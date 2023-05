Startseite Besuch des CDU-Politikers Frank Steinraths MdL Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-05-09 10:34. Die Tie Solution GmbH aus Wetzlar, empfängt Besuch des CDU-Politikers Frank Steinraths MdL. Wetzlar, 9. Mai 2023 - Der hessische Landtagsabgeordnete der CDU-Fraktion, Frank Steinraths, besuchte heute die Tie Solution GmbH in Wetzlar. Während seiner Betriebsführung besichtigte Steinraths die Design-Entwicklung sowie die Materialauswahl des Unternehmens und begutachtete eine Vielzahl bereits realisierter Projekte und Kunden, darunter renommierte einheimische Unternehmen wie die Sparkassen Wetzlar, Sparkasse Gießen, die Volksbank Heuchelheim, Rittal GmbH & Co KG, und nationale und internationale Unternehmen u.a Etihad Airlines, die spanische Regierung, WMF, Deutscher Bundestag, Clarins, Bundesärztekammer, LBS, Accenture, Anwaltskammer, VW, Seat und Santander Bank u.v.m Herr Steinraths war erstaunt darüber, dass ein Unternehmen wie die Tie Solution, das Accessoires wie Halstücher, Schals, Winterschals und Krawatten kreiert, produziert und vertreibt, weltweit agierende Unternehmen wie diese beliefert, obwohl es in Wetzlar kaum bekannt ist. Des Weiteren wurde Herr Frank Steinraths MdL über die Expansionspläne des Unternehmens durch den Geschäftsführer Herrn Antonio G. Sanchez informiert. Als Hersteller und Vertriebsunternehmen von Accessoires muss sich die Tie Solution aufgrund des rasch wachsenden elektronischen B2B-Handels neu erfinden. Um diesem Trend gerecht zu werden, baut das Unternehmen eine eigenes IT-Team und Online Marketing Team auf, das sich um die verschiedenen Belange der B2B-Partner kümmert und die Online-Verbreitung der von Tie Solution hergestellten Produkte in ganz Europa sicherstellt. Ein weiteres Merkmal des Unternehmens ist sein soziales Engagement. Tie Solution unterstützt Menschen, die Schwierigkeiten beim Start ins Berufsleben haben, indem es ihnen Arbeitsplätze anbietet. Ein Beispiel dafür ist Herr Mobin, der aus dem Iran stammt und trotz guter Qualifikationen Schwierigkeiten hatte, in Deutschland Arbeit zu finden. Dank der Unterstützung von Tie Solution erhielt er eine Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis sowie eine Wohnung in Dutenhofen bei Wetzlar. Herr Steinraths übergab Herrn Mobin während seines Besuchs persönlich seinen ersten Arbeitsvertrag in Deutschland. Herr Mobin bedankte sich bei ihm und betonte, wie dankbar er für die Unterstützung von Tie Solution und die Chance sei, in Deutschland arbeiten zu können. Über Tie Solution GmbH

Die Tie Solution GmbH ist ein führender Hersteller von Accessoires wie Halstücher, Schals, Twillys, Krawatten, Hosenträger und mehr. Das Unternehmen bedient eine breite Palette nationaler und internationaler Kunden, darunter Werbemittelhändler, Industrie Kunden, Werbeagenturen und andere. Tie Solution ist bekannt für seine hochwertigen Produkte, seinen exzellenten Kundenservice und seine innovativen Lösungen.

