Förderzuschüsse für Wagniskapital vom Bundesamt für Wirtschaft u. Ausfuhrkontrolle (BAFA ) mit der Förderrichtlinie Invest 2023

Offene Beteiligungen mit Risikoübernahme bei innovativen Jung-Unternehmen werden staatlich mit verlorenen Zuschüssen gefördert. Das Förderprogramm INVEST wurde bis zum 31. Dezember 2026 verlängert und der Zuschuss für Business Angels auf 25 Prozent angehoben. Die Förderrichtlinier "INVEST" der BAFA ( = Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle ) bringt Start-up-Unternehmen ( nicht älter als 7 Jahre ) und privat Investierende zusammen, die von innovativen Ideen überzeugt sind. Das Förderprogramm mobilisiert mehr privates Wagniskapital z.B. von Business Angels und hilft somit Start-ups dabei, leichter einen Investierenden zu finden. Die Antragstellung erfolgt über das Antragsportal easy-online. Wählen Sie hierzu aus der Seite www.bafa.de/mfz unter dem Reiter Formulare > das Antragsformular aus. Sie gelangen direkt auf das Antragsportal. Informations-Details finden Leser unter dem Link : https://www.bafa.de/DE/Wirtschaft/Beratung_Finanzierung/Invest/invest_no... .

• 25 % Erwerbszuschuss bei direktem Anteilserwerb (bisher 20 %) und bei Wandeldarlehen (bisher 10 %)

• Einführung eines „INVEST-Budgets“ in Höhe von 100.000 Euro an Erwerbszuschüssen pro Investierendem (d.h. keine weitere INVEST-Förderung mehr, wenn 100.000 Euro an Erwerbszuschüssen ausgezahlt oder bewilligt wurden)

• 10.000 Euro Mindestinvestitionssumme (bisher 25.000 Euro)

• 200.000 Euro maximale förderfähige Investitionssumme pro Investment pro natürlicher Person

• förderfähig sind ausschließlich Erstinvestitionen

• Begrenzung des Exitzuschusses auf 25 % (bisher 80 %) der Investitionssumme

• Erweiterung der zulässigen Rechtsformen für förderfähige Unternehmen auf eingetragene Genossenschaften (eG)

Die Auszahlung des Erwerbszuschusses erfolgt erst nach Übernahme der Anteile. Wird das Investment in Form eines Wandeldarlehens durchgeführt, kann der Erwerbszuschuss somit erst nach erfolgter Wandlung abgerufen werden. Die erworbenen Anteile müssen vollumfänglich an Chancen und Risiken beteiligt sein und die Beteiligung muss für mindestens drei Jahre gehalten werden (Mindesthaltedauer).

Der Investierende muss dem Unternehmen mindestens 10.000 Euro zur Verfügung stellen. Ist die Zahlung an die Erreichung von Meilensteinen durch das Unternehmen geknüpft, muss jede einzelne Zahlung des Investierenden mindestens 10.000 Euro betragen.

Pro Unternehmen können Anteile im Wert von bis zu 3 Mio. Euro pro Kalenderjahr bezuschusst werden.

Neben diesem Erwerbszuschuss kann der Investierende einen Exitzuschuss erhalten, wenn mit dem Erwerbszuschuss geförderte Anteile nach der Mindesthaltedauer veräußert werden und diese Beteiligung als natürliche Person eingegangen wurde. Der Exitzuschuss dient als pauschale Erstattung der Steuern auf Gewinne, die bei der Veräußerung der erworbenen Anteile anfallen.

Die Höhe des Exitzuschusses beträgt 25 Prozent des Gewinns aus der Veräußerung von mit dem Erwerbszuschuss geförderten Anteilen. Der Veräußerungsgewinn muss mindestens 2.000 Euro betragen. Maximal kann der Exitzuschuss in Höhe des Erwerbszuschusses gewährt werden.

Die Förderfähigkeitsbescheinigung kann vom jungen Unternehmen zusammen mit Informationen über den Zuschuss für die Akquise von Investierenden eingesetzt werden. Mit einem vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zur Verfügung gestellten Förderfähigkeitslogo können die als förderfähig anerkannten Unternehmen auf ihrer Internetseite und in Präsentationen Interessierte auf ihre Förderfähigkeit hinweisen. Damit vergrößern sich die Chancen für das Unternehmen, eine Finanzierung über Wagniskapital zu erhalten.

