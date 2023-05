Startseite Ratingen mit neuem Energiepreisbremsen-Service Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-05-10 09:21. Seit 1. März gelten die Strom- und Gaspreisbremsen - ein komplexes Thema, das Energieversorger nach wie vor stark verunsichert. Die Folge: ein hoher Beratungsaufwand und stark gebundene Mitarbeiterressourcen. Die Stadtwerke Ratingen haben eine smarte Lösung dafür gefunden, den Ansturm durch B2B-Kunden zu managen: Auf ihrer Website bieten sie eine neue Klickstrecke für die Beantragung der Strom- und Gaspreisbremse an. Umgesetzt wurde sie mithilfe der Cloudlösung des Software-as-a-Service-Anbieters epilot. Die eigenständig umgesetzte Klickstrecke der Stadtwerke Ratingen löst damit das Problem vieler Energieversorger, wie das Thema Strom- und Gaspreisbremse sinnvoll und serviceorientiert für die eigene Kundschaft abgebildet werden kann. Ratinger B2B-Kunden müssen für die Online-Beantragung lediglich wenige Fragen beantworten und gelangen mit ein paar Klicks an ihr Ziel. Eine Win-win-Situation für alle: schnelle und zeitsparende Beantragung durch die Kunden und effiziente sowie ressourcenschonende Umsetzung durch den Versorger. Die Klickstrecke wurde als sogenannte Journey mit der Plattform epilot konfiguriert: "Die Journey war innerhalb weniger Stunden erstellt und wird von unseren Kunden sehr gut angenommen. Die Idee der Umsetzung mit dem Journey Builder von epilot kam aus meinem Team, aus dem heraus wir den Roll-out von epilot im Unternehmen vorantreiben und damit einen engen Bezug zur Lösung haben. epilot ist für uns ein wichtiges Digitalisierungsinstrument", erklärt Julia Amels-Westerkamp, Leiterin Kommunikation der Stadtwerke Ratingen. Der epilot-Plattform bietet große Flexibilität und ermöglicht es Energieunternehmen, schnell und individuell auf Marktgeschehnisse zu reagieren. Über e.pilot GmbH

Die Software-as-a-Service Cloud-Plattform epilot ermöglicht es Unternehmen mit komplexen Produkten, Services und Prozessen, ihr B2C und B2B Geschäft zu vereinfachen.

Für mehr als 100 Enterprise-Kunden verbindet das Kölner Tech-Unternehmen moderne Kundenerlebnisse mit effizientem Kollaborationsmanagement: An der Kundenschnittstelle werden mit epilot Anfragen digital aufgenommen oder Produkte und Services online verkauft. Eine 360°-Sicht ermöglicht eine erfolgreiche Kundenbindung und das Ausschöpfen von Umsatzpotenzialen. Und ein automatisiertes Workflow Management gestaltet die Zusammenarbeit mit Partnern effizienter. Weitere Informationen: www.epilot.cloud Firmenkontakt

