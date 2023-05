Startseite allcop bringt "Natur Pur Fotobuch" auf den Markt Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-05-10 14:05. "Natur Pur Fotobuch" ein gesamtheitlich nachhaltig konzipiertes Fotobuch Als einer der ersten Anbieter von Fotobüchern am Markt produziert das Fotolabor allcop mit dem "Natur Pur Fotobuch" ein gesamtheitlich nachhaltig konzipiertes Fotobuch. Die Innenseiten und das Bezugsmaterial der Einbanddecke bestehen aus 100% Blauer Engel zertifiziertem Recyclingpapier. Im Vergleich zu einem herkömmlichen Fotobuch im Digitaldruck spart das neue Fotobuch 42% CO2e-Emissionen ein. Dazu wurde das "Natur Pur Fotobuch" von Grund auf neu gedacht. Es ist sogar recyclebar. Zum Start ist das Produkt bei dm-drogerie markt in der Eigenmarke als "Paradies-Fotobuch nature" erhältlich. Die Motivation, ein besonders nachhaltiges Fotobuch auf den Markt zu bringen, entstand bei allcop im hauseigenen Nachhaltigkeitsteam. Matthias Zahn, Head of Key Account und Mitglied des Nachhaltigkeitsteams: "Wir sehen die steigende Sensibilität der Endkundinnen und Endkunden für nachhaltigere Produktalternativen. Deren Wunsch, Erinnerungen in einem Fotobuch zu verewigen und dabei ökologische Aspekte besonders zu berücksichtigen, führte zur Zielformulierung: Wir entwickeln ein Fotobuch, bei dem die entstehenden CO2e-Emissionen auf ein Minimum reduziert sind." Zu diesem Zweck wurde das Produkt von Grund auf neu gedacht. Neben der Recherche nach infrage kommenden Drucksubstraten beschäftigte die allcop Produktentwicklung vor allem die Gesamtbeschaffenheit des Produkts und dessen Produzierbarkeit. Lieferanten wurden mit Blick auf kurze Transportwege ausgewählt. Das verwendete Papier für die Fotobuchseiten ist Blauer Engel zertifiziert - eine der anspruchsvollsten Zertifizierungen für umweltschonende Produkte. Das seidig-matte, weiße Papier mit nur minimalen Material-Einschlüssen aus dem Recyclingprozess sorgt für eine kräftige und schöne Farbwiedergabe. Es findet auch beim Motivdruck des Covers Verwendung. allcop verzichtet beim "Natur Pur Fotobuch" bewusst auf die oft übliche Laminierfolie auf dem Einband. Für ein haptisch schönes Bucherlebnis verwendet das Fotolabor daher das Bindeverfahren der Steifbroschur. Weil bei diesem Verfahren das Buchdeckenmaterial an den Kanten sichtbar ist, kommt eine PEFC-zertifizierte Holzpappe ohne optische Aufheller zum Einsatz. Selbstverständlich liegt es in der Natur eines Fotobuchs, dass die darin festgehaltenen Erinnerungen lange erhalten bleiben. Sollte das Produkt dennoch einmal entsorgt werden, so können Buchblock und Einband zusammen im Altpapier dem Recycling zugeführt werden. Das verwendete Druckverfahren ist optimal geeignet für das sogenannte De-Inking im Recyclingprozess. Die Druckfarben lassen sich hierfür aus dem Papier herauslösen und die Papierfasern somit wieder verwenden. allcop produziert das neue Fotobuch ausschließlich in Deutschland mit Strom aus 100% regenerativen Energiequellen. Das "Natur Pur Fotobuch" emittiert 42% weniger CO2e als ein herkömmliches Fotobuch A4 Hoch im Digitaldruck. Der Product Carbon Footprint (PCF) wurde in Zusammenarbeit mit myclimate Deutschland erhoben. Verglichen wurde das "Natur Pur Fotobuch" hierzu mit einem Digitaldruckfotobuch A4 Hoch Hardcover mit einer durchschnittlichen Seitenstärke von 52 Seiten. Dabei wurden sämtliche Schritte des Produktlebenszyklus einbezogen: die Rohstoffgewinnung, die Transporte zum Hersteller, die Produktion des Fotobuchs inklusive Verpackung, die Distribution des fertigen Produkts und die Entsorgung am Lebensende. Die sogenannte Nutzphase kann vernachlässigt werden. Als erster Händler in Deutschland bietet dm-drogerie markt das Produkt in seinem Eigenmarken-Sortiment als "Paradies-Fotobuch nature" an. Die Ausrichtung des Drogeriemarkts zum Thema Pressemitteilung Nachhaltigkeit passt sehr gut zum Produktgedanken eines nachhaltig konzipierten Fotobuchs. Die Kommunikationsmaßnahmen zum Produkt entwickelten dm und allcop gemeinsam. Lena Ehinger, Sortimentsmanagerin Foto bei dm-drogerie markt, freut sich über diesen wichtigen Schritt im Eigenmarkensortiment: "Mit dem Paradies-Fotobuch nature bieten wir unseren Kundinnen und Kunden eine bewusste Entscheidung für ein nachhaltiges Produkt. Das ist eine schöne Ergänzung in unserem Angebot der nature-Produkte." Ab Herbst ist das "Natur Pur Fotobuch" dann auch bei anderen Handelspartnern von allcop erhältlich. Link zum Produkt: www.fotoparadies.de/fotobuecher/paradies-fotobuch/nature.html Die 1959 gegründete allcop GmbH & Co. KG mit Sitz in Lindenberg zählt mit ihren knapp 200 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern im Fotobereich in Europa. Die Geschäftstätigkeit des inhabergeführten Mittelständlers beinhaltet die klassischen Aufgaben eines Fotolabors sowie On-Demand-Produktion, White Label Produktion, Mass Customization, sowie Software-Integration und Dienstleistungen im Bereich Schul- und Kinderfotografie. Firmenkontakt

