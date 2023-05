Startseite Lebenshilfe-Kunstprojekt CROSSFORMS eröffnet im Forum der Stiftung Findeisen in Köln Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-05-09 15:59. Die Lebenshilfe Köln e.V., die Lebenshilfe Rhein-Kreis Neuss e.V. und die Lebenshilfe Neuss gGmbH stellen in der Vernissage am 12. Mai um 18 Uhr ihr gemeinsames Kunstprojekt vor. Unter dem Motto "CROSSFORMS" erschufen Künstlerinnen und Künstler Bilder, Foto-Collagen, Blaudrucke und Monotypien, die vom 13. Mai bis zum 23. Juni 2023 im Forum der Stiftung Findeisen zu sehen sind. "Was gibt mir Kraft? Wo fühle ich mich am wohlsten? Was wünsche ich mir für mein Leben?" Mit diesen Fragen beschäftigten sich die Künstlerinnen und Künstler in dem übergreifenden Projekt CROSSFORMS. Die Stiftung für Kunst und Baukultur Britta und Ulrich Findeisen stellt die individuellen Kunstwerke in einer Vernissage am 12. Mai der Öffentlichkeit vor. Die Werke der Ausstellung sind in dem Präsentationsraum nach den jeweiligen Themenschwerpunkten angeordnet, darunter "Blaues Wunder", "Körperarbeit", "Zwischen Kraftkreisen und Planeten" sowie "Tanzende Schatten". Produziert wurden die Werke in den Lebenshilfe-Kunstworkshops und festen Künstlergruppen für Menschen mit Behinderung. Bei der Erstellung der Werke kamen unterschiedliche Techniken zum Einsatz, von Acrylfarben und Ölkreiden bis hin zu Pinseln, Schwämmen und den eigenen Händen. "Was diese Künstler ausmacht, ist einfach, dass sie nicht darüber nachdenken, was sie tun, sondern einfach ins Tun kommen, da steht keine Absicht hinter. Und das ist für mich ein typisches Zeichen für wahre Künstler," erklärt Hilde Martin, Kunsttherapeutin der Lebenshilfe Rhein-Kreis Neuss e.V. Der Besuch der Ausstellung CROSSFORMS ist kostenlos. Beachten Sie die Öffungszeiten auf unserer Webseite. Wir freuen uns auf einen gemeinsamen Abend umgeben von aussergewöhnlicher Kunst, auf den Austausch und Ihren Besuch! Die "Stiftung für Kunst und Baukultur Britta und Ulrich Findeisen" setzt sich seit ihrer Gründung im Juli 2007 für die Förderung unserer gebauten Umwelt sowie die künstlerisch-gestalterische Bildung und Arbeit ein. Besonders liegen uns Projekte am Herzen, die bislang aufgrund ihrer Entstehungsepoche, ihres Genres oder Positionierung gegenüber ihren Schöpfern bisher wenig Aufmerksamkeit auf sich zogen. Firmenkontakt

