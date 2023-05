Startseite Rapid Dose Therapeutics führt QuickStrip™ Dentalprodukte auf dem kanadischen Markt ein Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-05-11 12:47. QuickStrip™ Xylitol und Lidocain bieten Verbrauchern nadelfreie Optionen für zahnärztliche Eingriffe. BURLINGTON, Ontario - 10. Mai 2023- Rapid Dose Therapeutics Corp. (“RDT”) (CSE: DOSE), ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das die Verabreichung von Medikamenten durch Innovation revolutioniert, hat landesweit zwei einzigartige QuickStrip™-Dentalprodukte auf den Markt gebracht. Die QuickStrip-Technologie wird zunächst zwei Anwendungen in der Dentalindustrie haben: - LQS™, ein Lidocain-Dünnfilm zur professionellen Anwendung als topisches Anästhetikum für schmerzfreie zahnärztliche Behandlungen und zur Unterstützung einer schmerzfreien Lokalanästhesie, wenn eine Injektion erforderlich ist.

- XyliStrip™, ein sich oral auflösender Dünnfilmstreifen, der zur Behandlung von Mundtrockenheit und Xerostomie eingesetzt wird. "Die anfängliche Akzeptanz und das Interesse von Zahnärzten im ganzen Land an den QuickStrip-Dentalprodukten ist äußerst positiv und trägt dazu bei, die Schritte zu vereinfachen, die Zahnärzte benötigen, um Patienten auf Eingriffe vorzubereiten", sagte Mark Upsdell, CEO von Rapid Dose Therapeutics. "Die Einführung eines oralen Lidocainstreifens trägt wesentlich dazu bei, dass Zahnärzte nadelfreie zahnärztliche Eingriffe durchführen können, was zu einer geringeren Angst der Patienten führt. Darüber hinaus verbringen Zahnärzte viel Zeit mit der Behandlung von Mundtrockenheit und Xerostomie während des Eingriffs, was durch die Anwendung des Xylitol-Streifens erheblich reduziert werden kann." Informationen über die QuickStrip-Dentalprodukte des Unternehmens sind unter https://quickstripdental.com/ zu finden und werden auf den folgenden Dentalveranstaltungen vorgestellt: 11.-13. Mai 2023: Ontario Dental Association Conference

Ort: Metro Toronto Convention Centre- Booth # 1303 und 1611 29.-30. Mai 2023: Ordres des dentistes du Quebec (JDIQ) Annual Convention RDT hat sich der Produktinnovation verschrieben und wird im Laufe des Jahres weitere Produkte einführen. Über Rapid Dose Therapeutics Corp. Rapid Dose Therapeutics ist ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das die Verabreichung von Medikamenten durch Innovation revolutioniert. Das Vorzeigeprodukt des Unternehmens, QuickStrip™, ist ein dünner, oral auflösbarer Film, der mit einer unendlichen Liste von Wirkstoffen, einschließlich Nahrungsergänzungsmitteln, Arzneimitteln und Impfstoffen, infundiert werden kann, die schnell in den Blutkreislauf gelangen, was zu einem raschen Wirksamwerden des Wirkstoffs führt. www.rapid-dose.com VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN: Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig durch Begriffe wie "können", "sollten", "erwarten", "potenziell", "glauben", "beabsichtigen", "werden", "könnten", "planen", "erwarten" oder die Verneinung dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, einschließlich, ohne Einschränkung, in Bezug auf die Lieferung von Geräten und Produkten unter Verwendung der QuickStrip™-Produktliefermethode, die Erzielung wiederkehrender Einnahmen, stellen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung die Pläne, Schätzungen, Prognosen, Projektionen, Erwartungen oder Überzeugungen des RDT-Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse dar und werden auf der Grundlage der dem RDT-Management derzeit zur Verfügung stehenden Informationen als angemessen erachtet. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten notwendigerweise bekannte und unbekannte Risiken, einschließlich, ohne Einschränkung, Risiken im Zusammenhang mit der allgemeinen Wirtschaftslage, nachteiligen Branchenereignissen, Marketingkosten, Marktverlusten, der Beendigung von WLM-Vereinbarungen, zukünftigen legislativen und regulatorischen Entwicklungen im Zusammenhang mit Cannabis, der Unfähigkeit, ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zu beschaffen, und/oder der Unfähigkeit, ausreichendes Kapital zu günstigen Bedingungen zu beschaffen, der Cannabisbranche in Kanada im Allgemeinen, Einkommenssteuer- und Regulierungsangelegenheiten, der Fähigkeit, seine Geschäftsstrategien umzusetzen, Wettbewerb, Währungs- und Zinsschwankungen und anderen Risiken. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht erschöpfend ist. Es kann nicht garantiert werden, dass sich die Aussagen zukunftsgerichteter Informationen, auch wenn sie von der Geschäftsleitung von RDT zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als zutreffend erweisen, da nicht garantiert werden kann, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, eintreten werden. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet werden. Die Leser sollten sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt. Kontakt

Für weitere Informationen: RDT Investor Contact:

Mark Upsdell, CEO

mupsdell@rapid-dose.com

+1 416 477 1052 Medienkontakt:

Dara Willis

dara@dwcomm.ca

https://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA75339A10... Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich. Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt. Firmenkontakt

RAPID DOSE THERAPEUTICS

Jorge Estepa

1121 Walkers Line, Unit 3

L7N 2G4 Burlington Pressekontakt

RAPID DOSE THERAPEUTICS

Jorge Estepa

1121 Walkers Line, Unit 3

