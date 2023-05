Startseite Klinische Phase-2-Studie von MindBio Therapeutics, der weltweit ersten Studie zur LSD-Mikrodosierung für Heimanwender bei Krebsp Pressetext verfasst von connektar am Do, 2023-05-11 19:36. - Positive Bewertung der Ethikkommission

- Der Prüfplan der klinischen Studie wurde zur Veröffentlichung eingereicht und die Studie registriert

- Eine klinische Phase-2-Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit von Psychedelika (LSD)-Mikrodosierung und der Sinnzentrierten Psychotherapie bei Krebspatienten im Endstadium

- Eine von zwei klinischen Phase-2-Studien zur LSD-Mikrodosierung, die im Jahr 2023 durchgeführt werden Vancouver (British Columbia), den 11. Mai 2023 / IRW-Press / - MindBio Therapeutics Corp (CSE: MBIO / ISIN: CA60256C1086); (das Unternehmen oder MindBio) freut sich, den Erhalt der positiven Bewertung der Ethikkommission für eine randomisierte, doppelblinde und placebokontrollierte klinische Phase-2-Studie bei Krebspatienten im Endstadium unter Verwendung von mikrodosiertem Lysergsäurediethylamid (LSD) und der Sinnzentrierten Psychotherapie in einer weltweit ersten 6-wöchigen Studie zur Heimanwendung von LSD mit insgesamt 40 Teilnehmern bekanntzugeben. Patienten mit solidem Tumor im Stadium IV und emotionaler Belastung werden in die Studie aufgenommen. Sinnzentrierte Psychotherapie ist eine gut etablierte psychotherapeutische Intervention bei Krebspatienten im Endstadium mit Symptomen von Angst und/oder Depressionen. Krebspatienten entwickeln häufig anhaltende, klinisch signifikante Symptome einer psychischen Belastung. Bei Krebspatienten im Endstadium ist die Prävalenz von Depressionen, Angst und verminderter Lebensqualität hoch, wobei 40 Prozent die Kriterien für eine Stimmungsstörung erfüllen. MindBio konzentriert sich auf die Entwicklung gezielter Therapien, um diesen Bedarf bei Krebspatienten zu decken. Solche Störungen können die Erfahrung eines Patienten am Lebensende erheblich beeinflussen und zu einem Gefühl des Bedeutungs- und Hoffnungsverlusts oder dem Wunsch nach einem beschleunigten Tod (auch als existenzielle Not bezeichnet) beitragen, was als eines der schwierigsten Probleme in der Palliativmedizin angesehen wird. Darüber hinaus wurden Depressionen und Angstzustände in dieser Population mit einer verminderten Therapietreue, längeren Krankenhausaufenthalten, verminderter Lebensqualität und erhöhter Suizidalität in Verbindung gebracht. Depressionen selbst sind ein unabhängiger Risikofaktor für einen vorzeitigen Tod bei Krebspatienten. Die Wirksamkeit von Standardbehandlungen bei Angst und Depressionen bei Krebspatienten ist gemischt. Die klinische Besserung unter Antidepressiva setzt bei Krebserkrankungen verzögert ein, die Rückfallraten sind hoch und signifikante Nebenwirkungen beeinträchtigen die Therapietreue. LSD-Mikrodosierungsdaten aus einer klinischen Phase-1-Studie mit gesunden Personen zeigten, dass eine Steigerung von Energie, sozialer Bindungen, Kreativität, Wohlbefinden sowie Zufriedenheit verzeichnet und die LSD-Mikrodosen gut vertragen wurden. Justin Hanka, Chief Executive Officer von MindBio Therapeutics, sagte: Die Daten, die wir in unseren klinischen Studien gesammelt haben, haben unsere Erwartungen übertroffen und zeigen viel Erfolg bei der Behandlung von Patienten mit psychischen Erkrankungen wie Depressionen und Angstzuständen, die mit Stimmungstiefs, beeinträchtigtem Wohlbefinden und geringer Energie einhergehen. Wir freuen uns auf diese klinische Phase-2-Studie mit Krebspatienten und freuen uns darauf, die Ergebnisse dem Markt mitzuteilen. Über MindBio Therapeutics MindBio ist ein Biotech-/Biopharma-Unternehmen, welches sich auf die Entwicklung neuartiger und aufstrebender Behandlungsmethoden für psychische Krankheiten konzentriert und weltweit die ersten klinischen LSD-Mikrodosierungen am Menschen durchführt. MindBio ist führend in der Mikrodosierung psychedelischer Arzneimittel und entwickelt seine Arzneimittel- und Technologie-Protokolle mithilfe klinischer Studien weiter. MindBio hat eine multidisziplinäre Plattform für die Entwicklung von Therapien entwickelt und ist an der Entwicklung von Psychedelika und digitaler Therapeutika beteiligt. Es hat klinische Phase-1-Studien zur Mikrodosierung von Lysergsäurediethylamid (LSD) an 80 Patienten abgeschlossen und entwickelt eine klinische Phase-2-Studie zur LSD-Mikrodosierung bei Patienten mit Depressionen sowie eine klinische Phase-2-Studie zur LSD-Mikrodosierung bei Krebspatienten im Endstadium, die unter existenziellen Problemen leiden. MindBio investiert in Forschung, die die Grundlage für die Entwicklung neuartiger und klinisch bewährter Therapien bildet. Dies umfasst digitale Technologien und Interventionen zur Behandlung von belastenden Erkrankungen wie Depressionen, Angstzuständen und anderen damit verbundenen psychischen Erkrankungen. Hier erhalten Sie unsere neuesten Updates: www.mindbiotherapeutics.com/get-updates Folgen Sie MindBio auf LinkedIn: www.linkedin.com/company/mindbio-therapeutics

