Startseite Formschön und Praktisch Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-05-11 10:02. Das neue Lady-Messer Kostka "Cube" "Cube" - ein elegantes Messer, originell durch seine Gestalt und Öffnungsweise - jetzt verfügbar bei KH-Security

(www.kh-security.de). Die eckige Messerform im zugeklappten Zustand gab dem Messer seinen Namen - Cube. Auf den ersten Blick sieht die einzigartige Lösung der Messerkonstruktion wie eine interessante Denkaufgabe aus. Doppeltes Umklappen der Edelstahlgriffe um 180° bringt das Messer in den Bereitzustand. Auf die entgegengesetzte Weise wird die mittelspitzige Klinge versteckt. Alle Griffkanten sind für bessere Ergonomie und bequemes Halten des Messers abgeschrägt. Nicht nur Damen bewerten das praktische Öffnen des Messers durch das Umklappen, ohne eine Belastung oder Beschädigung der Nägel zu verursachen. Cube ist ein brauchbares und praktisches Messer und Ihr Partner für jede Gelegenheit. Dank seiner Größe geht es in jede Tasche und Damenhandtasche hinein. Messerlänge ist 142 mm (geöffnet) / 77,5 mm (zugeklappt) und es wiegt 40 g.

Cube verfügt über eine Klinge von Stärke 2 mm, Länge 62 mm und Höhe 9 mm.

Klingenmaterial: 440A, 55-57 HRc. kh-security - Seit über 30 Jahren Ihr kompetenter Partner zu Haussicherheit und Selbstschutz. www.kh-security.de Firmenkontakt

kh-security GmbH & Co. KG

Klaus Hoffmann

Haidering 17

65321 Heidenrod

06124727980

http://www.kh-security.de Pressekontakt

kh-security GmbH & Co. KG

Christine Barth

Haidering 17

65321 Heidenrod

06124727980

http://www.kh-security.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten