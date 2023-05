Startseite Grundstücksverkauf mit professioneller Unterstützung Pressetext verfasst von prmaximus am Do, 2023-05-11 10:15. Ein Grundstücksverkauf ist oft komplex und zeitintensiv. Umso wichtiger ist es, dass Eigentümer auf die Expertise und Erfahrung von Maklern zugreifen können. Die Makler der Mike Schneider Immobilien GmbH aus Alsfeld stehen Eigentümern zur Seite und sorgen so für eine reibungslose Abwicklung des Grundstücksverkaufs. "Jedes Grundstück ist einzigartig und hat seine eigenen Besonderheiten", sagt Geschäftsführer Mike Schneider. Daher sei es wichtig, die Vorzüge entsprechend hervorzuheben, die passende Zielgruppe zu ermitteln und das Grundstück geschickt zu vermarkten. "So können wir das Grundstück meist schnell vermitteln - entweder an Privatpersonen oder an Investoren", erklärt der Immobilienprofi. Zu den Aufgaben der Mike Schneider Immobilien GmbH zählen neben der Verkaufsvorbereitung, der Zielgruppendefinition und der Vermarktung unter anderem auch die Ermittlung des Bodenrichtwerts, die Analyse der Mikro- und Makrolage und die Feststellung des Erschließungsgrades. Das erfahrene Team pflegt zudem wertvolle Kontakte zu Behörden, Ämtern und Investoren, die für den Verkauf eines Grundstücks von großer Bedeutung sein können. "Wir begleiten unsere Kunden von der Vorbereitung über die Vermarktung bis hin zum erfolgreichen Verkaufsabschluss", betont Mike Schneider. Dazu gehört auch die Organisation von Besichtigungsterminen bzw. Grundstücksbegehungen, die Beantwortung aller Fragen auf Interessenten- und Verkäuferseite sowie die Durchführung der Kaufpreisverhandlungen. Eigentümer, die sich für den Grundstücksverkauf mit der Unterstützung der Mike Schneider Immobilien GmbH interessieren, können das Team per E-Mail unter info@msi-hessen.de oder telefonisch unter 06631 / 77 67 27 kontaktieren. Bei Bedarf beraten die Makler aus Alsfeld auch zu Spezialthemen, zum Beispiel zur Realteilung eines Grundstücks vor dem Verkauf. Mehr Informationen zum Thema oder auch zu Grundstück verkaufen Alsfeld, Immobilienmakler Vogelsbergkreis, Haus kaufen Schwalmstadt und mehr gibt es auf https://www.msi-hessen.de/. msi - Mike Schneider Immobilien GmbH

Mike Schneider

Schwabenröder Straße 7A 36304 Alsfeld

Deutschland E-Mail: info@msi-hessen.de

Homepage: https://www.msi-hessen.de/

