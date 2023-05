Startseite Berliner Agentur verschenkt Kampagne für einen guten Zweck. Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-05-11 16:52. 20 Jahre Erfahrung für eine gute Sache. Berlin, 11.05.2023 - Die Berliner Kreativagentur PANORAMA3000 feiert ihr 20-jähriges Jubiläum und verschenkt eine Kampagne für einen guten Zweck. Gemeinnützige Vereine, Organisationen und Unternehmen, die sich für Themen wie Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz, Integration oder Gleichberechtigung einsetzen, können sich ab sofort auf der Aktionswebsite der Agentur melden und ihr Projekt einreichen. "Nie gab es so viel zu tun wie heute" - erklärt Thomas Praus, Partner und Geschäftsführer der Agentur. "Wir wollen anpacken und unsere Schaffenskraft für ein gutes Projekt einsetzen, dem es noch an Kommunikation und Sichtbarkeit fehlt." Bereits 2020 führte PANORAMA3000 eine Pro-Bono-Kampagne durch und unterstützte den Living Gaia. e. V. bei der Bewerbung eines Landkaufprojekts für das indigene Volk der Huni Kuin, um ihren Lebensraum und den brasilianischen Regenwald zu erhalten. "Das Pro-Bono-Team von PANORAMA3000 hat für uns ein Kampagnenvideo, eine Projektwebseite und einen Instagram-Kanal entwickelt. Die Zusammenarbeit war toll und hat großen Spaß gemacht und das Ergebnis hat uns sehr geholfen, mit professionellem Material an potentielle Spender heranzutreten. Das war ein ganz

entscheidender Beitrag zu unserem Erfolg. Vielen Dank an diese tolle Pro-Bono-Aktion!" (Gründerin Alexandra Schwarz-Schilling, Living Gaia e. V.) So funktioniert"s

Bis zum 09.06.2023 haben Organisationen die Chance, über die Aktionswebsite der Agentur ihr Herzensprojekt, ihre Vision oder Idee einzureichen. Unter allen Einsendungen wählt PANORAMA3000 das Projekt aus, das mit seiner Idee die Agentur am meisten überzeugt. PANORAMA3000 verschenkt insgesamt 20 Arbeitstage. Das entspricht 160 Arbeitsstunden und einem Gesamtwert von ca. 20.000,- EUR. Fremdkosten wie Mediabudget oder Kosten für größere Shootings und Produktionen sind nicht inbegriffen und müssen separat aufgebracht werden. Weitere Infos gibt es unter folgendem Link: PANORAMA3000 |Pro-Bono-Kampagne (https://p3000.net/pro-bono-20-jahre-panorama3000/) PANORAMA3000 ist eine post-digitale Kreativagentur für Branding, Content und Kampagne. Nachhaltig, social first und mit dem Weitblick für das Wesentliche. Kontakt

PANORAMA3000 GmbH & Co.KG

Sven Zimmermann

Kreuzbergstr. 28

10965 Berlin

030213007031

