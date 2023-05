Startseite oraya holt Tobias Zielke als Chief Sales Officer an Bord Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-05-10 16:51. SaaS Anbieter für Market Intelligence Technologie verstärkt Vertrieb und Marketing Bonn, Deutschland, 08.05.2023 - Die oraya GmbH, ein führender SaaS Anbieter von Market Intelligence-Technologie, gibt zum 1. Mai 2023 die Ernennung von Tobias Zielke zum neuen Chief Sales Officer und Mitglied des Management Teams bekannt. Zielke, seit über 20 Jahren in der SaaS/Technologiebranche zu Hause, verfügt über langjährige Erfahrung im Vertrieb und Marketing und der Entwicklung von Unternehmensstrategien. In seiner neuen Funktion wird Tobias "Toby" Zielke die Vertriebs- und Marketingstrategie des Unternehmens vorantreiben und mit seinem Team den Kundenstamm weltweit ausbauen. Darüber hinaus wird er eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung des Unternehmens, neuer Partnerschaften und der Stärkung bestehender Beziehungen zu Kunden und Stakeholdern spielen. "Die Aufnahme von Toby in unser Team als Chief Sales Officer ist ein bedeutender Meilenstein für die oraya GmbH. Wir sind zuversichtlich, dass sein Fachwissen und seine Führungsqualitäten uns helfen werden, unser Wachstum zu beschleunigen und unseren Kunden weiterhin einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten", so Martin Buske, Geschäftsführer der oraya GmbH, der Zielke seit rund 20 Jahren kennt und bei anderen Stationen bereits erfolgreich mit ihm zusammenarbeitete. Jan Vallee, Geschäftsführer der oraya GmbH, fügte hinzu: "Toby Zielke bringt einen starken Background zur Vertriebs- und Geschäftsentwicklung in unser Team ein. Er verfügt über eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Förderung des Umsatzwachstums, dem Aufbau leistungsstarker Teams und der Schaffung strategischer Partnerschaften. Wir sind begeistert, ihn an Bord zu haben und freuen uns darauf, gemeinsam unsere Ziele zu erreichen." Tobias Zielke war zuvor in leitenden Positionen bei führenden Technologieunternehmen tätig, unter anderem als Chief Operating Officer bei Experian Marketing Services, Geschäftsführer der Responsys DACH-Region und Senior Director der ORACLE Marketing Cloud. "Ich bin begeistert, dem oraya-Team beizutreten und freue mich darauf, zum weiteren Erfolg des Unternehmens beizutragen", so Zielke. "oraya hat durch seine erstklassige Preismonitoring-Technologie bereits eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung von Market-Intelligence-Software, die dem Retail, aber auch eCommerce und Herstellern hilft, bessere Unternehmensentscheidungen zu treffen. Ich freue mich darauf, mit Jan, Martin und unseren Teams zusammenzuarbeiten, um das Wachstum voranzutreiben und mehr Unternehmen dabei zu unterstützen, von den Lösungen des Unternehmens zu profitieren." Die Ernennung von Tobias Zielke fällt in eine Zeit bedeutenden Wachstums für die oraya GmbH, die durch hochwertige Datengrundlagen eine starke Nachfrage nach ihrer Market Intelligence-Technologie verzeichnet. Mit Zielke an Bord ist das Unternehmen gut positioniert, um seine Expansion fortzusetzen und seinen Kunden einen noch größeren Nutzen zu bieten. oraya ist der führende Anbieter von Market Intelligence und Retail Analytics Software in Europa. Mit unseren SaaS Lösungen treffen innovative Händler und Hersteller jeden Tag bessere Entscheidungen zu Preisen, Sortimenten, Margen, Produktpositionierung und mehr. Kontakt

oraya GmbH

Martin Buske

Am Dickobskreuz 10

53121 Bonn

+49 228 5044426-0

http://oraya.io Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten