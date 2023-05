Startseite German International School of Silicon Valley wird für innovatives KI-Projekt mit hochdotiertem Preis der Deutschen Industrie- u Pressetext verfasst von connektar am Do, 2023-05-11 19:20. MOUNTAIN VIEW und SAN FRANCISCO, KALIFORNIEN / ACCESSWIRE / 11. Mai 2023 / Die German International School of Silicon Valley (GISSV) wurde im Rahmen des von der Deutschen Industrie- und Handelskammer (IHK) ausgeschriebenen Auslandsschulwettbewerbs Schüler bauen weltweit Brücken zum Sieger gekürt. Die GISSV hat den mit 60.000 Euro dotierten Hauptpreis für ein innovatives Projekt erhalten, bei dem interdisziplinäre Startup-Lösungen für reale Probleme mit Hilfe künstlicher Intelligenz entwickelt wurden. Am Wettbewerb nahmen mehrere Deutsche Auslandsschulen in aller Welt teil. Den zweiten Platz errang die Christliche Deutsche Schule Chiang Mai in Thailand und über den dritten Platz kann sich das Instituto Ballester Deutsche Schule in Argentinien freuen. Das GISSV-Projekt zeichnet sich durch seinen innovativen Bildungsansatz aus, bei dem die neuesten Technologien zur Lösung komplexer gesellschaftlicher Probleme zum Einsatz kommen. Im Mittelpunkt des CDSC-Projekts stand die Wiederaufforstung zum Ausgleich von Kohlendioxidemissionen, während Instituto Ballester Deutsche Schule eine selbstverwaltete Berufsbildungsmesse organisierte. Die Deutsche Schule in Kiew wurde für die Aufrechterhaltung des Unterrichts in schwierigen Zeiten mit einem Sonderpreis im Wert von 7.000 Euro ausgezeichnet.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70502/GermanInternationalSch... Es ist uns eine große Freude, dass wir diesen prestigeträchtigen Preis gewonnen haben und für unseren innovativen Bildungsansatz geehrt wurden, meint Schulleiter Thomas Spahn. Dieser Erfolg zeugt vom großen Arbeitseinsatz und Engagement unserer gesamten Schulgemeinschaft. Mit Design Thinking, dem fortschrittlichen Einsatz von Technologien und künstlicher Intelligenz sowie dem projektbasierten Lernen können die Schüler jene Fertigkeiten erwerben, die sie brauchen, um die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu meistern. Die Preisverleihung ging am Dienstag, den 9. Mai während des Festakts anlässlich der AHK-Weltkonferenz im Haus der Deutschen Wirtschaft in Berlin über die Bühne, wo eine Delegation der GISSV vor Ort den Siegerpreis entgegennahm. Der Bildungsansatz der GISSV Die GISSV ist eine Schule, die ihre Inspiration von ihrem Standort im Herzen des Silicon Valley bezieht und laufend nach Innovation und Transformation im Bildungsbereich strebt, um die Schüler auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts vorzubereiten. Der Bildungsansatz der Schule wird durch die Deeper Learning-Methode veranschaulicht, welche die Strenge des deutschen Lehrplans mit projektbasierten Lernerfahrungen verbindet. Dieser Ansatz hilft den Schülern, kritisches Denken zu entwickeln, effektiv in Teams zusammenzuarbeiten und ihre Ideen überzeugend zu vermitteln.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70502/GermanInternationalSch... Startup-Projekt der GISSV - Interdisziplinäre Problemlösungen mit Hilfe von Deeper Learning Ein Beispiel eines Deeper Learning-Projekts ist das von der GISSV entwickelte interdisziplinäre Startup-Projekt, in dem Schüler der 10. Schulstufe im Rahmen von Teamarbeit ein Startup-Unternehmen zur Lösung komplexer Probleme gründete. Im Schuljahr 2021/22 befasste sich zum Beispiel eine Gruppe mit dem Thema ernährungsbedingte Krankheiten. Es wurde eine Idee für ein Startup (Sesamo) entwickelt, das mit Hilfe von maschinellem Lernen Ernährungsinformationen sammelt und personalisierte und gesunde Rezepte empfiehlt. Die Schüler haben einen Blueprint für einen hypothetischen Algorithmus erarbeitet, ohne diesen tatsächlich zu programmieren. > Projektvideo: www.youtube.com/watch?v=nbwSLHLzYZc (Englische Untertitel in Settings zuschalten)

> Mehr erfahren unter www.gissv.org/deeper-learning-at-gissv Der Deeper Learning-Ansatz umfasst die Phasen (1) Unterricht und Erwerb, (2) Mitgestaltung und (3) Präsentation von Lerngegenständen. Auf Grundlage des Wissenserwerbs lösen die Lernenden Probleme auf kreative Weise, reflektieren sie und erwerben zukünftige Fertigkeiten.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70502/GermanInternationalSch... Über die GISSV Die GISSV ist eine zweisprachige Schule, die Kinder von der Vorschule bis zur 12. Klasse in Deutsch und Englisch unterrichtet und an den Standorten Mountain View und San Francisco vertreten ist. Sie ist von der deutschen Bundesregierung (ZfA & KMK), der Western Association of Schools and Colleges in California (WASC) und der California Association of Independent Schools (CAIS) voll akkreditiert. An der Schule kann man die Deutsche Internationale Abiturprüfung (DIA) ablegen und alle erforderlichen Qualifikationen für ein amerikanisches Highschool-Diplom erwerben. Die GISSV ist aktives Mitglied in einem Netzwerk aus knapp 135 offiziellen Deutschen Auslandsschulen (DAS) weltweit und den höchsten Lern- und Unterrichtsstandards verpflichtet. Gerne können Sie mit uns über folgende Personen in Kontakt treten: GISSV:

Projektseite: www.gissv.org/deeper-learning-at-gissv

