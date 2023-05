Startseite Die schönsten Hafenstädte des Mittelmeers entdecken - auf einer Mittelmeerkreuzfahrt Pressetext verfasst von pr-partners am Mi, 2023-05-10 15:44. Wer Sonne, Kultur und gutes Essen sucht, ist mit einem Urlaub am Mittelmeer gut beraten. Denn der Mittelmeerraum ist bekannt für sein mildes Klima, warme Temperaturen und viele Sonnenstunden. Außerdem sind die Städte reich an Kultur und Geschichte. Es gibt viele historische Stätten und Museen zu entdecken. Und die mediterrane Küche ist berühmt für frische Zutaten, leckere Meeresfrüchte und Olivenöl. Wer seinen Mittelmeerurlaub als Kreuzfahrt bucht, kann Sightseeing und Entspannung an Bord eines schwimmenden Hotels miteinander verbinden. Eine große Auswahl an verschiedenen Kreuzfahrten im Mittelmeer findet man auf dem spezialisierten Reiseportal kreuzfahrten-reisebuero.de - ein Kreuzfahrtenportal mit einer so großen Auswahl, dass man hier eine Reise findet, die ganz den eigenen Vorlieben entspricht. Kulturgenuss am Mittelmeer – Kreuzfahrten mit Stopps in Spanien, Frankreich, Italien Einige der schönsten Hafenstädte des Mittelmeers auf einem hochmodernen Kreuzfahrtschiff erlebt man auf der Mittelmeerkreuzfahrt „MSC Seaview - 5 Nächte Mittelmeer ab Barcelona“. Bevor es an Bord geht, steht Barcelona - eine der schönsten Städte Spaniens - auf dem Programm. Barcelona ist berühmt für seine Architektur, insbesondere für die Werke des Architekten Antoni Gaudí. Die bekanntesten Bauwerke sind die Basilika Sagrada Familia, der Park Güell und die Casa Batlló. Nicht versäumen sollte man auch einen Spaziergang auf der Rambla, der belebten Flaniermeile mit Straßenkünstlern, Blumenständen und Cafés. Die erste Station der Mittelmeerkreuzfahrt ist dann Marseille. Marseilles alter Hafen, der Vieux-Port, ist ein beliebtes Ziel, um zahlreiche Schiffe anzuschauen, über den Fischmarkt zu schlendern und in einem der vielen Restaurants zu schlemmen. Die nahe gelegene Basilika Notre-Dame de la Garde ist das Wahrzeichen von Marseille und bietet einen spektakulären Blick über die Stadt und das Meer. Und schließlich kann man durch Marseilles historisches Viertel Le Panier mit seinen engen Gassen und bunten Häusern schlendern, in denen sich zahlreiche Cafés, Boutiquen und Kunstgalerien befinden. Weiter geht die Mittelmeerkreuzfahrt ins italienische Genua, einer geschichtsträchtige Hafenstadt mit charmanten Gassen in der Altstadt, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Bei einem Stadtrundgang kann man die prächtigen Paläste in der Via Garibaldi besichtigen und an der Hafenpromenade flanieren. Palma de Mallorca ist der letzte Stopp, bevor die Mittelmeerkreuzfahrt in Barcelona endet. Palma ist eine lebendige Stadt auf der spanischen Insel Mallorca mit einer beeindruckenden gotischen Kathedrale, engen Gassen und malerischen Plätzen. Hier kann man den atemberaubenden Palast La Almudaina besichtigen, durch das charmante Viertel Santa Catalina schlendern und die spektakuläre Aussicht vom Castell de Bellver genießen. Es lohnt sich auch, in einer der Tapas-Bars der Stadt einzukehren und die köstliche lokale Küche zu probieren. MSC sorgt nicht nur auf Mittelmeerkreuzfahrten für Urlaubsfreude Aber eine Kreuzfahrt im Mittelmeer bietet noch mehr: Die MSC Seaview bietet ein umfangreiches Unterhaltungs- und Freizeitangebot mit Live-Musik, Shows, Theater und Kino. Außerdem gibt es einen Wasserpark mit Wasserrutschen, einen Hochseilgarten, Minigolf, Sportplätze, ein Fitnesscenter, eine Laufstrecke und eine Bowlingbahn. Außerdem bietet ein Spa eine Vielzahl von Behandlungen und Massagen an. Hat man sich erholt und entspannt, kann man aus einer großen Auswahl an Restaurants wählen, von formellen Restaurants bis hin zu informellen Buffetrestaurants, Spezialitätenrestaurants mit italienischer, japanischer und anderer internationaler Küche. Mehr Informationen zu den Mittelmeer-Kreuzfahrten gibt es auf:

Die Moana Reisen GmbH & Co. KG ist ein Uelzener Reiseunternehmen, das sich auf die Vermittlung von Hochsee- und Flusskreuzfahrten spezialisiert hat. Die Schiffsreisen werden von namhaften Reedereien organisiert und durchgeführt. Eine ausführliche Beschreibung der Leistungen, der Schiffe und der Routen ist für alle Reiseangebote verfügbar. Das Reiseunternehmen bietet seinen Kunden zudem eine persönliche Beratung an. Unternehmensinformation:

