Tiefenhypnose bei Flugangst | Dr. phil. Elmar Basse

Energetische Tiefenhypnose bei Dr. phil. Elmar Basse in der Praxis für Hypnose Hamburg

Flugangst (https://www.tiefenhypnose.hamburg/flugangst) lässt sich bei vielen Menschen sehr erfolgreich mit Hypnose behandeln. In seiner Praxis für Hypnose Hamburg (https://www.etermin.net/elmarbasse) hat Dr. phil. Elmar Basse schon viele Betroffene von der Angst vor dem Fliegen befreit. Der Hypnosetherapeut und Heilpraktiker für Psychotherapie Elmar Basse (https://www.provenexpert.com/de-de/dr-phil-elmar-basse-hypnose-hamburg%2...) arbeitet dabei mit Tiefenhypnose. Das ist ein schlafähnlicher Zustand, in dem die Menschen zwar aussehen, als würden sie schlafen, tatsächlich aber alles hören, erklärt Elmar Basse (https://www.rauchen-hypnose.com/kosten/). Daher kann in der Hypnosebehandlung auch nur geschehen, was der jeweilige Mensch geschehen lässt. Entgegen einer weitverbreiteten Ansicht ist der Mensch, der an einer Hypnose (https://www.hypnose-hamburg.biz/angst/flugangst/) teilnimmt, also nicht willenlos. Darauf hinzuweisen ist wichtig, meint Elmar Basse, weil Menschen, die beispielsweise an Flugangst leiden, oftmals ein Problem mit Kontrollverlust haben. Jedenfalls ist es so, führt Elmar Basse von der Praxis von Hypnose Hamburg, weiter aus, dass es den betroffenen Menschen oft so scheint. Noch genauer gesagt: Der bewusste Verstand der betroffenen Menschen erklärt es sich oft so.

Zweifellos scheint diese Erklärung auch sehr einleuchtend zu sein. Allerdings sollten wir, so beschreibt es der Hypnosetherapeut, zwischen dem bewussten Verstand und dem Unbewussten unterscheiden. Warum ein Problem in unserem Inneren wirklich entsteht, ist dem bewussten Verstand des Menschen nur sehr mittelbar verständlich. Elmar Basse vergleicht es damit, wie wenn wir vor einem Computer sitzen und er nicht so funktioniert, wie wir es gern hätten. Vielleicht stockt ein Programm oder es stürzt immer wieder ab.

Wenn wir uns etwas mit Computern auskennen, fallen unserem rationalen Verstand sicher auch Erklärungsmöglichkeiten ein, beschreibt es der Hypnosetherapeut Elmar Basse von der Praxis für Hypnose Hamburg. Diese Erklärungsmöglichkeiten brauchen aber das Problem nicht hinreichend zu erklären. Denn was im Inneren des Computers wirklich vor sich geht, weiß der Nutzer nur sehr rudimentär. Es wirken dort enorm viele Schaltkreise aufeinander ein, die wir mit unserem Verstand gar nicht überblicken können.

Recht ähnlich ist es laut dem Hypnosetherapeuten auch mit psychischen Problemen wie beispielsweise der Flugangst. Wir können mit unserem rationalen Verstand zwar Meinungen und Deutungen dazu produzieren, warum das Problem mit der Flugangst entstanden ist und warum es nicht wieder verschwindet, sondern bestehen bleibt. Wirklich wissen können wir es aber laut Elmar Basse von der Praxis für Hypnose Hamburg nicht. Denn unsere innere Komplexität, aus der die Probleme tatsächlich resultieren, ist viel größer, als der bewusste Verstand erfassen kann. Gerade darum ist die Tiefenhypnose, wie sie Elmar Basse seit vielen Jahren in seiner Praxis für Hypnose Hamburg anbietet, ein so erfolgversprechendes Verfahren, weil sie eben nicht auf die begrenzten Kräfte des bewussten Verstandes vertraut, sondern sich den Heilungskräften des Unbewussten öffnet.

Macht Erfahrung nicht oft den Unterschied? Klienten profitieren von der täglichen, intensiven Arbeit, die Dr. phil. Elmar Basse mit Hypnose ausübt und die ihm eine große Erfahrung eingebracht hat.

In seiner Praxis für Hypnose Hamburg bietet der Heilpraktiker für Psychotherapie Elmar Basse seit vielen Jahren klinische Hypnose und Hypnosetherapie an. Klinische Hypnose bei Elmar Basse kann bei einer großen Bandbreite von Anliegen helfen. Dazu zählen unter anderem die Raucherentwöhnung und die Gewichtsreduktion, aber auch die Behandlung von Ängsten und Schmerzen und vieles andere mehr. Gerne können Interessenten sich auch telefonisch oder per mail melden, um anzufragen, ob ihr Anliegen mit Hypnose bei Elmar Basse behandelt werden kann. Die Terminvereinbarung kann telefonisch erfolgen. Es steht aber auch ein Online-Terminkalender im Internet bereit, über den die Terminvereinbarung direkt elektronisch erfolgen kann.

