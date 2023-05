Startseite Alles über die Klitoris und ihre Verbindungen Pressetext verfasst von indayi am Di, 2023-05-09 12:55. Alles über die Klitoris und ihre Verbindungen Die meisten Frauen und Männer wissen nur, dass die Klitoris eine kleine Lust-Zone ist, die in der Vulva versteckt ist. Sie wissen nicht, dass das, was Sie sehen, nur ein kleiner Teil ist. Die Klitoris erstreckt sich weit in das Becken hinein – und sie entwickelt sich aus dem gleichen Gewebe wie der Penis. Da sich Penis und Klitoris beide aus der gleichen Grundstruktur entwickeln, haben die beiden Organe viele Ähnlichkeiten in Form und Funktion. Der weibliche Urogenitaltrakt bildet ein hochkomplexes und sensibles Zusammenspiel aus nah beieinander liegenden Organen, die man in zwei Gruppen unterteilen kann:

In den Genitalapparat und in den Harnapparat.

Der Aufbau des Genitalapparats beginnt von innen ausgehend mit den Eierstöcken, die durch die Eileiter mit dem Uterus verbunden sind. Nach außen gerichtet liegt die Vagina, die sich vom Gebärmutterhals aus zur Vulva hin öffnet. Auf der Höhe der Vulva liegt außer der Klitoris noch der Austritt der Harnröhre, also das äußere Ende des Harnapparats. Klitoris vs Penis

Fakt ist, dass die Klitoris, die in erster Linie aus Schwellkörpern, Muskeln und Drüsen besteht, das eigentliche Sexualorgan von Frauen ist, und nicht die Vagina. Zwar wird im Biologieunterricht oftmals gelehrt, dass die Vagina das Pendant zum Penis sei, aber das stimmt so nicht. Denn bei Babys entstehen im Mutterleib der Penis und die Klitoris aus der gleichen Schwellkörperanlage. Ab der neunten Schwangerschaftswoche entwickeln sich dann die menschlichen Sexualorgane in verschiedene Richtungen: Ein Penis ist also, ganz nüchtern gesagt, erst einmal nichts anderes als nach außen gestülptes Schwellkörpergewebe und die Klitoris nach innen gestülptes Schwellkörpergewebe. Worin unterscheiden sich aber der Penis und die Klitoris voneinander? Ganz klar, es gibt insbesondere bei Erwachsenen anatomische Unterschiede: Während der Penis hervorstehend ist, ist nur die Klitoris-Perle äußerlich sichtbar. 90 Prozent der Klitoris befinden sich im Innern des weiblichen Körpers. Dennoch befinden sich auf ihr etwa doppelt so viele Nervenenden wie auf der Peniseichel. Klitoris-Formen und ihre Orgasmus-Fähigkeit:

Es gibt Klitoris-Formen, bei denen die Klitoris näher an der Harnröhrenmündung liegt, und Klitoris-Formen, bei denen die Klitoris einen größeren Abstand zur Harnröhrenöffnung aufweist. Die Psychoanalytikerin Marie Bonaparte, untersuchte im Jahre 1924 in einer Studie 43 Frauen und deren Distanz zwischen ihrer Klitoris und Meatus urethrale Clitoral-Urinary Meatus distance (CUMD). Sie befragte die Frauen anschließend zu ihren sexuellen Erlebnissen und stellte fest, dass es eine Korrelation zwischen dem CUMD und der Orgasmusfähigkeit gibt. Die Psychoanalytikerin stellte fest, dass Frauen, deren Klitoris näher zur Harnröhrenmündung lag, häufiger einen Orgasmus erlebten als die andere Gruppe.Oftmals wird die Klitoris in den Medien oder in der Literatur (in Lehrbüchern) vernachlässigt, da sie nicht direkt der Reproduktion dient. Indem sie aber ein lustförderndes Organ ist, trägt sie sehr wohl einen bedeutsamen Anteil an der Reproduktion. Das Wunderwerk der Vagina- und Uterusflora

