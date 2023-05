Rockwell Automation und Tabreed kooperieren, um Nachhaltigkeit und Effizienz durch integrierte Anlagenkühlung zu steigern

Tabreed reduziert Kohlenstoffemissionen durch den Einsatz von Technologien für eine einheitliche, zentralisierte Überwachung und Steuerung von Fernkühlanlagen

Düsseldorf, 11. Mai 2023 - Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für Industrieautomatisierung und digitale Transformation, gab heute bekannt, dass es seine Partnerschaft mit Tabreed erweitert hat, um Technologie- und Lifecycle-Support-Services für sein Command and Dispatch Center für eine große Fernkühlungsanwendung in Abu Dhabi, UAE, zu liefern. Die Zusammenarbeit wird Tabreed dabei helfen, Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und auf dem aktuellen Markt eine beständige Wettbewerbsfähigkeit zu erlangen.

Tabreed ist ein Pionier in der Fernkühlung in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) sowie in dem gesamten Golf-Kooperationsrat (GCC) und hat als Partner an bedeutenden Projekten mitgewirkt, die entscheidend für die Entwicklung der Infrastruktur waren und darüber hinaus Maßstäbe für die Branche gesetzt haben. Fernkühlung ist hocheffizient sowie kostengünstig und ermöglicht Kosteneinsparungen bei Betrieb und Wartung von Gebäuden sowie einen geringeren Energieverbrauch bei gleichzeitiger effizienter Erfüllung der Kühlanforderungen. Mit einem längeren Lebenszyklus und langfristigen Serviceverträgen bietet Fernkühlung den Kunden Skalierungsvorteile und gleichzeitig eine sauberere und umweltfreundlichere Lösung.

Tabreed ist bestrebt, durch digitale Transformation und die Integration von KI-basierten Abläufen, Effizienz und nachhaltiges Wachstum zu erreichen. Zu diesem Zweck hat das Unternehmen ein Projekt zur Bereitstellung branchenführender Lösungen in Angriff genommen, das mit der Maximierung des bestehenden Anlagenbetriebs beginnt. Dieser Auftrag für ein zentrales Command and Dispatch Center integriert fünf Fernkühlanlagen in einen zentralen Kontrollraum auf Saadiyat Island, Abu Dhabi, VAE. Sobald dieses Projekt erfolgreich abgeschlossen ist, will Tabreed mehr als 50 seiner anderen Anlagen in den VAE in diesen Kontrollraum integrieren und eine Infrastruktur einrichten, um sein Connected Enterprise zum Leben zu erwecken.

Das Projekt erfordert die Verbesserung von Steuerungssystemen, wobei verschiedene Lösungen aus dem umfassenden Technologie- und Serviceangebot von Rockwell Automation zum Einsatz kommen. Darunter beispielsweise eine integrierte, industrielle Rechenzentrumsarchitektur, Software- und SCADA-Anwendungen sowie eine Reihe von Lösungen für Netzwerkleistung, Sicherheit und Absicherung. Die anlagenseitigen Verbesserungen sind ebenfalls Teil des Auftrags und umfassen ein neues SIL-3-ESD-System (in Zusammenarbeit mit Sensia), die Migration/Aufrüstung bestehender Steuerungssysteme, Feldinstrumentierung, Installation, Prüfung und Inbetriebnahme.

Sebastien Grau, Regional Vice President für Rockwell Automation im Nahen Osten, der Türkei und Afrika, erklärt: "Die Fernkühlungsbranche ist für den Nahen Osten und dessen Wachstum von entscheidender Bedeutung. Daher fühlen wir uns geehrt, mit Tabreed zusammenzuarbeiten, um das Unternehmen bei seiner Connected Enterprise Journey (https://www.rockwellautomation.com/en-gb/capabilities/connected-enterpri...) zu unterstützen, die nicht nur die Betriebsabläufe verbessert, sondern auch unseren gemeinsamen Fokus auf Nachhaltigkeit widerspiegelt. Diese Partnerschaft baut auf unserer 24-jährigen Zusammenarbeit auf und unterstützt Tabreed dabei, die Effizienz zu steigern, Kosten zu sparen und durch die Reduktion der Kohlenstoffemissionen einen positiven Einfluss auf die Umwelt zu nehmen."

Tabreed investiert in die Konvergenz seiner IT- und OT-Infrastruktur als Teil seiner digitalen Transformation und Big-Data-Strategie und nutzt hierzu die Daten, die über Jahrzehnte des Betriebs von Fernkühlanlagen und -netzen generiert wurden. Dank der hochmodernen IT-Infrastruktur und der enormen Datenmengen, die zur Verfügung stehen, kann Tabreed durch die Einrichtung eines vollständig autonomen Betriebs einen Durchbruch in der Fernkühlung erzielen, wodurch das Unternehmen noch wettbewerbsfähiger wird.

Atef Al Breiki, Senior Vice President of Operations and Maintenance bei Tabreed, erklärt: "Wir besitzen und betreiben mehr als 86 Werke in den Ländern des Golf-Kooperationsrates und Ägypten. Um die Geschäftskontinuität aufrechtzuerhalten, die Effizienz zu maximieren und absolute Zuverlässigkeit zu gewährleisten, haben wir eine Initiative eingeführt, um den Betrieb unserer Werke mit Hilfe von Technologie zu zentralisieren. Das bedeutet, dass Fernkühlanlagen von einem zentralen Kontrollraum dank eines intelligenten Überwachungssystems aus ferngesteuert und betrieben werden."

Da erwartet wird, dass sich die Kühlnachfrage im GCC (den Ländern des Golf-Kooperationsrates) bis 2030 voraussichtlich verdreifachen wird, ist das Verfahren der Fernkühlung die bevorzugte Wahl. Sie bietet zuverlässige Lösungen, reduziert den Energieverbrauch und die CO2 -Emissionen und hilft dabei, Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Fernkühlung wird auch zu einem integralen Bestandteil der intelligenten Energienetze, die das Wachstum nachhaltiger intelligenter Städte in der Region und weltweit vorantreiben.

Rockwell Automation arbeitet mit Tabreed zusammen, um seine OT-Plattform zu sichern und sie an bewährte Verfahren der Cybersicherheit (https://www.rockwellautomation.com/en-gb/capabilities/industrial-cyberse...) anzupassen.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich Industrieautomatisierung und digitaler Transformation. Wir verbinden die Vorstellungskraft der Menschen mit dem Potenzial der Technologie, um zu erweitern, was menschlich möglich ist, und die Welt produktiver und nachhaltiger zu machen. Rockwell Automation hat seinen Hauptsitz in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin und beschäftigt rund 28.000 Problemlöser, die für seine Kunden in mehr als 100 Ländern tätig sind. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir die Lösung Connected Enterprise in Industrieunternehmen zum Leben erwecken, besuchen Sie www.rockwellautomation.com.

