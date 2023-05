Startseite Synertrade Technologieführer in SPARK Matrix SRM & Risk Management Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2023-05-15 08:59. Synertrade wird als Technologieführer in der SPARK Matrix für Supplier Relationship & Risk Management Q2, 2023 von Quadrant Knowledge Solutions ausgezeichnet München, 10. Mai 2023: Quadrant Knowledge Solutions gab heute bekannt, dass Synertrade (https://synertrade.com/) in der SPARK-Matrix-Analyse des globalen Marktes für Supplier Relationship & Risk Management für das zweite Quartal 2023 als Technologieführer eingestuft wurde. Die SPARK Matrix™ von Quadrant Knowledge Solutions enthält eine detaillierte Analyse der globalen Marktdynamik, der wichtigsten Trends, der Anbieterlandschaft und der Wettbewerbspositionierung. Die Studie bietet eine Wettbewerbsanalyse und ein Ranking der führenden Anbieter von Supplier Relationship & Risk Management in Form der SPARK Matrix. Die SPARK-Matrix liefert strategische Informationen zur Bewertung der verschiedenen Anbieterkompetenzen, der Wettbewerbsabgrenzung und der Marktposition. Quadrant Knowledge Solutions definiert eine Supplier Relationship & Risk Management-Lösung als "eine Softwareanwendung, die Beziehungen zu Lieferanten und Unternehmen effektiv verwaltet und gleichzeitig die damit verbundenen Risiken mindert. Supplier Relationship Management (SRM) unterstützt Unternehmen bei der reibungslosen Abwicklung von Lieferantenauswahl, Onboarding, Leistung und Zusammenarbeit. Das Risikomanagement hingegen unterstützt Unternehmen bei der Identifizierung, Verwaltung und Bewertung von Risiken (wirtschaftliche, ökologische, rechtliche, politische und andere) während des gesamten Lebenszyklus von Lieferanten. Die Software bietet einen vollständigen Überblick über die Leistung von Lieferanten und die Risikobewertung, indem sie Daten aus verschiedenen internen und externen Quellen sammelt, überwacht und analysiert. Die Software hilft auch bei der Automatisierung von Arbeitsabläufen unter Einhaltung der Unternehmens- und Behördenvorschriften. Laut Pruthvi Raj V, Analyst, Quadrant Knowledge Solutions, "bietet Synertrade mit seiner Expertise in cloudbasierten Beschaffungslösungen eine Software für das Management von Lieferantenbeziehungen und -risiken, die es Endanwendern ermöglicht, Lieferantenrisiken und -beziehungen effizient zu verwalten. Durch seine Partnerschaft bietet Synertrade ein intuitives Dashboard und Berichtsfunktionen, die es den Benutzern ermöglichen, maßgeschneiderte Lösungen für Analysezwecke zu erhalten. Das Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf den europäischen Markt und bedient alle Branchen und die Perspektive, in den kommenden Jahren weltweit zu expandieren. Das Unternehmen erwirtschaftet mit seinen SRM-Angeboten einen beträchtlichen Umsatz und wird im Jahr 2022 insgesamt eine ansehnliche Anzahl von Kunden gewinnen." Pruthvi Raj fügt hinzu: "Synertrade hat in der SPARK MatrixTM: Supplier Relationship & Risk Management, Q2, 2023, aufgrund seiner flexiblen Preisstruktur, seiner umfassenden Technologiefunktionen, seiner Servicefähigkeiten, seines starken Partnerschafts-Ökosystems, seiner bestehenden Lieferantenbeziehungen und seiner ausgezeichneten Kundenreferenzen starke Bewertungen in allen Parametern für technologische Exzellenz und Kundenorientierung erhalten und wurde als führend eingestuft." Olivier Berrouiguet, CEO von Synertrade, kommentiert: "Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung: Synertrade konzentriert sich stark auf die Überwachung von Lieferantenbeziehungen und Risiken, indem es zuverlässige und quellenübergreifende Kennzahlen in seine Source-to-Pay-Suite einbindet. Wir befähigen Unternehmen, die mit Lieferkettenstörungen konfrontiert sind, ihre Widerstandskraft zu stärken und Wettbewerbsvorteile zu erzielen. In Zeiten des Wandels und der Ungewissheit bestätigt die Agilität zur Anpassung datengestützter Unternehmensentscheidungen die strategische Rolle der Beschaffung in enger Zusammenarbeit mit anderen Unternehmensabteilungen. Diese Errungenschaft bestätigt unser Engagement, eine vollständige und zuverlässige Source-to-Pay-Plattform bereitzustellen, die Einkaufsleitern durch eine no-code Plattform und Services eine tiefgreifende Kontrolle über das Lieferantenbeziehungs- und Risikomanagement ermöglicht." Über Quadrant Knowledge Solutions Quadrant Knowledge Solutions ist ein globales Beratungs- und Consulting-Unternehmen, das sich darauf konzentriert, Kunden als strategischer Wissenspartner bei der Verwirklichung ihrer geschäftlichen Transformationsziele mit strategischen Geschäfts- und Wachstumsberatungsleistungen zu unterstützen. Die Forschungs- und Beratungsleistungen von Quadrant sind so konzipiert, dass sie umfassende Informationen und strategische Erkenntnisse liefern, die den Kunden helfen, Wachstumsstrategien zu formulieren, um in einem sich ständig verändernden Geschäftsumfeld zu überleben und zu gedeihen. Weitere verfügbare Studien finden Sie unter: https://quadrant-solutions.com/market-research Synertrade ist ein weltweit führender Anbieter von digitalen Beschaffungslösungen. Synertrade Accelerate, die Cloud-basierte All-in-One-Plattform, deckt den gesamten Source-to-Pay-Prozess ab und ermöglicht es CPOs und CFOs, Source-to-Contract-, Procure-to-Pay- und Supplier-Relationship-Management-Prozesse vollständig digitalisiert und effizient zu steuern und somit die End-to-End-Zusammenarbeit über alle Geschäftsbereiche hinweg zu optimieren. Mit mehr als 400.000 Usern und 4 Millionen registrierten Lieferanten wurde die eProcurement-Plattform weltweit in mehr als 250 Unternehmen wie Adevinta, Agco, DeA Capital, Dkv, Eolo, GFT, Groupama, Groupe Pochet, Hjf, Mediaset, Nortegas, Prysmian, Raja, Recordati, Schneider Electric, Tubacex und Vinci implementiert. Als Tochterunternehmen der Econocom-Gruppe verfügt Synertrade über zehn Niederlassungen weltweit, beschäftigt über 200 Mitarbeiter und bietet einem 24/7-Support in sechs Sprachen. Accelerate Procurement Agility. Weitere Informationen finden Sie unter www.synertrade.com.