Für den Investierenden wird das Risiko einer Kapitalbeteiligung durch INVEST verringert. Der Investierende bekommt einen Teil der Summe zurückerstattet, mit der er sich an einem jungen innovativen Unternehmen beteiligt. Seine Geschäftsanteile dagegen verbleiben komplett bei ihm. Verkauft der Investierende nach einer Mindesthaltedauer von drei Jahren seine Anteile, muss er den Erwerbszuschuss nicht zurückzahlen. Außerdem kann der Investierende durch den Exitzuschuss eine pauschale Erstattung der Steuern auf Gewinne, die bei der Veräußerung der erworbenen Anteile anfallen, erhalten (gilt nur für natürliche Personen).

Damit die Anteile, die der Investierende an dem Unternehmen erwirbt, bezuschusst werden können, muss das Unternehmen bestimmte Förderbedingungen erfüllen. Dazu zählt, dass es sich um ein kleines und innovatives Unternehmen handeln muss, das jünger als sieben Jahre ist. Das Unternehmen muss eine Kapitalgesellschaft oder eine eingetragene Genossenschaft (eG) mit Hauptsitz im europäischen Wirtschaftsraum (EWR) sein, mit wenigstens einer Zweigniederlassung in Deutschland, die im Handelsregister oder Genossenschaftsregister eingetragen ist oder einer Betriebsstätte in Deutschland, die im Gewerberegister eingetragen ist. Als klein gilt das Unternehmen, wenn es über weniger als 50 Mitarbeitende (Vollzeitäquivalente) verfügt und einen Jahresumsatz oder eine Jahresbilanzsumme von höchstens 10 Millionen Euro hat. Das Unternehmen muss schließlich in einem innovativen Geschäftsfeld tätig sein. Alternativ gilt das Unternehmen als innovativ, wenn es entweder Inhaber eines bis zu 15 Jahre alten Patents ist, das im direkten Zusammenhang mit dem Geschäftszweck steht, in den zwei Jahren vor Antragstellung eine öffentliche Förderung für ein Forschungs- oder Innovationsprojekt erhalten hat oder in den zwei Jahren vor Antragstellung einen auf der Internetseite des BAFA aufgeführten Innovationspreis erhalten hat. Falls keines der vorgenannten Kriterien erfüllt wird, kann die Innovativität durch ein für das Unternehmen kostenloses externes unabhängiges Kurzgutachten bescheinigt werden. Dies erfolgt durch einen auf der Internetseite des BAFA veröffentlichten Gutachter. Das Kurzgutachten kann erst nach erfolgter Antragstellung und Aufforderung durch das BAFA initiiert werden.

Zusätzliche Informationen erhalten Interessenten im BAFA „Merkblatt für Unternehmen“, das Interessenten unter der Überschrift „Informationen zum Thema“ in der Rubrik „Publikationen“ finden.

Bei dem Investierenden muss es sich um eine natürliche Person mit Hauptwohnsitz im EWR handeln, die nicht mit dem Unternehmen verbunden ist. Alternativ kann der Investierende die Anteile am Unternehmen auch über eine GmbH/UG (sogenannte Business Angels GmbH/UG) erwerben. Diese GmbH/UG darf maximal zehn Gesellschafter/innen (nur natürliche Personen) haben, von denen mindestens eine volljährig sein muss. Der Geschäftszweck der GmbH/UG muss das Eingehen und Halten von Beteiligungen enthalten. Weitere zulässige Geschäftszwecke sind ausschließlich Vermögensverwaltung und Beratung. Der Investierende beziehungsweise die GmbH/UG muss die Anteile vollständig bis mindestens drei Jahre nach Übernahme der Anteile / Zeichnung der Aktien halten (sogenannte Mindesthaltedauer). Es muss sich zudem um eine erstmalige Beteiligung am Unternehmen handeln. Anschlussinvestments werden nicht gefördert.

Die Einhaltung der Voraussetzungen für die Zuschussgewährung muss während der dreijährigen Mindesthaltedauer gegeben sein und entsprechend nachgewiesen werden.

Zusätzliche Informationen erhalten Interessenten im „Merkblatt für Investoren“, das Leser unter der Überschrift „Informationen zum Thema“ in der Rubrik „Publikationen“ finden.

Weitere Informationen finden Interessenten auf der Internetseite der BAFA ( www.bafa.de ) unter dem Stichwort „Invest“.

Der INVEST-Zuschuss der BAFA gilt für offene Beteiligungen – also nicht für Mezzaninekapital, da eine volle Risikobeteiligung Voraussetzung ist. Weitere Informationen erteilt Dr. jur. Horst Werner auf schriftliche Anfragen unter dr.werner@finanzierung-ohne-bank.de .