Startseite TechDivision Webinar - Digital Experience als Erfolgsfaktor im digitalen B2B-Vertrieb Pressetext verfasst von connektar am Di, 2023-05-09 13:07. Webinar - Digital Experience als Erfolgsfaktor im digitalen B2B-Vertrieb bei Erhardt+Leimer am 23. Mai 2023 um 11 Uhr! Kolbermoor, 09.05.2023: Der Erfolg in der digitalen Welt hängt nicht nur im B2C- sondern auch immer häufiger im B2B-Umfeld vom jeweiligen Einkaufserlebnis, der Experience, ab.Digitale Kanäle haben in den vergangenen Jahren insbesondere im B2B weiter an Bedeutung gewonnen. Selbst bei Produkten oder Dienstleistungen, bei denen vor einiger Zeit noch die Meinung galt, dass diese online nicht zu verkaufen sind, hat sich die Meinung zum Teil radikal geändert. Der TechDivision-Kunde Erhardt+Leimer gehört zu den führenden Anbietern von Spitzentechnologien im Bereich der Bahnlaufregelung, Bahnsteuerung sowie Bahninspektion und möchte seinen B2B-Kund*innen durch eine neue und integrierte Digital Experience Plattform ein vollkommen neues Einkaufserlebnis bieten. Im Webinar am Dienstag, den 23. Mai 2023, um 11 Uhr werfen wir gemeinsam mit Erhardt+Leimer einen Blick auf die Ausgangssituation, die Anforderungen sowie einige Best Practices. Durch moderne Digital-Experience-Tools und -Technologien lassen sich selbst stark erklärungsbedürftige und/oder hochpreisige Produkte und Dienstleistungen über das Web verkaufen. Dadurch ergeben sich primär im B2B-Umfeld neue Vertriebs- und Supportmöglichkeiten. Um Kund*innen einen noch besseren Service bieten zu können, wurde vor einigen Jahren ein B2B-Webshop für Ersatzteile gelauncht, der parallel zur bestehenden Corporate Website betrieben wurde. Die Vision von Erhardt+Leimer bestand jedoch darin, ein integriertes Digital-Experience- und Customer-Self-Service-Portal für die Kundschaft zu entwickeln, in dem sowohl Bestands- als auch potenzielle Neukund*innen alle relevanten Informationen und Services zentral auf einer Plattform finden und mit Erhardt+Leimer direkt interagieren können. Gerade das Thema Online-Self-Services galt aufgrund der teilweisen Komplexität der Produkte in der Vergangenheit als nicht machbar. Hierzu wurde im Vorfeld ein Konzept für eine solche Digital-Experience-Plattform entwickelt und in einem nächsten Schritt mit der schrittweisen Umsetzung begonnen. Dabei wurde die bestehende Corporate Website auf Basis von TYPO3 durch das sogenannte Adobe Digital Foundation Paket ersetzt. Hierbei handelt es sich um eine umfassende, cloudbasierte Lösung, die insbesondere für mittelständische Kundschaft zur Verfügung steht. Sie besteht aus folgenden Komponenten/Technologien, um ein perfektes und sicheres Fundament für die digitale Zukunft aus einer Hand bereitstellen zu können: Adobe Commerce als Commerce-Plattform

Adobe Experience Manager (AEM) als zentrales, cloudbasiertes Enterprise Content-Management-System

Adobe Analytics für ein umfassendes Tracking der Webseitenbesucher*innen

Adobe Target für User-Testings sowie erste Personalisierungsansätze Im Webinar werden Dominique Slavik, Head of Marketing bei Erhardt+Leimer und Projektverantwortliche auf Kundenseite, sowie Stefan Regniet, Tech- und Strategy-Consultant bei TechDivision und Projektleiter auf Dienstleisterseite, folgende Inhalte vorstellen: Ausgangssituation bei Erhardt+Leimer

Anforderungen und Herausforderungen

Projektvorgehensweise

Konkrete Lösungsansätze und Best Practices

Bisherige Learnings

Blick in die Zukunft Weitere Informationen zum Webinar sowie die kostenlose Anmeldung gibt's unter folgendem Link: https://www.techdivision.com/lp/digital-experience-im-b2b-vertrieb

Der Digital Enabler unterstützt und begleitet seit 2006 nationale und internationale Unternehmen auf ihrem digitalen Weg. Inhabergeführt, nachhaltig und werteorientiert. Mit mehr als 160 Mitarbeiter*innen und an sechs Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Kunden bekommen vom zertifizierten Adobe, Magento Enterprise, Google und Akeneo Partner digitale Business-Lösungen aus einer Hand: von der strategischen Beratung über die Entwicklung und Implementierung webbasierter Anwendungen bis hin zur crossmedialen Vermarktung.