Folgen Sie CEO Justin Hanka auf LinkedIn: www.linkedin.com/in/justinhanka Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Justin Hanka, Chief Executive Officer

+61 433140886

justin@mindbiotherapeutics.com Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Die Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind erkennbar an Begriffen wie: "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "budgetieren", "glauben", "projizieren", "schätzen", "erwarten", "vorgesehen", "prognostizieren", "Strategie", "Zukunft", "wahrscheinlich", "kann", "sein", "könnte", "würde", "sollte", "wird" und ähnliche Verweise auf zukünftige Zeiträume oder die Verneinung oder vergleichbare Terminologie sowie Begriffe, die üblicherweise in der Zukunft und unter Vorbehalt verwendet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen zu dem Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden. Es kann jedoch nicht zugesichert werden, dass diese Annahmen dem tatsächlichen Ergebnis dieser Punkte oder Faktoren entsprechen werden. Darüber hinaus gibt es bekannte und unbekannte Risikofaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und finanziellen Bedingungen des Unternehmens erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Daher sollten Sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Zu den wichtigen Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und finanziellen Bedingungen erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angegeben wurden, zählen unter anderem: allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen in Kanada und Australien; Marktvolatilität; unvorhergesehene Verzögerungen bei den Zeitplänen für die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Transaktionen oder Ereignisse. Alle zukunftsgerichteten Informationen werden in ihrer Gesamtheit durch diese Vorsichtsmaßnahme eingeschränkt. Das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung ab, derartige zukunftsgerichtete Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren oder das Ergebnis von Änderungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftige Ergebnisse, Ereignisse oder Entwicklungen zu berücksichtigen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: MindBio Therapeutics Corp.

Justin Hanka

Royal Centre, Suite 1500, 1055 West Georgia Street

V6E 4N7 Vancouver, BC

Kanada email : justin@mindbiotherapeutics.com Pressekontakt: MindBio Therapeutics Corp.

Justin Hanka

Royal Centre, Suite 1500, 1055 West Georgia Street

V6E 4N7 Vancouver, BC email : justin@mindbiotherapeutics.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten