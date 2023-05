Startseite "Wald-Auszeit mit Camper" und der Entschleunigungs-Gastgeberin Petra Lupp Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2023-05-10 11:55. Wald-Auszeit mit Camper ist ein interessantes SlowTourism Veranstaltungs-Format für Ruhesuchende mit eigenem Wohnmobil/Van. Im Fokus Entspannung, Achtsamkeit, Energie tanken. Termine Juni + September Entspannung, Achtsamkeit und Energie tanken: Die Entschleunigungs-Gastgeberin Petra Lupp bietet mit der "Wald-Auszeit mit Camper" ein interessantes SlowTourism Veranstaltungs-Format für Ruhesuchende mit eigenem Wohnmobil bzw. Van an. * Endlich mal nur an mich denken

* Im Wald dem Stress entfliehen und Entschleunigung finden

* Neues kennenlernen und ausprobieren

* Wünsche erfüllen und Entspannung mitnehmen

* Raus aus dem Alltagsstress, rein in die Ruhe des Waldes

* Schlafen unterm Sternenhimmel Die als Buchautorin und Waldbaden-Kursleiterin bekannte Wohnmobil-Expertin lädt ihre TeilnehmerInnen in die Natur ein: "Gönne dir deine Ich-Zeit und lerne die Vorteile von Entschleunigung, Achtsamkeit, Qi Gong-Elementen und Gehmeditationen kennen. Erlebe ein abwechslungsreiches Entspannungs- und Waldbaden-Erlebnis im Hier & Jetzt, an das du dich noch lange gerne erinnern wirst. Und bring dein eigenes Bett im Camper mit! Im Mittelpunkt steht der Sehnsuchtswunsch: Wenn nicht jetzt, wann dann? Ich erfülle mir meine Träume und tue etwas nur für mich! Komm mit zur Wiese im Wald oder in den Nationalpark Hainich Die Wald-Auszeiten finden im Juni und September in der Nähe von Celle / Niedersachsen auf der Wiese im Wald sowie im September auch im Nationalpark Hainich, Thüringen statt. Inhalte * 4 Tage abwechslungsreiches Entspannungs- und Waldbaden-Programm

* Einzigartige Natur erleben mit Achtsamkeit, Perspektivwechsel und Solozeit

* Atem- und Dehnübungen, fühlen, hören und staunen

* Mit allen Sinnen wahrnehmen und genießen

* Geh-Meditationen

* Hängematten-Solozeit (nur auf der Wiese im Wald)

* Tee- und Dankbarkeitszeremonie

* Alltags-Tipps "Wie schaffe ich den Übertrag in meinen Alltag"

* Anschließend: vier Wochen 2 x wöchentlich Achtsamkeits-Impulse (Mail/WhatsApp)

* Waldbaden-Überraschungspaket

* Viel Spaß, viel Ruhe, Gleichgesinnte und Entspannung

* Und die Antwort auf die Frage: Warum Waldbaden so viel mehr ist als nur ein Spaziergang! Termine / Preise Auf der Wiese im Wald: 22.-25. Juni 2023 - Sommersonnenwende Frühbucherpreis bis 30. Mai 2023 - 490 Euro/Person inklusive Stellplatz für autarke Fahrzeuge 27.-30. September 2023 - Die Kraft des Vollmonds Frühbucherpreis bis 30. August 2023 - 490 Euro/Person inklusive Stellplatz für autarke Fahrzeuge Weitere Informationen: https://www.petra-lupp.com/wald-auszeit-mit-camper-entspannung-waldbaden... Nationalpark Hainich, Thüringen 11.-14. September 2023 - Achtsam im Spätsommer Frühbucherpreis bis 15. August 2023 - 490 Euro/Person Zuzüglich Kosten für die Übernachtung auf dem Campingplatz. Weitere Informationen: https://www.petra-lupp.com/waldbaden-achtsamkeit-und-camper/ Bei Buchung nach dem Frühbucher-Termin kostet die Teilnahme 650 Euro/Person. Anreise jeweils bis 13 Uhr, Abreise bis 12 Uhr. Programmbeginn Tag 1: 14 Uhr, Programmende Tag 4: 11 Uhr. Übernachtung sowie Selbstversorgung im eigenen Wohnmobil/Van. Veranstalterin Petra Lupp, die Entschleunigungs-Gastgeberin Von der Deutschen Weinstraße in die Welt: Petra Lupp ist Buchautorin, Speakerin, Reisejournalistin, Wohnmobil-Expertin und PR-Managerin. Ortsunabhängiges Arbeiten und monatelanges Reisen gehören seit über einem Jahrzehnt zu ihrem abwechslungsreichen Alltag. Sie hat ihre Hobbies zum Beruf gemacht und ist Anbieterin von Wald-Auszeiten mit dem Camper. In ihren zahlreichen Büchern rund um Wohnmobil- und Wald-Themen sowie den mit Liebe zum Detail gestalteten, naturnahen Auszeit-Angeboten, vermittelt sie leidenschaftlich und authentisch genau das, was sie selbst liebt und lebt: Freiheit, Genuss, Eigenverantwortung, Begeisterung und Natürlichkeit! Mit der Auszeit-Villa Domicilio de Vida in der spektakulären, spanischen Naturlandschaft Valle de Ricote bietet die Entschleunigungs-Gastgeberin ruhesuchenden Individual-Urlaubern den perfekten Raum für SlowTourism vom Feinsten und für Qualitätszeit als Paar, mit Familie oder mit Freunden. Buchbar ist die Auszeit-Villa zur Alleinnutzung als Selbstversorgerhaus mit Privatpool oder im Rahmen fester Termine für Auszeit-Retreats mit Petra Lupp. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Petra Lupp Projektmanagement

Frau Petra Lupp

Nettelbeckufer 17

99089 Erfurt

Deutschland fon ..: +491787221711

web ..: https://www.petra-lupp.com/

email : info@petra-lupp.com Petra Lupp, die Entschleunigungs-Gastgeberin:

Von der Deutschen Weinstraße in die Welt: Petra Lupp ist Buchautorin, Speakerin, Reisejournalistin, Wohnmobil-Expertin und PR-Managerin. Ortsunabhängiges Arbeiten und monatelanges Reisen gehören seit über einem Jahrzehnt zu ihrem abwechslungsreichen Alltag. Sie hat ihre Hobbies zum Beruf gemacht und ist Anbieterin von Wald-Auszeiten mit dem Camper.

In ihren zahlreichen Büchern rund um Wohnmobil- und Wald-Themen sowie den mit Liebe zum Detail gestalteten, naturnahen Auszeit-Angeboten, vermittelt sie leidenschaftlich und authentisch genau das, was sie selbst liebt und lebt: Freiheit, Genuss, Eigenverantwortung, Begeisterung und Natürlichkeit!

