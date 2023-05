Startseite Das FLAiR in Fürth lädt mit einwöchigem Programm zur Feier von Mutter- und Herrentag Pressetext verfasst von PB3C am Mi, 2023-05-10 13:20. • Kostenfreie Cake Pops sowie Sekt und Bier im exklusiven FLAiR-Design

• Jahresvorrat an Grüner-Bier zu gewinnen

Fürth, 10. Mai 2023 – Das Fürther Urban-Erlebnis-Center FLAiR des Immobilienentwicklers und -investors P&P Group feiert den Mutter- sowie den Herrentag im Mai mit besonderen Aktionstagen. Ab Freitag, dem 12. Mai, verwandelt sich das Erdgeschoss eine Woche lang in eine bunte Aktionsfläche, die zahlreiche Überraschungen bereithält. An den ersten beiden Veranstaltungstagen gibt es für alle Besucherinnen des FLAiR kostenfreie Cake Pops am Promotion Counter so lange der Vorrat reicht. Die Leckereien sind mit Grußworten an die besten Mütter der Welt verziert. Zudem gibt es während des gesamten Aktionszeitraums täglich frische Schnittblumen. Außerdem dürfen sich alle Damen über eine Flasche Piccolo-Sekt im exklusiven FLAiR-Design freuen. Zum Auftakt beginnt zudem eine Los-Aktion, die ganz im Zeichen des Herrentags steht. Jeder Besucher ab 16 Jahren kann am Promotion Counter ein Los für einen Euro erwerben und einen Jahresvorrat an Grüner-Bier der Tucher-Brauerei gewinnen. Der Gewinner wird über die digitalen FLAiR-Kanäle bekanntgegeben und darf sich über knapp 20 Kästen der traditionsreichen Biermarke freuen. Zudem erhalten alle Herren am Mittwoch, den 17. Mai und Freitag, den 19. Mai, eine Flasche Grüner-Bier mit dem exklusiven FLAiR-Etikett. Zudem steht während des gesamten Aktionszeitraums eine Fotobox für alle Gäste bereit, um die Feierlichkeiten des Mutter- oder Herrentags festzuhalten.

Die P&P Group ist Investor und Investorenplattform mit Standorten in London, Berlin, München und Fürth. Der operative Investor mit ausgezeichneter Technikexpertise und fast 30-jähriger Historie realisiert komplexe Portfolios in den Segmenten Wohnen, Büro und Einzelhandel.

PB3C GmbH