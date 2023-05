Startseite Das neueste Projekt von Meraas, Dubai Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-05-11 12:03. Thyme Central Park am City Walk, Dubai Meraas Thyme ist eine neue Wohnanlage, die von der zeitgenössischen Designphilosophie des Central Park inspiriert ist und Apartments mit 1 bis 4 Schlafzimmern in City Walk, Dubai, bietet. Erleben Sie den echten Park-Lifestyle, umgeben von üppigem Grün und einer Fülle von modernen Annehmlichkeiten, und genießen Sie den Blick auf die Skylines von Dubai. Das Projekt befindet sich im berühmten Stadtteil City Walk und stellt eine bemerkenswerte Zusammenarbeit zwischen Natur und moderner Architektur dar. Inspiriert durch das Konzept des Central Park, bietet dieses Wohnjuwel eine weitläufige Grünfläche, sorgfältig gestaltete Landschaften und lebendige Gärten. Der Park, der sich über eine großzügige Fläche erstreckt, wird zu einer Erweiterung des Lebensraums der Bewohner und bietet einen ruhigen Rückzugsort vom hektischen Stadtleben. Hier kann man gemütlich spazieren gehen, mit Familie und Freunden picknicken oder sich einfach in der natürlichen Schönheit der Umgebung sonnen. Die Residenzen im Thyme Central Park sind ein Beweis für die höchsten Standards von Luxus und Raffinesse. Mit viel Liebe zum Detail entworfen, bietet jede Einheit ein modernes und elegantes Wohnerlebnis. Die geräumigen Wohnungen sind so konzipiert, dass sie das natürliche Licht optimal nutzen und einen atemberaubenden Blick auf den Park und die Skyline der Stadt bieten. Die Innenräume strahlen eine moderne Eleganz aus und sind mit hochwertigen Oberflächen und erstklassigen Armaturen ausgestattet. Den Bewohnern steht eine Reihe von exklusiven Annehmlichkeiten zur Verfügung, darunter ein voll ausgestattetes Fitnesscenter, ein Swimmingpool, Kinderspielplätze und eigene Parkplätze: - Luxuriöse Design-Wohnungen mit 1, 2, 3 und 4 Schlafzimmern

- Erstklassiger Lebensstil inmitten einer üppigen grünen Landschaft

- Erstklassige Lage im Central Park am City Walk, Dubai

- Attraktive und flexible Zahlungsplanoptionen sind verfügbar

- Vielfältige Einrichtungen und Annehmlichkeiten wie in keiner anderen Wohnanlage

- Ideale Lage für schnellen und bequemen Zugang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten Den Bewohnern von Thyme Central Park steht eine Fülle von Weltklasse-Annehmlichkeiten zur Verfügung, die ihr Wohnerlebnis verbessern sollen. Die Anlage verfügt über ein hochmodernes Fitnesscenter, ein verjüngendes Spa, temperaturgesteuerte Swimmingpools und exklusive Spielbereiche für Kinder. Die wunderschön angelegten Gärten und Joggingpfade bieten den Bewohnern einen ruhigen Ort, um sich zu entspannen und mit der Natur in Kontakt zu kommen. Darüber hinaus sorgen ein 24-Stunden-Sicherheitsdienst, ein Concierge-Service und eigene Parkplätze für den Komfort und die Sicherheit der Bewohner. Wichtigste Einrichtungen:

- Schwimmbad

- Wasserspielplätze

- Kinderspielplatz

- Laufbahn

- Sportrasen

- Fitnessstudio im Freien

- Essensmöglichkeiten

Thyme Central Park at City Walk, Dubai - Meraas, ist ein wahres Zeugnis für den Masterplan der Stadt, der den Bewohnern einen Lebensstil von unvergleichlichem Luxus und Gelassenheit bietet. Mit seiner nahtlosen Mischung aus natürlicher Schönheit, moderner Architektur und außergewöhnlichen Annehmlichkeiten bietet diese Wohnanlage eine Oase der Ruhe im Herzen von Dubais geschäftiger Stadtlandschaft. Ob als Eigenheim oder als Investition, Thyme Central Park bietet eine einmalige Gelegenheit, den Inbegriff des kultivierten Lebens in einer der dynamischsten Städte der Welt zu erleben. Wohnung in Dubai kaufen (https://www.immobilie-dubai-kaufen.de/suchergebnisse-immobiliensuche) Die Wohnanlage Thyme bietet exklusive Grundrisse von Wohnungen mit 1, 2, 3 und 4 Schlafzimmern, die mit Blick ins Grüne entworfen wurden. Kommen Sie und entdecken Sie dieses Wohnkunstwerk im Central Park, das mit hochmodernen Innenräumen ausgestattet ist. Hier entsteht ein exklusiver Zufluchtsort, der natürliche Schönheit und städtische Raffinesse nahtlos miteinander verbindet. Thyme Apartments by Meraas bietet den Bewohnern einen freundlichen Zahlungsplan mit flexiblen Optionen für den Kauf. Seien Sie ein Teil dieser neuesten Entwicklung, wo Sie alles mit der Güte der Natur vor Ihrer Haustür angeboten werden, so dass Sie einen gesunden und bequemen Lebensstil haben können. Immobilien-Welt.ae - das Vergleichsportal für Immobilien wie Wohnung & Haus in Dubai.

Immobilien-welt.ae

Hans Joachim von der Heide

Dubai

Dubai

+49 1522 5150796

