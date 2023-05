Tanja Priller trotzt Technik-Ausfällen bei 4Islands und Riva Bike Festival

Der RSC Wolfratshausen gratuliert der Mountainbikerin Tanja Priller zu ihren hervorragenden Platzierungen trotz Pannen

Tanja Priller vom RSC Wolfratshausen belegt beim 4Islands Mountainbike-Rennen in Kroatien vom 18. bis 22. April 2023 gemeinsam mit Partnerin Greta Karasiovaite Platz 3 in der Gesamtwertung. Beim ersten langen Eintagesrennen der Saison beim Riva Bike Festival vom 28. April bis 1. Mai 2023 fährt die Mountainbikerin als Neunte über die Ziellinie. Bei beiden Wettbewerben war sie vom Pech verfolgt. In Kroatien haben die Mountainbikerinnen durch zwei Reifenpannen wertvolle Zeit verloren und am Gardasee hat sogar die Bremse gestreikt.

Platz 3 beim 4Islands-Rennen in Kroatien

Mit ihrer starken Partnerin Greta Karasiovaite startete Tanja Priller motiviert und kraftvoll in die Etappenrennen: "Wir haben super zusammen harmoniert und konnten uns gegenseitig ans Limit bringen. Es war ein tolles Gefühl, bei so einem hochklassigen Rennen vorne mitzufahren. Wir konnten auf 3 Etappen den 2. Platz einfahren. Leider hatte Greta auf den anderen beiden Etappen jeweils einen Platten, der uns dann jeweils vom 2. auf den 3. Platz zurückgeworfen hat. Durch die Pannen konnten wir leider auch den 2. Platz in der Gesamtwertung nicht halten und sind auf Platz 3 zurückgerutscht. Auch wenn mehr möglich gewesen wäre, sind wir trotzdem sehr zufrieden und dankbar für die Erfahrung. Ich war bisher nicht oft in so einer richtigen Leader-Lounge nach Zieleinfahrt und beim Interview. Die Strecke an sich war auch genial. Es gab zwar sehr sehr viele Steine, aber es war auch ein großartiges Erlebnis, so nah am Meer und an den Küsten zu fahren."

Unter Top Ten bei Riva Bike Festival

Mit dem Bike Festival in Riva stand das erste lange Eintagesrennen für Tanja Priller auf dem Plan in diesem Jahr. Anfangs hat sie sich auf der Strecke über insgesamt 83 Kilometer und knapp 3.500 Höhenmeter sehr stark gefühlt. Sie konnte ein konstant hohes Tempo fahren und sich gut platzieren. Leider hat ab etwa der Hälfte des Rennens die Bremse versagt: "Wenn ich getreten habe, hat die Bremse so geschliffen, dass sich das Laufrad nur noch schwer bewegt hat. Und bergab hat die Vorderbremse nicht mehr gebremst. Bei den steilen Bergen am Gardasee also nicht gerade optimal. Ich wollte aber dennoch weiterfahren und habe versucht, so irgendwie ins Ziel zu kommen. Da hat es dann "nur" für den 9. Platz gereicht. Ich hatte mir schon mir erhofft. Gleichzeitig war ich aber trotz der Bremsprobleme schneller als letztes Jahr."

In bester sportlicher Form für Weltcup

Das gute Gefühl nimmt Tanja Priller für ihren ersten Weltcup nach Nove Mesto am 12. Mai 2023 mit. "Dieses Jahr wurden die Marathon Weltcups ganz neu von der UCI organisiert. Ich bin also sehr gespannt, was mich dort erwartet. Ich denke, dass es ziemlich erbarmungslos besetzt sein wird, aber ich freue mich auch schon mit den anderen starken Mädels messen zu können."

Finanzielle Unterstützung wünschenswert

Neben dem Trainings- und Materialaufwand entstehen für die Amateurfahrerinnen nicht unerhebliche weitere Kosten, angefangen bei Startgebühren von beispielsweise 150 Euro bei Weltcuprennen bis zu Ausgaben für Anreise und Aufenthalt, die schnell hoch ausfallen können. So steht für Tanja Priller die Teilnahme an der diesjährigen Weltmeisterschaft in Schottland ganz oben auf ihrer Wunschliste: "Es wäre klasse, wenn ich ein paar Sponsoren und finanzielle Unterstützung gewinnen kann, um in Schottland und weiteren Rennen dabei zu sein."

Über den RSC Wolfratshausen e. V.

Der Radsportclub Wolfratshausen wurde 1983 als RSC Isartal Wolfratshausen von 45 Radsport-Enthusiasten gegründet. Von Anfang an standen die Veranstaltung von Radrennen und Tourenaktivitäten mit dem Rennrad (lokal und bis ins europäische Ausland) im Fokus. Im Laufe seines Bestehens hat sich der RSC Wolfratshausen zu einem der bekanntesten Radvereine Oberbayerns mit Fokus auf Rennrad und Mountainbike für jedes Alter und alle Leistungsklassen entwickelt, die allesamt eines verbindet: der Spaß am Radfahren.

