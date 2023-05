Startseite IT-Security-Event: Brauerei-Führung und Top-Referenten Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-05-09 08:39. IT-Systemhaus Ruhrgebiet bringt Unternehmen auf den neuesten Stand der IT-Security Am 25.04.2023 veranstaltete das IT-Systemhaus Ruhrgebiet ein Cyber-Security-Event, das nicht nur informative Vorträge und Impulse zum Thema IT-Sicherheit bot, sondern auch eine spannende Brauerei-Führung inklusive Biertasting und Austauschmöglichkeiten für die achtzig Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Höhepunkt des Events war der eindrucksvolle Vortrag von Immanuel Bär, Co-Founder der ProSec GmbH und guter Hacker, der live demonstrierte, wie einfach es für Cyberkriminelle ist, Identitäten zu stehlen und an Daten zu gelangen. Auch die weiteren Referenten, darunter Jonas Denninger und Volker Mannel von Acronis sowie Denes Rühl von Hornetsecurity, lieferten wertvolle Einblicke und Impulse zum Thema IT-Sicherheit und betonten die Bedeutung von gemanagten Cyber-Protection-Lösungen und umfassender Endpoint-Security für Unternehmen. Neben den informativen Vorträgen gab es eine Brauerei-Führung durch die Hövels Brauerei in Dortmund, bei der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Einblick in die Geschichte und Produktion der Brauerei erhielten. Beim gemeinsamen Abendessen konnten sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer austauschen und vernetzen, was zu vielen interessanten Gesprächen und neuen Kontakten führte. Das Cyber-Security-Event war auch sozial engagiert: Es wurde eine großzügige Spendensumme in Höhe von 1.140 Euro für Kinderlachen e. V. gesammelt und gespendet. Darüber hinaus hatten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Chance, an einem Gewinnspiel teilzunehmen und attraktive Preise zu gewinnen. Das IT-Systemhaus Ruhrgebiet bedankt sich bei den Herstellern, ohne deren Unterstützung das Event nicht möglich gewesen wäre, sowie bei allen Gästen für ihre Teilnahme und großzügigen Spenden. Das Cyber-Security-Event war ein voller Erfolg und bot den Gästen eine besondere Erfahrung und wertvolle Einblicke in das Thema IT-Sicherheit. Das IT-Systemhaus Ruhrgebiet ist IT-Dienstleister mit Hauptsitz in Witten-Herbede, wo der Geschäftsführer Nils Kathagen vor 18 Jahren das Unternehmen gründete. Ein weiterer Standort kam 2020 im Ellipson Business Excellent Center in Dortmund dazu. Das Team besteht aus 19 Beschäftigten, die kleine und mittelständische Unternehmen im Ruhrgebiet persönlich und individuell betreuen. Das IT-Systemhaus Ruhrgebiet ist Experte in den Bereichen IT-Infrastruktur, Cloud und Managed Services. Durch die langjährige Erfahrung am Markt können Sie auf eine kompetente Beratung zählen und erhalten aus einem umfangreichen Leistungsportfolio die für Sie passende IT-Lösung. Kontakt

