichtet. Seine transparente CO2-Bilanz hat OTH mit Unterstützung von zeero, Zentrum für Energie-, Effizienz- und Ressourcen-Optimierung der Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH, erstellt. Die Experten haben alle direkten und indirekten CO2-Emissionen unter die Lupe genommen und auf Plausibilität gesichtet, von Scope 1 bis 3. Zunächst für den Produktionsstandort Hagen - weitere Untersuchungen zu Verfahren und Produkten sollen folgen. Gezielt reduzieren

"Wir wollten wissen, wo wir heute stehen und was wir tun können. Bei unserer Größenordnung ist eine CO2-Bilanz zwar nicht verpflichtet, aber dennoch sehr sinnvoll", so Gensowski. Zu Beginn der Überlegung war der OTH-Geschäftsführer noch skeptisch und befürchtete bürokratische und realitätsferne Hürden. Aber die gewählte Plattform zur Erstellung der Bilanz überzeugte ihn und sein Team: "Anhand der nun vorliegenden Daten können wir künftig effiziente Maßnahmen ergreifen, die Emissionen gezielt reduzieren und verbleibende kompensieren."

Die OTH Hagen ist ein leistungsstarker Spezialist für Oberflächentechnik. Das Angebot umfasst Trommelverzinken und Dickschichtpassivieren/ Gelb-Passivieren, Wasserstoffentspröden, chemisch Entgraten, Edelstahlbeizen und Passivieren, Elektropolieren, Titan- und Kupferbeizen, Zink- und Manganphosphatieren, Elektropolieren sowie Gleitbeschichtungen. Einen Teil der Verfahren übernimmt die OTG Oberflächentechnik in Gronau. Auch schwierige Materialkombinationen und sperrige Abmessungen gehören zum Programm des kundenorientierten Familienunternehmens. Firmenkontakt

