Startseite Schöne Füße und der Sommer kann kommen! Die Expertinnen von Goldenbliss wissen, wie es geht! Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-05-09 10:47. Mit dem Sommerbeginn rückt auch die Zeit der offenen Schuhe und Sandalen näher. Frauen achten dabei besonders auf ihr Schuhwerk, um damit einen positiven Eindruck zu hinterlassen. Dabei spielt die Pflege der Füße eine entscheidende Rolle. Wer schöne Füße haben möchte, sollte regelmäßig auf die Pflege der Haut und Nägel achten. Hierbei ist es unerlässlich, die Hornhaut an den Füßen regelmäßig zu entfernen. Auch das Schneiden und Feilen der Nägel sollte regelmäßig erfolgen, um eingewachsene Nägel oder Entzündungen zu vermeiden. Neben der Pflege spielt aber auch die Ernährung eine wichtige Rolle bei der Gesundheit und Schönheit der Füße. Eine ausgewogene Ernährung mit ausreichend Vitaminen und Mineralstoffen unterstützt die Gesundheit der Füße. Regelmäßige Massagen sind eine wahre Wohltat für die Füße, um die Durchblutung zu fördern und Verspannungen zu lösen. Doch nicht nur die Pflege der Füße spielt eine Rolle, sondern auch die Wahl des passenden Schuhwerks. Dabei sollten Sandalen und offene Schuhe aus atmungsaktiven Materialien gewählt werden, um Schweißbildung und unangenehme Gerüche zu vermeiden. Auch sollten die Schuhe bequem sein und vor allem gut passen, um Druckstellen und Schmerzen zu vermeiden. Es gibt viele Möglichkeiten, schöne Füße zu bekommen und damit selbstbewusst durch den Sommer zu gehen. Absolut unverzichtbar ist dabei allerdings eine geeignete Fußcreme, die man regelmäßig aufträgt! Oftmals wirken sie nur kurzzeitig oder ziehen nicht richtig in die Füße ein. Wir haben eine Fußcreme entwickelt, mit der du den ganzen Tag spürbar weiche Füße hast, die sofort einzieht und du sofort einen entscheidenden Unterschied spürst. Der Sandalenzeit kann problemlos starten! Möchtest du auch endlich schöne, weiche Füße haben? Du brauchst auch weder die Creme noch deine Füße anfassen! Du fragst dich, wie? Überzeuge dich selbst und probiere unsere Fußcreme aus! Hier geht es zum Online-Shop von Goldenbliss! (https://goldenbliss.de/products/fusscreme) Eine Fußcreme ist ein wichtiger Bestandteil der Fußpflege, wenn es um schöne und gepflegte Füße geht. Es gibt viele Gründe, warum eine regelmäßige Anwendung von Fußcreme unerlässlich ist, um die Haut der Füße zu pflegen und zu schützen. Zunächst einmal ist die Haut an den Füßen besonders beansprucht und strapaziert. Durch das Gehen, Laufen und Stehen wird die Haut stark belastet und kann schnell trocken und rissig werden. Hier hilft unsere Fußcreme, indem sie die Haut mit Hilfe von Hyaluron mit Feuchtigkeit versorgt und geschmeidig hält. Eine gut gepflegte Haut kann auch das Entstehen von Schwielen und Hornhaut reduzieren. Nach unzählig vielen Tests haben wir es geschafft, ein einzigartiges Wunderprodukt zu erschaffen, das dir den ganzen Tag weiche Füße garantiert. Hier geht es zum Online-Shop von Goldenbliss! (https://goldenbliss.de/products/fusscreme) Die Expertinnen von Goldenbliss Wir, Natalie Zaher & Nadja Kuhlmann haben die Fußcreme nach eigener Rezeptur entwickelt und lassen diese in München produzieren. Made in Germany auf deinen Füßen! Unsere zweite Leidenschaft sind unsere HappinessDays! Der HappinessDay stärkt nicht nur die innere, sondern auch die äußere Schönheit. Die Teilnehmerinnen erhalten ein individuelles Styling für Haare und Make-up. Es gibt geführte Meditationen, Entspannungstechniken, ein vegetarisches Mittagessen und einen wertvollen Austausch untereinander. Sehr beliebt ist auch die Selbstliebe-Meditation, die das Selbstbewusstsein auf ein neues Level bringt! Der nächste HappinessDay findet am Samstag, den 20.05.23 in Spiegelberg-Jux statt! Hier kannst du dich anmelden! (https://goldenbliss.de/pages/events) Die Expertinnen für äußere und innere Schönheit: Natalie Zaher & Nadja Kuhlmann haben eine Fußcreme nach eigener Rezeptur entwickelt, die in Deutschland produziert wird. Kundinnen von Goldenbliss schätzen dies besonders, sowie die ausgezeichneten Kenntnisse und Fähigkeiten der beiden Expertinnen rund um die Themen von äußerer und innerer Schönheit. Firmenkontakt

